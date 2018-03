Iščejo tistega, ki bo "stare" voznike naučil cestne kulture

AMZS s partnerji išče najboljšega mladega voznika

Mladi do 24. leta pogosto spadajo v eno najbolj tveganih skupin v prometu. Ti mladi bodo jutri ustvarjali prometno kulturo na slovenskih cestah, zato lahko tudi vplivajo na boljše prometno stanje.

Foto: AMZS Tri faze izbora, ki je lani privabil 1.500 mladih voznikov in voznic

V prvi fazi izbora, ki bo potekala od 27. marca do 30. aprila 2018, vabijo mlade do vključno 24. leta starosti z opravljenim programom dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, da opravijo test oziroma preizkus znanja.

Test vključuje poznavanje cestnoprometnih predpisov, prve pomoči, avtomobilizma in avtomobila. Najboljših sto udeležencev spletnega preizkusa bodo nato povabili v AMZS-jev Center varne vožnje na Vranskem, kjer se bodo v polfinalu oziroma kvalifikacijah, ki bodo 16. in 17. maja 2018, pomerili v najrazličnejših spretnostnih in vozniških preizkušnjah. Zmagovalci posamičnih kvalifikacij bodo postali finalisti.

Ti se bodo 24. maja 2018 preizkusili še v finalnem tekmovanju. Finalisti, še posebej pa zmagovalec, bodo postali mladi ambasadorji varne vožnje. Lani se jih je prijavilo 1.500, letos so pričakovanja še višja. Pri tem nikakor ne vabijo le fantov, temveč tudi dekleta.

Iskanje ambasadorjev, ki bi pomagali dvigniti prometno kulturo

"Ne iščemo le dinamike in tehnike vožnje. Izpostavljamo celotno kulturo vožnjo, pomen empatije. Poskušamo apelirati na mlade, da se vedejo vzorno. Oni bodo jutri delali kulturo v prometu. Treba je vso teorijo prenesti v prakso. Mladi niso v lahkem položaju. Z malo izkušnjami jih postavimo na cesto in od njih pričakujemo, da vozijo kot drugi z bistveno več izkušnjami. Potrebna je strpnost. Mladi si zaslužijo tudi pohvalo," pravi Manuel Pungartnik, vodja šole varne vožnje pri AMZS, kjer pri svoji akciji neposredno sodelujejo tudi s policijo in Agencijo za varnost v prometu (AVP).

Vsak deseti umrli na cestah je bil star od 18 do 24 let

Starostna skupina od 18 do 24 let pogosto spada med najbolj rizične v prometu, kar je predvsem posledica neizkušenosti. Lani se jih je v prometne nesreče zapletlo 3.500, kar je 300 manj kot predlani, umrlo jih je deset, predlani 19. Pri umrlih je vsak deseti spadal v to starostno skupino.

"Pereč problem je alkohol. Od 24. do 34. leta raste število prometnih nesreč in kršitev. Očitno takrat popustijo zavore, zato moramo biti pozorni tudi na to starostno skupino," je povedal Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije.

"Svoje prijatelje poskušam tudi česa naučiti …"

Lani je zmagovalec izbora postal David Sever, tretje mesto pa je osvojil David Sekirnik.

"Prijavil sem se, ker me je zanimalo dogajanje in da bi videl, kaj znam za volanom. Kako rešujem težke položaje, ki nas v prometu lahko čakajo za vsakim ovinkom. Na srečo znanja še ni bilo treba uporabiti, izkušnje pa pridejo zelo prav vsak dan. Mladi se pogosto ne zavedajo, kaj se lahko zgodi v prometu, še posebej če nismo 100-odstotno zbrani. Med prijatelji imam tako vzorne voznike kot 'divjake', vse znanje pa želim prenesti nanje," pravi Sekirnik.