Čelada ne uniči frizure, zavaruje pa glavo #video

Pri kolesarjenju je z vidika varnosti nujna uporaba čelade, saj so pri prometnih nesrečah in padcih kolesarjev poškodbe glave zelo pogoste. S čelado lahko zmanjšamo tveganje poškodb glave za 65 do 88 odstotkov, priporočljiva je tudi pri rolanju in na skiroju, so navedli na agenciji za varnost prometa in ovrgli nekaj izgovorov za neuporabo čelade.

Glava je relativno težka v primerjavi s telesom, zato je zelo verjetno, da pri padcu z višine kolesa in ob smeri gibanja pade kolesar na glavo in utrpi dolgotrajne poškodbe možganov. Naletna teža glave povprečnega odraslega človeka je pri hitrosti 25 kilometrov na uro skoraj 50 kilogramov, s tako silo pa lahko udarimo v tla ali vozilo. Te poškodbe lahko z uporabo zaščitne čelade preprečimo ali vsaj ublažimo, so za STA pojasnili na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP).

V splošnem je uporaba zaščitne kolesarske čelade v Sloveniji v zadnjih letih v porastu. Rezultati opazovanja kolesarjev v letu 2017 kažejo, da jo med vožnjo uporablja v povprečju 15,4 odstotka kolesarjev. Delež uporabe čelade je najvišji pri otrocih, in sicer 66-odstoten, pri odraslih 15,6-odstoten, najnižji, 6,3-odstoten pa je pri mladostnikih. Uporablja jo več moških kot žensk, višji delež uporabe čelade je pri kolesarjih zunaj kot pa znotraj naselij. V Sloveniji je čelada zakonsko predpisana za kolesarje do 18. leta starosti, uporabljati jo morajo tudi otroci kot potniki na kolesu.

Da bo čelada lahko preprečila hujši udarec, jo mora kolesar pravilno nositi. Na glavi mora ležati tako, da je njen sprednji rob približno dva centimetra nad obrvmi, saj tako ustrezneje ščiti možgane, opozarja AVP. Kolesarska čelada mora biti izdelana v skladu z mednarodnim standardom za kolesarske čelade EN 1078 z oznako CE., biti mora tudi primerna velikosti glave.

S priloženimi blazinicami ali s posebnim sistemom za uravnavanje si jo prilagodite tako, da trdno stoji na glavi in je obenem udobna. Čelada mora biti med vožnjo vselej zapeta s trakovi, ki se morajo tesno prilegati bradi, da dovolj trdno leži na glavi in ne drsi z nje. Čelada bo svetlih barv z odsevnimi površinami, saj je tako kolesar bolj viden. Po vsakem močnejšem udarcu je treba čelado zamenjati, saj se poškoduje njena notranja zgradba, ki ob ponovnem udarcu kolesarja ne bo več uspešno zaščitila, pojasnjujejo na AVP.

Bistro glavo varuje čelada: AVP odgovarja na stereotipne izgovore

Eden od pogostih izgovorov za neuporabo kolesarske zaščitne čelade je, da je v njej vroče. Vendar agencija za varnost prometa pojasnjuje, da so danes čelade narejene tako, da čimbolj omogočajo zračenje s kroženjem zraka, in hkrati dovolj trdne, da ščitijo glavo. Zlasti ženskam pa sporoča, da so odveč skrbi, da bi čelada uničila frizuro: "Večina pričesk se ob običajni vsakodnevni vožnji kolesa z uporabo čelade ne poškoduje, zato ni skrbi. Ob športnem kolesarjenju pa je tudi prav, da se opazi, da ste prevozili nekaj kilometrov."

Mnogi kolesarji uporabljajo zaščitno čelado ob športnem kolesarjenju, znotraj naselja pa se jim ne zdi smiselna. Ampak prav znotraj naselja je zaradi večjega števila različnih udeležencev veliko bolj verjetno, da pride do padca, opozarja agencija za varnost prometa. Ob izgovorih, da je čelada le za otroke, pa sporoča, da čelade pomembno ščitijo glavo vsakega kolesarja, zato jo priporočajo prav vsem kolesarjem na vseh vožnjah.

Prav tako na agenciji zavračajo ocene, da čelada ne zaščiti pri nižji hitrosti. Prav pri slednji ima namreč čelada zelo pomembno funkcijo zaščite, saj lahko popolnoma prepreči poškodbe glave pri morebitnem padcu ali trku.

Foto: Matej Leskovšek

Zavarujte glavo tudi pri vožnji s skiroji, rolko in rolarji

Vse bolj je razširjena vožnja s skiroji, tako pri otrocih kot pri odraslih. V zadnjem obdobju so zelo priljubljeni električni skiroji, ki jih je - zlasti v mestih - vse pogosteje videti med kolesarji in pešci, pa tudi na cestah. Električni skiro je sicer praktično prevozno sredstvo, ki doseže hitrost tudi več kot 20 kilometrov na uro, je pa tudi povsem tih, zato ga drugi udeleženci v prometu težje opazijo in niti ne pričakujejo, da so tako hitri.

Po trenutno veljavni zakonodaji z električnimi skiroji ni dovoljeno voziti po cestiščih, za neupoštevanje pravil so predvidene kazni do 500 evrov. Novi predpisi, ki bodo uredili to področje in tudi določili, kje lahko vozijo električni skiroji, so še v pripravi.

Odprlo se je tudi vprašanje uporabe čelade na električnih skirojih. V zadnjem obdobju oz. v zadnjih letih se je namreč število poškodb zaradi padca s skirojem povzpelo. Na agenciji za varnost prometa opozarjajo, da je zaščitna čelada priporočljiva tudi pri rolanju, na rolki, pri vožnji skiroja, torej vedno, ko hitrosti vožnje presegajo hitrost hoje. Pri teh posebnih prevoznih sredstvih so hitrosti lahko tudi 20 kilometrov na uro ali več, zato je čelada priporočljiva za zaščito glave.