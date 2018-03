Kdo se s kolesom lahko vozi vštric? #foto

S prihodom pomladi so na ceste že zapeljali prvi motoristi in tudi kolesarji, ki spadajo med najbolj ranljive skupine udeležencev prometa. Policija opozarja na nevarnost vzporedne vožnje kolesarjev, ki je dovoljena le izjemoma.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vzporedna vožnja kolesarjev otežuje prehitevanja hitrejših vozil. Foto: policija

Kolesarji z vzporedno vožnjo tvegajo prehitevanja na tesno

Nevarne situacije se dogajajo predvsem v primeru skupinske vožnje kolesarjev, ki vozijo vzporedno in tako zasedejo dobršen del prometnega pasu. Ko jih želi osebni avtomobil ali drugo vozilo prehiteti, postane to zelo oteženo in nevarno. Takrat jih morajo hitrejša vozila prehitevati zelo na tesno.

Izjema za kolesarje z licencami in ustreznim spremstvom

Vožnja po sredini vozišča ali situacije, ko kolesarji uporabljajo ves prometni pas, so zanje nevarne, dejanje je prepovedano in zelo ovira promet. Zato opozarjamo, da mora biti vsako kolesarjenje v skupini varno, skupine naj bodo manjše (do pet), kolesarji v njih pa naj vozijo en za drugim na ustrezni razdalji.

"Če je skupina večja, naj se razdeli na več manjših, tako da jih bodo vozniki lahko varno prehitevali. Vzporedno kolesarjenje, po največ dva kolesarja, je dovoljeno samo z licenco kolesarske zveze in ustreznim spremstvom, sicer pa ne. Kolesarji spadajo v skupino ranljivejših udeležencev, v nesrečah redko ostanejo nepoškodovani, pojavljajo pa se tudi v smrtnih prometnih nesrečah," sporočajo s policije.