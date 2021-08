350 kilometrov iz Ljubljane: izlet do sanjskih ovinkov #foto

Pogled izza volana avtomobila, ki je izdelan prav za take zavite ceste v prelepi pokrajini. Foto: Gregor Pavšič Ovinek, za katerega si želim, da se kar ne bi končal.

Pa za njim še eden in nato spet. Pogled na čudovito okolico in poslušanje naravnih zvokov iz slikovite pokrajine, skozi katere švigam na sončen poletni dan. V sedežu se počutim kot zlit z avtomobilom. Kot da sva tisti dan postala eno. Prek rok čutim asfalt, prepoznavam ostrino ovinkov, vse grbine, naklone. Vmes krajša ravnica. Priložnost za pretikanje prestav. Uf, če bi imeli vsi avtomobili tako dobre ročne menjalnike, samodejnih morda sploh ne bi izumili. Pa nato spet ovinek. Natančen vhod in uživanje po varni liniji skozenj. Hitro, dinamično. Brez pretiravanja.

Taka vožnja je dovolj sproščena in zabavna. Z nekaj adrenalina, a predvsem z uživaškim požiranjem kilometrov.

Zato si želim naslednjega ovinka.

Sveti vzponi kolesarskega sveta

Zapeljal sem na nekatere svete vzpone kolesarskega sveta. Cesto si delim s številnimi kolesarji. Celo nekakšno amatersko dirko imajo. Iz vozila organizatorja prek zvočnika spodbujajo kolesarja, da je njegov ritem v klanec izjemen. In res, pelje se daleč pred vsemi. Cesto si delim tudi z motoristi. Številne so pregnali iz Avstrije, kjer so letos ponekod uvedli stroge omejitve glasnosti izpušnih sistemov. Motoristi so se znašli in se pripeljali iz Tirolske prek meje v Italijo.

Eno od izhodišč za prelaz Pordoi je italijansko mestece, ki je od Ljubljane oddaljeno 340 kilometrov. Tam se začne stalen vzpon s povprečnim naklonom sedmih odstotkov. Do vrha je nič manj kot 33 serpentin. Vrh prelaza Pordoi je na nadmorski višini 2.239 metrov. Prek prelaza se nato cesta spusti najprej navzdol in se začne nato spet vzpenjati proti prelazu Sella, ki leži na nadmorski višini 2.218 metrov. Če bi želeli z avtomobilom (ali motociklom) narediti potovalni krog in se vrniti proti izhodišču, lahko pot pelje še čez prelaz Fedaia (nadmorska višina 2.057 metrov) ter mimo istoimenskega jezera z velikim jezom. Celotna pot nazaj s povratkom do Ljubljane je dolga okrog 730 kilometrov.

Tak krožni izlet pelje prek treh prelazov v Dolomitih, vsi ležijo na nadmorski višini nad dva tisoč metri. Foto: Google maps

Kolesarska Dirka po Italiji je na teh cestah gostovala že leta 1940. Foto: Gregor Pavšič

Do vrha prelaza Pordoi je 33 serpentin. Foto: Gregor Pavšič

Na taki cesti bi od avtomobila težko želel še kaj več

Sam v kratkih hlačah, opremljen s sončno kremo in kapo ter dobro glasbo. Prisegam na avtomobil. Tak brez strehe in s pogonom na zadnji par koles. Če sem na 200 kilometrih prej s takim avtomobilom izstopal, na dolomitskih ovinkih to ne drži več. Tako vozilo je zanje kot izdelano po meri.

Od avtomobila na taki cesti ne bi želel čisto ničesar več. Če bi imel še zmogljivejši motor in še glasnejši izpuh, bi bil že moteč. Ne zame za volanom, bolj za vse mimoidoče kolesarje, sprehajalce. Skratka za vse, ki uživajo v naravi blizu dva tisoč metrov nad morjem.

Japonci pravijo “Jinba ittai”, kar označuje sožitje jezdeca in konja v eno. Pri Mazdi isto filozofijo poskušajo prenesti tudi v svoje avtomobile. Foto: Gregor Pavšič

Pred tedni sem že pisal o legendah kolesarske dirke Giro d Italia, ki so se rodile prav na teh cestah. In o povezavah najbolj slavnih prelazov v Dolomitih s Faustom Coppijem in kako je nekoč ta legendarni kolesar vozil prek slovenskega Krasa. Tudi Coppi se je hitro zaljubil v visoke ceste v Dolomitih, ko so te postale del ene od treh najpomembnejših kolesarskih dirk na svetu.

Prelazi, kot so Pordoi, Sella in Fedai - ta odpira poglede na Marmolado, najvišji vrh Dolomitov - so tudi zaradi Gira tako priljubljeni. Cesto prek prelaza Pordoi so gradili že leta 1904, ko je bila pravi inženirski podvig. Takrat je skrbela za povezavo obeh dolin, danes je njen potencial še toliko večji.

Strmi ovinki v klanec ponujajo večen izziv rekreativnim kolesarjem, ki oblečeni v drese največjih ekip poskušajo vsaj prisopihati do vrha. To je zanje že osebna zmaga. Ti ovinki pa so postali enako privlačni tudi za motoriste in celo avtomobiliste, če vsaj sedijo v primernih vozilih.

Popolne okoliščine za avtomobil kot je mazda MX-5. Sončen poletni dan (paziti je treba na ustrezno zaščito!) in odprta streha. Foto: Gregor Pavšič

Postanek ob jezeru Fedaia, kjer se odpirajo pogledi na Marmolado. Foto: Gregor Pavšič

V jubilejnih barvah Mazdine stoletnice je MX-5 v Dolomitih resda nekoliko izstopala, toda na ovinkih smo srečali še mnogo drugih voznikov s starejšimi primerki tega avtomobila. Foto: Gregor Pavšič

Mazda je kljub nesporni kakovosti in dejstvu, da je med vsemi "ljudskimi" znamkami še najbližje premijskemu razredu, v Evropi nišna znamka. Toda vsaj v enem razredu s ponudbo izstopajo, in to velja za roadsterje. Njihov MX-5 je postal kultni avtomobil. Na prelazu Pordoi sem jih srečal več, in to iz domala vseh različnih generacij. MX-5 se sicer spreminja le malenkostno, toda v razredu za dobrih 30 tisoč evrov ponuja resnično veliko vozniškega užitka.

Testno mazdo MX-5 je poganjal motor z oznako G132, kar pomeni 1,5-litrski atmosferski bencinski motor z močjo 97 kilovatov (132 "konjev"). Moč se na zadnji kolesi prenaša prek ročnega šeststopenjskega menjalnika. Na tem področju MX-5 še naprej ponuja razmeroma zadržan pogonski sklop. Motor je treba vrteti v visoke vrtljaje in nekaj več moči morda tudi ne bi škodilo. To je trenutno edini razpoložljivi motor za mazdo MX-5, kar velja tako za različico s platneno kot trdo (premično) streho.

Dejstvo, da mazda MX-5 vsekakor ni prostoren avtomobil, za tak izlet tudi ni nujno slabo ... Foto: Gregor Pavšič

MX-5 se navzven ne spreminja mnogo, zato pa dobiva moderne infozabavne in varnostne dodatke. Foto: Gregor Pavšič

O smotrnosti takega avtomobila je težko soditi. To kajpak ni prvi domači avtomobil, še vlogo drugega bolj težko opravi. V njem sta dva sedeža, prtljažnika je malo in če je streha zaprta, je občutek za volanom nekoliko utesnjen. MX-5 ostaja pravi mali roadster in da od tega izhodišča ne odstopa, je pravzaprav dobro.

To namreč pomeni, da je še vedno enako odlična takrat, ko si njen lastnik privošči cestni potep. Tam ti pomisleki niso več pomembni. Tako kot z motociklom tudi z MX-5 prtljago pripravimo zelo racionalno in premišljeno. S seboj imamo na izletu manj, a istočasno vse. Ta minimalizem pa voznika sprosti in ga osvobaja. Zato je tak roadster kot avtomobil najbližje tistim občutkom, ki jih zagovarjajo zapriseženi motoristi.

Tekmeci? Resnično jih je malo. To je morda lahko nova toyota GR 86, ki pa nima premične strehe. BMW Z4 je že večji in tudi mnogo dražji.

33 tisoč evrov za drugi ali tretji domači avtomobil

Testna mazda MX-5 je stala dobrih 33 tisoč evrov. Prihajala je iz serije ob Mazdini stoletnici. Daleč so prišli Japonci, ki so se najprej ukvarjali z izdelavo plute. Tudi MX-5, čeravno tega od zunaj niti ne kaže, s prenovami zelo učinkovito napreduje. Tak avtomobil je obdržal svoje minimalistično in skrajno vozniško usmerjeno bistvo, toda pridobil je vse pomembne varnostno-asistenčne sisteme, enako tudi infozabavne vmesnike, kot je Applov sistem CarPlay, prijetne materiale, dobro avdioakustiko.

Ohraniti koncept avtomobila in ga rahlo, nikakor ne preveč opazno, kot najboljše kosilo, oplemeniti z začimbami, to zdaj poskušajo pri Mazdi z MX-5.

In zato, dokler vsaj držim njegov volan, v MX-5 vselej nestrpno čakam naslednji ovinek.

