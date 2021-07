Že 14 let prvi avto znamke: v ospredju še vedno imidž #foto

Ocena



Fiat je ponudbo modela 500 skrčil na en sam blago hibridni trivaljni 51,5-kilovatni motor z ročnim šeststopenjskim menjalnikom. Izbirati je mogoče le med štirimi stopnjami opreme, od katerih se je testni launch edition najbolj približal tretji stopnji, imenovani dolcevita.



Osnovna elementa hibridnega postrojenja sta litrski 6-ventilski trivaljnik in majhna litij-ionska baterija, ki jo med zaviranjem polni alternator. Pridobljena elektrika prek elektromotorja sodeluje pri zagonu motorja in dodaja nekaj navora (skupaj znaša 92 Nm) pri speljevanju in pospeševanju.



Vozilo, ki ga bo v naslednji generaciji poganjala zgolj elektrika, smo nazadnje testirali leta 2016. Osnovna oblika ni spremenjena, vsebina pa je. Namesto 1,2-litrskega motorja je vgrajen 200 kubikov manjši približno enake moči, menjalnik pa je šeststopenjski. V kabini je opazna z italijanskim slogom polepšana notranjost.



Launch edition, ki ni več v cenikih, so s popustom ocenili na 15.190 evrov, doplačila pa so zajemala zatemnjena zadnja stekla (150 EUR), avtomatske luči in brisalce (90 EUR) ter hi-fi ozvočenje Beats by Dr. Dre (4.900 EUR).

Reinkarnacija živi naprej

Mali 500 je rojena "šminka", vedno zaželena in dobrodošla tako v gibanju kot na parkirišču. Pa vendar ga v garaži ne bi imel vsakdo, saj drugi malčki dajejo več za manj denarja. Tekmecev pač nima, ker tudi po reinkarnaciji ostaja ikona, kakršna je bila že pred dobrimi šestimi desetletji.

Malčka krasi svetla barva, ki bi ji težko pripisali zelen odtenek. Postavljen je na sorazmerno široke pnevmatike 195/45 R16, pokriva ga stekleno ostrešje. Notranjost je okusno oblazinjena z zeleno črno tkanino iz recikliranega materiala z videzom perforiranega usnja. Armaturna plošča sledi trendom z digitalnim merilnikom in osrednjim zaslonom.

Kabina za dva

Na sprednja sedeža se lahko namestita dve visokorasli osebi, ki jima ni treba pomakniti sedežev povsem nazaj. Voznikov je nastavljiv tudi po višini, sedalne površine so izdatno prešite proti zdrsu. Sedežne obrobe so ozko ukrojene in se kar pretrdo oprimejo bokov, zato naj zadnjice ne bodo preveč razsežne.

Fiat 500 je namenjen dvema, ampak če bi se v kabini slučajno znašli štirje, bi imel vsak svoj utor za pijačo. Levo okno se upravlja na "one touch" v obe smeri, desno pa le navzdol. Pohvalimo osvetljena priključka USB in fizična stikala za radio in klimo. Ta je ročna, a v majhni kabini učinkovita, upravlja pa se kar s štirimi stikali. Varneje kot na dotik.

Fiat je ohranil klasično ročno zavoro, poleg pa se je znašla ročica za nastavitev voznikovega sedeža, ki bi verjetno na levi strani preveč posegala v žep v vratih. Foto: Gašper Pirman

Kaj nas je zmotilo



Pred prestavno ročico je utor s širino pametnega telefona, obdan z eno ravno in eno ukrivljeno stranico. Utor se kar sam ponuja za pokončno postavitev pametnega telefona, vendar se ta že na prvem ovinku znajde pod nogami voznika ali sovoznika.

Univerzalen okrogel merilnik in osrednji zaslon

Okrogel merilnik pregledno združuje množico podatkov. Na obodu vrtljaje, temperaturo, gorivo in eco index, znotraj pa hitrost digitalno, potovalni računalnik, datum, uro, tempomat, pretok energije, stanje baterije, tlak v gumah … Med devetimi meniji se voznik lahko sprehaja v obe smeri.

Osrednji zaslon na dotik je namenjen radiu, povezavam pametnega telefona, nastavitvam in prikazu potovalnih podatkov, ki so sicer na voljo tudi znotraj okroglega merilnika. Ohranili so tudi oba okrogla gumba za rokovanje z avdiosistemom.

Poudarek je na mestni vožnji

Z manj kot 3,6 metra dolžine in 9,3-metrskim krogom obračanja je fiat 500 kralj mestnih ulic. Spodaj prisekan volan je lep izdelek, Dvobarvna notranjost deluje prijetno osvežujoče. Prisekan volanski obroč je polepšan s kromom spodaj in dirkaškim obročkom na vrhu. Foto: Gašper Pirman polepšan s kromom. Trije zavrtljaji volana so podprti s programom city, ki omogoča vrtenje z enim prstom. Žal je volan nastavljiv zgolj po višini.

Fiat je ohranil klasično ročno zavoro, poleg pa se je znašla ročica za nastavitev voznikovega sedeža, ki bi verjetno na levi strani ovirala namestitev žepa v vratih.

Med opremo smo našli parkirne senzorje zadaj, avtomatske brisalce, "hill holder" in tempomat. Dodajamo še, da smo med nenehno uporabo vseh šestih prestav pri mestni vožnji večkrat pomislili na avtomatski menjalnik.

Šest prestav s kratkimi razmerji

Ob pogledu na prestavno ročico smo pričakovali bolj tiho delovanje motorja na avtocesti, vendar so imeli konstruktorji drugačne namene. S kratkimi prestavnimi razmerji je delovanje motorja čim bolj prilagojeno mestni vožnji in podeželskim relacijam do hitrosti 90 kilometrov na uro. S tem so iz šibkega motorja izvlekli več živahnosti, zato pa je med premiki med semaforji desna roka večinoma na prestavni ročici.

Voznik, ki upošteva mestne omejitve hitrosti, kot so 30, 40 in 50, bo v skladu z indikatorjem vozil v 3., 4 in. 5. prestavi. Na vpadnicah, kjer velja 60, se 500 brez težav vozi v 6. prestavi s približno 1650 vrtljaji. Na podeželju pri 90 na uro (merilnik na 95) motor še deluje tiho z 2400 vrtljaji, na avtocesti pri 130 (merilnik na 137) pa se vrtljaji že pošteno slišijo.

Trše podvozje je za ovinke

Pokrpane asfaltne površine rahlo pretresejo potnike, s čimer se je voznik verjetno sprijaznil že pred nakupom. Za polno uveljavljanje tršega podvozja in odlične vodljivosti pa je voznik malo prikrajšan, saj pod pokrovom motorja lahko zapoje zgolj 70 konjičev. Pred leti je autobianchi A112 abarth enake moči veljal za "sneto sekiro", vendar ni tehtal 1055 kilogramov.

Če bi se danes merila na poligonu na primer med stožci, bi zmagal reinkarnirani 500, ne zaradi motorja, pač pa zaradi go-kart lastnosti podvozja. Trivaljni motorček je treba priganjati do 6000 vrtljajev, da doseže stotico v slabih 14 sekundah. Kljub temu je malček pri mestnih pospeških med semaforji kar živahen, celo nekaj prijetnega glasu da od sebe.

Launch edition je vključeval pnevmatike 195/45 R16, ki po ceniku spadajo k najbogatejši opremi sport, stekleno ostrešje pa spada k tretji stopnji dolcevita. Foto: Gašper Pirman

S porabo nismo dosegli povprečja 5,3 po WLTP

Med umirjeno 30-kilometrsko mestno vožnjo s pogostim izklapljanjem motorja je računalnik nameril 5,1, na relaciji pa precej manj. 110 kilometrov, od tega 40 po avtocesti in 20 po gorski cesti, smo prevozili s 4,6 oziroma 5,0, saj se računalnik moti za dobrih osem odstotkov. Še manj smo porabili na podeželju zunaj avtocest, po računalniku 4,2, dejansko pa okoli 4,5.

Tudi merilnik hitrosti se moti in za pravih 130 na uro pokaže kar 137. S to hitrostjo smo malčka gnali s tempomatom do Vrhnike in nazaj in porabili 6,0 že z upoštevanjem napake. Po dveh točenjih smo namerili prvič 5,17, drugič 4,96 in skupaj 5,08 litra na sto kilometrov. K temu dodajamo, da bi bila poraba še manjša, če bi dosledno upoštevali napotke indikatorja prestav.

tehnični podatki fiat 500 1.0 GSE hybrid launch edition vrsta motorja 3-valjni bencinski blagi hibrid prostornina v ccm 999 moč v kW (KM) pri vrt./min. 51,5 (70) 6000 navor v Nm pri vrt.min. 92 3500 menjalnik 6-stopenjski ročni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 3571 x 1627 x 1488 medosna razdalja v mm 2300 prtljažnik v dm3 185 (550) število sedežev 4 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1055 (305) največja hitrost v km/h 167 pospešek do 100 km/h v sekundah 13,8 poraba (po normah EU) v l/100 km 5,3 poraba na testu v l/100 km 5,1 cena osnovnega modela v EUR 13.790 cena testnega vozila v EUR 16.190 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 16.920

Dvobarvna tkanina je izdelana iz recikliranih materialov, zelene obrobe so perforirane in spominjajo na usnje. Foto: Gašper Pirman

Prtljažni prostor za štirimi sedeži meri 185 dm3, za sprednjima pa 550 nad položenima naslonjaloma. Foto: Gašper Pirman