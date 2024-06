Že enako točenju goriva? Nekateri so blizu, mnogi še daleč. #foto

Med vsemi električnimi avtomobili sta se na naših testih do zdaj najhitreje polnila dva avtomobila z 800-voltne platforme. Od 20 do 80 odstotkov baterije v 16 minutah, sto kilometrov dosega v kvečjemu petih minutah.

Pri električnih avtomobilih je navadno v ospredju podatek o dosegu, a z uporabniškega vidika sta dejansko najpomembnejši poraba oziroma energijska učinkovitost ter hitrost (moč) polnjenja.

Oba dejavnika ključno vplivata na uspešno sobivanje z električnim avtomobilom, in to predvsem takrat, ko zavijemo stran od rutinske vsakodnevne vožnje med domom, službo, šolo, vrtcem in preostalimi opravki. Ugodno nizka poraba omogoča uporabo manjših baterij (nižja masa, nižji strošek, hitrejše polnjenje), ugodna moč polnjenja pa krajša potrebne postanke na daljših poteh.

16 minut za polnjenje mine izjemno hitro

Prejšnji teden smo že poročali o prvem polnjenju električnega avtomobila z močjo več kot 300 kilovatov – tak mejnik postavlja tehnično nadgrajeni porsche taycan.

Z razvojem tehnologije se danes električni avtomobili polnijo hitreje, kot si povprečen uporabnik ob avtocesti privošči časa za počitek. Baterija bo torej prej primerno napolnjena, kot si bomo pretegnili noge ali popili kavo.

Med najboljšimi in slabšimi tudi pol ure razlike

Na moč polnjenja vplivata tako jakost električnega toka na polnilnici kot napetost baterije, saj zmnožek obeh vrednosti daje končno moč. Zato so v prednosti avtomobili z 800-voltne platforme, ki so za zdaj še redki.

Prav s takima smo v naši testni floti opravili do zdaj najmočnejši in s tem najhitrejši polnjenji. To sta bila porsche taycan in hyundai ioniq 6 – pri obeh je polnjenje od 20 do 80 odstotkov baterije trajalo le 16 minut.

Taycan je za zdaj prvak polnjenja, saj ima precej večjo baterijo kot resda mnogo (nekajkrat) cenejši korejski avtomobil. Do zdaj je bila blizu meje 20 minut tudi kia EV6, ki je z ioniqi tehnično soroden avtomobil.

Baterije NCM ali LFP? Razlika je hitro vidna.

Šestnajst minut polnjenja je odličen izkupiček. Tako polnjenje pride prav predvsem ob daljših poteh v tujini ali pa tudi doma v Sloveniji – na primer kadar se vračamo proti domu z ne dovolj polno baterijo.

Avtomobili s 400-voltne platforme sicer lahko dosegajo konične moči polnjenja prek 200 kilovatov, a krivulje moči polnjenja nato niso tako ugodne. Zanimiva je tudi primerjava med baterijami tipa NMC in LFP, kar je mogoče videti na primeru testne tesle model Y. Pri baterijah NMC so moči polnjenja višje, pri baterijah LFP pa je bolj enakomerna krivulja polnjenja.

Časi polnjenja od 20 do 80 odstotkov pod 25 minutami so odlični

Načeloma velja, da je pri polnjenju od 20 do 80 odstotkov danes odličen čas od 20 do 25 minut, do 30 minut je čas sprejemljiv, nad 30 minutami pa so že avtomobili s slabšo učinkovitostjo polnjenja. Pri cenovno dostopnejših avtomobilih z učinkovitim polnjenjem izstopa MG4, slabši pa so na tem področju pri Renaultu.

Pregled polnjenj testnih električnih avtomobilov (kW):