Werner Brozović: Trenutek, ki lahko za vedno spremeni življenje

Preverili smo, kakšen je kot voznik, koliko časa preživi v avtomobilu, kaj ga najbolj moti na vsakodnevnih poteh in kakšno sporočilo ima za vse bralke, bralce, gledalke in gledalce. Pa še marsikaj drugega. Preverite v priloženem videoposnetku in prispevku.

Werner Brozović, bolj znan zgolj kot Werner, pravi, da je zelo previden voznik. "Vozim že 25 let in v tem času nisem imel kakšne omembe vredne prometne nesreče. Na srečo. Ne peljem prehitro. Počasi. Moje življenje je zaradi narave mojega dela sicer precej prepleteno z avtomobilom. Koncerti, televizijski nastopi, studijsko delo, gostovanje na radiu … Dejansko sem ves čas v avtomobilu, brez njega si ne predstavljam svojega dela. Mogoče sem tudi zaradi tega bolj previden, ker si nekako ne morem privoščiti, da bi ostal brez vozniške ali da bi se mi kaj pripetilo," poudarja.

Na vsakodnevnih poteh ga najbolj moti sebičnost nekaterih udeležencev v prometu. "Nekateri ljudje ne pomislijo, da s svojo neodgovorno vožnjo škodijo tudi drugim, ne samo sebi. Gre za osebno odgovornost. Posledice so lahko katastrofalne. Na cesti sem doživel že marsikaj, priča sem bil tudi vožnji v napačno smer na avtocesti, ali pa vzvratna vožnja na avtocesti, ker je nekdo zgrešil izvoz. Imam ničelno toleranco do tega. Vozniška kultura pri nas se mi ne zdi na pretirano zadovoljivi ravni. Preveč mislimo samo nase, posledice pa lahko utrpijo tudi nič hudega sluteči in nič krivi posamezniki, družine," razmišlja.

Agencija za varnost prometa sicer že vrsto let izvaja številne aktivnosti za zmanjšanje števila prometnih nesreč, ki so posledica prehitre vožnje. Kljub temu neprilagojena hitrost še vedno predstavlja najpogostejši vzrok prometnih nesreč in največji problem v naseljih in na regionalnih cestah.

"Ljudje smo nasploh prehitri, pri mladih ni nič drugače. Tudi sam sem bil sicer mogoče podoben, ko sem bil nekoliko mlajši. Velik del k temu dodaja predvsem hiter ritem življenja. Enostavno ni časa za to, da se ustavimo. Hiti se. Ni časa, da bi si razporedili čas, da bi počasneje živeli. Zbezljamo. Ne zavedamo se posledic. Zaradi ene sekunde, minute, hitrosti se lahko vse ustavi. Vsak posel se lahko izpelje tudi eno minuto, uro ali dan kasneje. Če je tako namenjeno, potem tudi bo tako. Če pa nam ni namenjeno, ne bo nič iz tega. Zato vedno pravim - upočasnimo življenje, vožnjo in hitrost," svetuje.

In kaj po njegovem lahko vsak izmed nas naredi, da bi bile ceste danes bolj varne? "Vsak bi se lahko vprašal in dal v kožo drugega. Vsi smo samo ljudje. Seveda ne želimo nič slabega sočloveku, pa vendar … Zaradi hitrosti, sebičnosti ne pomislimo, da ima tudi nekdo drug družino, bližnje, prijatelje, tako kot ti. In da se vse to lahko sesuje v hipu. Zaradi ene banalne stvari. Zaradi tega lahko popolnoma uničiš življenje nekomu, ki ga niti ne poznaš. Postaviti se moramo v kožo drugega. To je bistvo," je odločen.

Pa sta se njegov odnos do hitrosti in stil vožnje z leti kaj spremenila? "Seveda. Odnos je drugačen. Že prej sem omenil, da se mlademu človeku neprestano mudi. Pomembno je, da se imamo dobro, tako posameznik kot vsi, ki ga obdajajo. Ko imaš tudi sam družino in otroke, pa začneš razmišljati drugače. Bolj se zavedaš. Težko je sicer govoriti o teh rečeh, saj nikoli ne veš, kje te čaka nesreča. Lahko se zgodi, nič ne rečem, a pamet mora biti vedno v glavi. Mora nas opozarjati, da alkohol in vožnja nikakor ne gresta z roko v roki," zatrjuje.

"Ena večjih problematik v prometu ni le hitrost, ampak tudi uporaba mobitela. Nasploh ne maram mobilnika, tudi ga nimam pogosto s sabo. Imam ga v avtomobilu in če že, opravim prostoročen klic. Še raje pa se varno ustavim ob cesti in opravim telefonski pogovor. Tudi ko gre za hitre klice domov, da javim, kdaj bom doma za kosilo in podobno. Mori nam življenje ta mobilnik!"

Werner je v sodelovanju z AVP priredil tudi pesem, ki jo je skoraj nekoč prepeval Tomislav Ivčić, znan hrvaški izvajalec, ki je življenje nato tragično izgubil v prometni nesreči. "Imam devetletno hčerko Kanenas. Ravno v tem obdobju smo obravnavali prometne znake ter se pogovarjali o prometni varnosti, ki seveda ne vključuje samo voznikov, pač pa tudi vse druge udeležence. Čisto slučajno je tudi prišla v celotno zgodbo akcije AVP, ko smo z dovoljenjem družine Tomislava Ivčića posneli pesem 'Ati, vozi počasi," pove.

"Tomislav Ivčić je to pesem sicer posnel pred kakšnimi 25 leti. Dogovorili smo se, da bi jo priredili tudi za slovensko občinstvo. Zakaj? Da nekako na drugačen način poskušamo opozoriti ljudi na varnost na cesti, na prekomerno hitrost, na to, da je treba upočasniti in misliti na druge. Pesem predstavljamo na vseh mojih koncertih, tudi tako, da se mi na odru pridruži moja hčerka in da pesem skupaj odpojeva. Moji koncerti so dokaz, da se da zabavati tudi brez alkohola! Na vseh koncertih poskušam ozaveščati o prometni varnosti in svoje misli predati naprej. Na treh koncertih je bilo več kot 12 tisoč ljudi. Koncert štejem kot uspešen, ko vsi udeleženci tudi varno prispejo domov. To je bistvo in sporočilo te pesmi," razloži pevec.

"Dragi gledalci, gledalke, bralci in bralke. Vozite počasi! Ne pozabite, da je doma vedno nekdo, ki čaka na vaš varni prihod. Naj bo to mama, žena, otroci … Mislite nanje! Srečno in varno na poti," sklene Werner.

Kaj pravi statistika?

Lani je življenje zaradi neprilagojene hitrosti izgubilo kar 37 ljudi od skupaj 91 umrlih, kar pa je sicer 20-odstotno izboljšanje glede na leto 2017 (46 umrlih). V prvih treh mesecih letošnjega leta (do 29. marca 2019) je zaradi neprilagojene hitrosti življenje izgubilo že devet ljudi, enako kot v letih 2018 in 2017. Po podatkih znanstvene raziskave o dejavnikih, ki vplivajo na varnost cestnega prometa v Sloveniji, ki jo je Agencija predstavila septembra lani, bi se število mrtvih na slovenskih cestah letno lahko zmanjšalo za sedem, če bi povprečno hitrost znižali za dva odstotka.

Delež prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, glede na število vseh prometnih nesreč, je v letu 2018 znašal 17,9 odstotka. V primerjavi s prejšnjim letom se je delež nekoliko povečal. Omenjeni podatek, ki se skozi leta malenkostno spreminja, kaže na velik vpliv neprilagojene hitrosti na nastanek prometnih nesreč.

S hitrostjo pa so povezani še drugi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti in tudi prekratka varnostna razdalja. "Upoštevanje cestnoprometnih pravil in signalizacije, predvsem pa strpnost in sodelovanje med udeleženci v prometu lahko preprečijo marsikatero nesrečo," so poudarili na Agenciji za varnost prometa.

Vozniki med 18. in 34. letom najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti

Starostna skupina med 25. in 34. letom je najbolj rizična z vidika povzročitve prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti. V obdobju zadnjih petih let so povzročitelji iz te starostne skupine vedno povzročili največ prometnih nesreč. Sledi jim starostna skupina med 18. in 24. letom starosti. To potrjuje dejstvo, da so mladi vozniki (med 18. in 24. letom starosti) motornih vozil precej bolj rizični kot starejši vozniki motornih vozil (65+), saj povzročijo skoraj petkrat več prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti.

Delež povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v starosti od 18. do 34. leta povečal z 39 odstotkov v letu 2014 na kar 56 odstotkov v letu 2018. Pri starejših voznikih pa sta se delež in število povzročiteljev v zadnjem letu zmanjšala. Najpogostejši povzročitelj prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti je voznik osebnega avtomobila. V letu 2018 je bilo kar 2.439 povzročiteljev prometnih nesreč voznikov osebnih avtomobilov.