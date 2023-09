Zdi se neverjetno, da se mora ta avtomobil kmalu posloviti #foto

Njegova zelena barva ne pomeni, da je to že povsem okoljsko usmerjen avtomobil, temveč da je strupen, nabrušen, hiter in tudi zabaven. Ford se počasi poslavlja od focusa, različica ST pa je s paketom track tisto najbolj dinamično, kar ta avtomobil trenutno ponuja.

Foto: Gregor Pavšič Ker focusa RS v zadnji generaciji ne bo, je focus ST zadnje slovo od avtomobila s slavno športno preteklostjo. Avtomobil prenaša 280 "konjev" na sprednji kolesi, za učinkovitost pogona skrbi elektronska zapora diferenciala, za prenos moči pa ročni menjalnik. Focus ST je zato prepričljiv "hot hatch" za vsakodnevno rabo, ki ne prinaša kompromisov pri prostornosti, praktičnosti in niti ne pretirano pri udobju. Kogar mikajo "track days" na dirkališčih, si bo moral omisliti paket track. Cena takega focusa pa nato že presega 50 tisoč evrov.

Palec gor: vsakodnevna uporabnost, zmogljivosti, ročni menjalnik

Palec dol: ni različice RS, cena s paketom track, zastarel head-up prikazovalnik

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Reuters

Ford je leta 1999 ob lansiranju prvega focusa podpisal rekordno pogodbo s škotskim dirkačem Colinom McRaejem, da je ta iz Subaruja prestopil v Fordovo moštvo in bil njihov prvi voznik v svetovnem prvenstvu v reliju. Prva generacija focusa je dobila tudi različico RS, ki je bila cestna različica McRaejevega dirkalnika. Focus je nato za nekaj generacij izgubil različico RS in dobil le še izvedenko ST s sprednjim pogonom. V prejšnji generaciji, tokrat ob sodelovanju s Kenom Blockom, so štirikolesno gnanega focusa spet obudili. Bil je prvovrstni spomin na escorta RS cosworth iz začetka devetdesetih, ki je postal avtomobilska ikona in je bil predhodnik focusa. V zadnji generaciji prave brezkompromisne športne različice focus več ni dobil. Pokojna sta žal že oba, ki sta njegovo ime pomagala soustvarjati, tako McRae kot Block. Focusov konec se žal bliža v nekaj letih.

Focus ST je namreč še vedno avtomobil, ki pod eno streho zelo učinkovito spravi različne potrebe svojega voznika. Oblikovno – če izvzamemo strupeno zeleno barvo in večja 19-palčna kolesa – se od klasičnega focusa (tistega v opremi ST line) komaj kaj razlikuje. Enako velja za notranjost. Če odmislimo sedeže (tudi tiste zadaj) z dodatnim bočnim oprijemom, bistvenih sprememb oziroma zmanjšanja funkcionalnosti ni.

Prostor kombilimuzine spodnjega srednjega razreda je povsem dostojna in več kot spodobna za vsakdanjo vožnjo. Tudi podvozje ni preveč trdo za kaj takega, enako focus ST ni pretirano utesnjen. Na drugi strani pa zna hitro segreti voznikovo srce in mu pospešiti utrip - stisk gumba S na volanskem obroču zažene športni program vožnje. Med ovinki je kljub le sprednjemu pogonu zelo prepričljiv, zmogljiv in zabavljaški. To je zasluga tudi elektronske zapore sprednjega diferenciala. Oprijema v ovinku je veliko in tako je focus, ki že v najosnovnejši različici velja za vozniško usmerjeno kombilimuzino, kot nalašč za ciljanje "apexa" – to je vrha ovinka, kjer se nahaja točka pospeševanja.

Ta avtomobil ima kar nekaj zanimivih "sladkorčkov". Najprej je tu ročni šeststopenjski menjalnik, kakršnega smo nedavno zelo pogrešali v zadnji seriji renault megana RS ultime. Tako Ford kot Renault pri samodejnih menjalnikih, seveda z vidika športnih, in ne čisto vsakdanjih vozil, nista najprepričljivejša – Ford je ostal ročnemu menjalniku zvest že pri focusu RS, enako tudi pri generacijo starejšemu focusu ST. Prav gotovo palec gor za to odločitev, ki daje temu avtomobilu nekaj dodatnega karakterja. Na voljo pa je tudi samodejni menjalnik, in sicer za doplačilo 1.420 evrov.

Z menjalnikom je povezan tudi elektronski sistem dodajanja vrtljajev motorja med pretikanjem prestav navzdol. To omogoča hitro vožnjo (še posebej na dirkališčih) in tudi dodaja zvočno kuliso taki vožnji. Glede zvoka je bobnenje štirivaljnega motorja zelo prijetno, moti pa seveda dodatni umetni zvok motorja iz zvočnikov.

Z doplačilom paketa track tudi na dirkališča

Paket track je idealen za tiste, ki se podajo tudi na tuja dirkališča. Brez tega paketa je tak focus bolj avtomobil za vsak dan kot pa za izlet na zahtevna dirkališča. Pnevmatike in zavore jim bodo težko kos. S paketom track pa voznik dobi zmogljivejše Brembove zavore, ročno nastavljive blažilnike KW, zmogljivejše Pirellijeve pnevmatike in še nekaj dodatkov – cena paketa je skoraj 3.900 evrov.

Trenutni focus ST je najprepričljivejši med dozdajšnjimi ST-ji, ni pa tak cestni "zlobnež", kot je bil prejšnji focus RS. Fordova glavna ikona v tem razredu – tudi zaradi ekskluzivnosti in omejene serije pet tisoč vozil – še vedno ostaja 30 let star escort RS cosworth. Z dodatnim paketom track pa se focus ST postavlja v sam vrh ponudb vse redkejših "hothatchev".

Neposredni tekmeci? Prav gotovo volkswagen golf GTI, renault megane RS, hyundai i30 N in seveda toyota yaris GR. Z vsemi dodatki je cena focusa ST sicer zelo visoka in na ravni športno prepričljivejšega yarisa, ki pa je kajpak manjši in vsaj novega je trenutno skoraj nemogoče kupiti. Osnovni namreč stane slabih 40 tisoč evrov, z dodatki pa lahko cena preseže 50 tisočakov.

Vsakodnevno je focus ST kljub temu zelo dobra vsestranska izbira. Kdor pa bi želel tak avtomobil res zgolj za hitro in dinamično vožnjo, bo (ker focusa RS ne bo) tak avtomobil prej našel v yarisu GR ali hondi civic type-R.

