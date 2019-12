Rekordi, ki jih nočemo: s 3,7 promila za volan

Statistike na naših cestah so več kot zgovorne: zaradi pijanih povzročiteljev prometnih nesreč je letos umrlo že 31 oseb, kar je 55 odstotkov več v primerjavi z lanskim letom. 659 ljudi je bilo zaradi pijanih povzročiteljev lažje in hudo telesno poškodovanih. Obenem je zaradi vožnje pod vplivom drog sedem povzročiteljev (od teh so bili štirje tudi pod vplivom alkohola) povzročilo smrt osmih oseb.

Ne samo število žrtev, povečuje se tudi stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. V letošnjem letu znaša kar 1,55 promila ali gramov alkohola na kilogram krvi (0,73 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka). V primerjavi z lanskim letom se je povprečna stopnja povišala za 0,22 promila ali g alkohola/kg krvi (0,1 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka), lani je torej znašala 1,33 promila ali g alkohola/kg krvi (0,63 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka).

Letošnji rekorder je imel kar 3,7 promila ali gramov alkohola na kilogram krvi (1,75 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).

Takšno stanje je nedopustno in nevarno. Čas je za spremembo. Čas je, da se vsi zavedamo, da je samo 0,0 prava osnova za varnost v prometu.

Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi ne spadajo v promet v nobenih okoliščinah in pod nobenimi pogoji. Gre za osebno odločitev posameznika v prometu, posebej pa pri vožnji, da se tem substancam povsem odpove.

Foto: Getty Images

Ne precenjujte se in ne podlezite pritiskom družbe

Vozniki pogosto sedejo za volan pijani, ker mislijo, da so dovolj sposobni za vožnjo, torej precenjujejo svoje sposobnosti. Pogosto pa se v družbi želijo izkazati ali celo podležejo pritiskom okolice, ki od njih zahteva bolj "frajersko" držo.

Vendar vožnja pod vplivom alkohola in drugih opojnih substanc ni niti najmanj frajerska, temveč popolnoma neumna in neodgovorna.

Dokler se ne pokažejo vidni in vedenjski znaki močne alkoholiziranosti, kot so na primer zanašanje, dvojni vid, zapletanje v govoru, so številni prepričani, da lahko sodelujejo v prometu. Nekaterih posameznikov pa žal tudi takšno stanje alkoholiziranosti ne odvrne od udeležbe v prometu. Že brez alkohola je v prometu za nastanek tragičnih dogodkov dovolj le trenutek neprevidnosti, alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi pa tveganja za takšne dogodke še dodatno povečujejo, opozarja Agencija za varnost prometa.

"Prometna nesreča, povzročena zaradi zlorabe alkohola, ni nesreča, temveč tragedija, povzročena zaradi neodgovornega ravnanja posameznika. Ničelna toleranca do vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi mora postati predpogoj naše prometne kulture, da bodo slovenske ceste varnejše za vse udeležence, opozarja v. d. direktorice Agencije za varnost prometa Vesna Marinko.

Foto: STA

Poostren nadzor do konca leta

V teh dneh se je začela tretja in obenem zadnja letošnja nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki jo koordinira Agencija za varnost prometa v sodelovanju z ministrstvom za zdravje, policijo ter nevladnimi organizacijami.

V tem času bodo policisti vse do 31. decembra poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov na slovenskih cestah, do 20. decembra pa bodo tisti, ki bodo napihali 0,0, imeli možnost sodelovati pri žrebu vstopnic za zdaj že tradicionalni koncert Policijskega orkestra z gostoma Tomislavom Jovanovićem – Tokcem (Dan D) in Neisho. Koncert bo 15. januarja 2020 v Kinu Šiška v Ljubljani. Med decembrskimi treznimi vozniki bo izžrebanih 250 prejemnikov dveh vstopnic za koncert.

Z zabave letos s skupnim ciljem: 0,0 za volan. Foto: Thinkstock

Namen poostrenega nadzora je ozaveščanje o problematiki vožnje pod vplivom alkohola in drog, s tem želijo vplivati na zmanjšanje števila neodgovornih voznikov ter tudi pripomoči k upadu števila prometnih nesreč, ki jih povzročijo taki udeleženci v prometu. Poleg tega so aktivnosti del evropsko usklajenega nadzora, poimenovanega Alcohol & Drugs, ki bo med 9. in 15. decembrom v več evropskih državah in se mu pridružuje tudi slovenska policija.

Agencija bo javnost ozaveščala tudi v središču Ljubljane in Maribora

V obdobju nacionalne akcije bodo po vsej Sloveniji številne aktivnosti, preventivni dogodki in delavnice. Osrednji dogodek bo 7. 12. 2019 na Kongresnem trgu v Ljubljani med 15. in 19. uro. Na dogodku bodo obiskovalci lahko preizkusili demonstracijske naprave, kot so vrtavka, naletne tehtnice, "alkoholna očala s poligonom". Pred vstopom v napravo vrtavko bodo promotorji prometne varnosti z alkotesterji preverjali stopnjo alkohola v izdihanem zraku za vsakogar, ki bi napravo želel preizkusiti, saj agencija tudi tako spodbuja ničelno toleranco do alkohola v prometu.

Podoben dogodek bo 13. 12. 2019 v Mariboru na Trgu svobode.

Agencija za varnost prometa podpira in sofinancira tudi projekte nevladnih organizacij. V obdobju nacionalne akcije bodo izvajali projekte Čista nula, čista vest, Zavoda Varna pot, Heroji furajo v pižamah Zavoda Vozim, After TAXI Združenja DrogArt, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije projekt Skupaj za večjo varnost v prometu ter Društva Abstinent.

Agencija za varnost prometa voznike skozi vse leto opozarja na visoka tveganja, ki jih prinaša vožnja pod vplivom alkohola. Še posebej v krajih zunaj naselij, kjer ni zagotovljenega varnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, Agencija poziva, naj se vozniki vnaprej dogovorijo, kako bodo prišli domov z zabave.