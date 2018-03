To je ena ključnih napak v avtomobilu #video

Inštruktorji varne vožnje so nam pokazali pravilno držo volanskega obroča in položaj sedenja. Udobno se sedi doma na kavču, ne pa v avtomobilu, in udobno nikakor ne pomeni tudi varno.

Video: Pravilen položaj za volanom ter primeri dobrih in slabih potez naključnih voznikov

Kdor sedi pravilno, bo tudi manj utrujen in se bo v kritični situaciji v prometu odzval predvsem hitreje varneje. Foto: Gregor Pavšič Pravi položaj za volanom je eden ključnih temeljev varne vožnje. Kdor si pravilno nastavi sedež, v svojem hrbtu bolje čuti obnašanje avtomobila, pravilna drža volanskega obroča pa omogoča hitro reakcijo v kritičnih prometnih razmerah. Držite svoj volanski obroč v položaju "deset do dveh" ali "petnajst do treh"?

Na cesti opažajo učinek stare šole

Inštruktorji varne vožnje poudarjajo, da za volanom predvsem nekoliko starejša generacija voznikov sedi napačno oziroma napačno drži volanski obroč.

"V preteklosti smo dajali malo pozornosti na te elemente, torej na držo rok in položaj za volanom. Še pred kratkim smo učili položaj rok "deset do dveh", kar pa je danes zaradi zračnih blazin povsem napačno. Ljudje so se takrat naučili pravilno, a se nismo zavedali vpliva na varnost. Prepogosto sedimo udobno. Sedimo raje pravilno, udobno pa sedimo doma na kavču," nam je povedal Manuel Pungartnik, vodja šole varne vožnje pri AMZS.



Obenem nam je dal pet osnovnih napotkov za pravilno sedenje in položaj rok na volanskem obroču:

Telo voznika naj bo od volana oddaljeno od 25 do 30 centimetrov. Roke so na volanu v komolcu pod pravim kotom. Volanski obroč držimo v položaju "petnajst do treh". Če iztegnemo roke naprej, pade zapestje na vrh volanskega obroča. Roke ne smejo biti v nobenem položaju povsem poravnane.

V kakšnem položaju držite volanski obroč? "Deset do dveh" 17,65% +

"Petnajst do treh" 70,59% +

Drugo 11,76% +

Ko iztegnete roke, mora biti zapestje na vrhu volanskega obroča, dlani pa se dotikajo armaturne plošče. Foto: Gregor Pavšič

Sedeže v modernih avtomobilih lahko nastavimo zelo natančno

V modernih avtomobilih si lahko danes zelo natančno nastavimo sedeže, v pomoč je lahko tudi elektronika. Večina novih avtomobilov (nikakor ne vsi) imajo volan nastavljiv tudi po globini in ne le višini. Tako si lahko voznik zelo natančno nastavi svoj sedež. Kdor sedi pravilno, bo tudi manj utrujen in se bo v kritični situaciji v prometu odzval predvsem hitreje in varneje.

Naključni povprečni vozniki za volanom

Tudi ko smo za volan postavili štiri naključne povprečne voznike (dva moška in dve ženski), se je pokazala določena nenatančnost. Volanski obroč je bil v nekaterih primerih preveč oddaljen od zapestja iztegnjenih rok, opazili smo tudi preveč iztegnjeno koleno ob stisnjeni stopalki za sklopko in napačen položaj držanja volanskega obroča.

Kdor ga ne drži v položaju "petnajst do treh treh", bo v sili zelo težko zavil levo ali desno za polovico celotnega vrtljaja – ob pravilnem položaju rok se ti preprostr+o prekrižata in omogočita tudi hitro vrnitev v začetno stanje. Hitre in odločne reakcije za volanom pa so v kritičnih razmerah, ko voznik tudi izgubi popoln nadzor nad vozilom oziroma ta izgubi stik s cesto, odločilne …

Volanski obroč je predaleč od voznice. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ob stisnjeni stopalki za sklopko ali zavoro mora biti noga še vedno nekoliko pokrčena. Foto: Gregor Pavšič

Veliko voznikov drži volanski obroč v položaju "deset čez dve". Foto: Gregor Pavšič