Zade(te)k v polno? Japonci v eno združili tri oblike. #foto

Honda že natanko 50 let izpopolnjuje civica in tako racionalen kot dobro premišljen pristop k oblikovanju ter tehnologijam je pri tem japonskemu avtomobilu viden. Civic je namreč danes eden od najbolj praktičnih, do potnikov med vožnjo prijaznih in tudi za voznika, kljub hibridiziranemu pogonu, navdušujočih avtomobilov. Resda ni izbira za vsakega, a kdor ga bo sprejel, bo v zameno dobil zelo dobro odmerjen avtomobilski paket.

To je že enajsta generacija civica, ki ga Honda izdeluje 50 let. Foto: Gašper Pirman Honda civic je eden od najbolj razširjenih avtomobilov na svetu, iz vidika Evropejcev pa je po svoji obliki vedno izstopal in delil mnenja. Civic ni avtomobil za vse, tudi v že 11. generaciji pa z zanimivo karoserijsko zasnovo ponuja vsakdanje zelo praktičen, vozniško naravnan avtomobil. Odlično deluje tudi njegov samopolnilni hibridni pogon – ta avtomobil večinoma poganja z elektromotorji, dvolitrski bencinski motor pa skrbi za generiranje potrebne energije. Vse to pomaga k povprečni porabi okrog šest litrov na sto prevoženih kilometrov, obenem pa tudi ceno civica, ta je serijsko predvsem varnostno zelo dobro opremljen, potiska zanesljivo prek (psihološke) meje 30 tisoč evrov.

Palec gor: prostornost in praktičnost, sedenje zadaj, dinamični pogon

Palec dol: upravljanje menjalnika, cena brez upoštevanja popusta

Civic je kombinacija limuzine, kombilimuzine in karavana. Rezultat je zelo praktičen avtomobil. Foto: Gašper Pirman

Za digitalne merilnike je treba civica izbrati z najvišjim paketom opreme. Foto: Gašper Pirman

Honda civic je bil že v prejšnji generaciji eden od naših najljubših testnih avtomobilov. Civic je namreč tak avtomobil, ki vozniku lahko zleze pod kožo. Usmerjen je v praktično uporabo, obenem pa je vozniško še vedno zelo dinamično navdahnjen. Na cesti tako iz leta v leto bolj izstopa in ponuja več zadovoljstva, s čimer le poudarja svojo že polstoletno tradicijo. Z novo, zdaj že enajsto generacijo je Honda obenem nekoliko omilila njegove zunanje oblikovalske linije. Predvsem zadaj je zato nekoliko manj poseben in drzen kot nekoč.

Civic je dolg 4,5 metra, dobil je tudi rahlo daljše medosje in širša koloteka. Ena od njegovih glavnih prednosti pa je karoserijska zasnova. Ta v eno združuje poteze tako klasičnih kombilimuzin kot delno tudi limuzin in celo karavanov. S strani je bližje limuzini kot kombilimuzini, a ima pet vrat in zelo prešerno odmerjen prostor v notranjosti.

Na zadnji klopi je vožnja ob nekoliko višjem sedenju zelo udobna

Zato bodo vsi potniki v takem avtomobilu dobili več prostora kot v klasičnih avtomobilih spodnjega srednjega razreda. Civic prav tako s svojo zasnovo meri na tiste prednosti avtomobilov, ki jih nimajo niti športni terenci.

Zadaj je prostora za noge na pretek, obenem potniki zadaj sedijo nekoliko višje in imajo med vožnjo zato boljši pogled naprej. Vse to zelo pozitivno vpliva na prijetnost vožnje, kadar je ta daljša in sedimo zadaj. Prav zagotovo bodo izkušnjo vožnje na zadnjih sedežih pohvalili tudi otroci, zato civica še naprej prištevamo med družinsko zelo uporabne avtomobile.

Vozniški prostor je posrečena kombinacija klasičnih "starošolskih" prijemov in digitalizacije, ki pa so jo Japonci vendarle spretno porinili v ozadje. Foto: Gašper Pirman

Prtljažnik ima več kot 400 litrov prostornine, žal pa nima ravnega dna. Pogrešamo tudi luknjo za smuči. Foto: Gašper Pirman

In to kljub temu, da dno v prtljažniku ni ravno. To je lahko eden motečih dejavnikov, sicer pa je prtljažnik nadvse prostoren – v osnovni postavitvi sedežev meri 410 litrov. Kot so pri Hondi že vajeni, ima zadaj mehko in zelo enostavno zložljivo polico. Zadnja vrata so precej težka – to malo oteži odpiranje, zato pa nato fizika pomaga pri zelo enostavnem zapiranju vrat. Dovolj je že rahel poteg navzdol.

Kaj pa vozniško okolje?

Tudi tam je hitro jasno, da sedimo v čistokrvnem japonskem avtomobilu. Ureditev notranjosti je prej "starošolska", pa tega nikakor ne mislim slabšalno, torej ni pretirano digitalna. Na sredinski konzoli je le kakih deset fizičnih gumbov, ki pa so dobro premišljeni in ponujajo vozniku vse, kar potrebuje.

Štiri klasična stikala so dodali tudi na levo stran ob osrednji zaslon, ki – spet po tradicionalni japonski maniri – ni pretirano velik. Infozabavni vmesnik je prenovljen in je boljši od predhodnika, toda uporabnik vmesnikov, kot sta CarPlay (brezžični) in Android Auto, z njim ne bo imel veliko opravka.

Infozabavni vmesnik je izboljšan. Kdor uporablja vmesnik Car Play (brezžično) ali Android Auto, z njim ne bo imel veliko opravka. Foto: Gašper Pirman

Precej zapleten sistem gumbov za upravljanje pogona oziroma menjalnika. Foto: Gašper Pirman

Samopolnilni hibrid za voznika nezapleten, testna poraba šest litrov

Civica zdaj poganja le še samopolnilni hibridni pogon na osnovi dvolitrskega (prej 1,5-litrski) bencinskega motorja. Poslovili so se tako klasični bencinski kot tudi dizelski motorji. O predragih priključnih hibridih pri Hondi ni ne duha ne sluha, tudi polno električni pogoni pri tej znamki za zdaj še niso v ospredju.

Samopolnilni hibridni pogon je danes tista oblika elektrikacije, ki tako stroškovno kot uporabniško zadovolji najširši krog kupcev avtomobilov. Delovanje pogona je resda zapleteno, česar pa voznik v praksi ne občuti. Predvsem v mestu se bo pri nižjih hitrostih veliko časa peljal neslišno na elektriko, ki se sicer zbira v bateriji z zmogljivostjo dobre kilovatne ure.

Testno vožnjo civica smo sklenili s povprečno porabo šest litrov bencina na sto prevoženih kilometrov. Poraba prav zagotovo lahko pade pod to mejo, kar pa je dober podatek tudi iz vidika lastniških stroškov takega vozila.

Ob pospeševanju rezek zvok dvolitrskega štirivaljnika

Bencinski motor jo polni, za sam pogon pa večino časa skrbi eden od obeh elektromotorjev. To pomaga pri odzivnosti pogona in ta je dejansko zelo dobra. Za prenos moči skrbi klasični menjalnik, zato je tudi pospeševanje bolj izrazito in obenem pogon ne spušča glasnega in dokaj neprijetnega zvoka klasičnih menjalnikov CVT, ta učinek poznamo predvsem pri Toyotinih hibridih. Ob odločnem pritisku na desno stopalko se dvolitrski bencinski motor lepo zavrti in njegov zvok bo zaigral na čustva voznikov, ki jim po žilah teče prava avtomobilska kri. Novodobni civic je prav gotovo dober primer, kako je lahko hibrid tudi dinamično vznemirljiv avtomobil.

Gre za drugačen hibridni sistem, saj povsem nov dvolitrski bencinski motor s 105 kilovati skrbi izključno za polnjenje pogonske baterije. Avto praktično vedno poganja elektromotor s 135 kilovati in 315 njutonmetri navora, ki črpa energijo z novo razvite baterije z zmogljivostjo 1,05 kilovatne ure. Hibridni sklop ima tudi dva elektromotorja – prvi je generator električne energije, drugi pa skrbi za neposredni pogon koles.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Med vožnjo še največ težav s tipkami menjalnika

Še najbolj moteč del civica je bil sistem upravljanja menjalnika oziroma izbire smeri vožnje. Med obema sedežema so tipke, ki pa so dokaj "razmetane", potrebovali smo kar nekaj privajanja, da jih voznik obvlada samodejno, ne da bi proti njim moral spustiti svoj pogled. Učinkovitejša rešitev bi bila lahko drugačna postavitev tipk ali še bolje vrtljiv gumb za izbiro pogona.

Cene prek 30 tisočakov in zavidanja vredna serijska varnostna oprema

Pri Hondi v Sloveniji letno pričakujejo prodati okrog 200 civicov, kar je za to precej nišno japonsko znamko lepa številka. Z novimi tehnologijami se je civic v primerjavi s predhodnikom podražil, in sicer med tremi in štirimi tisočaki – to velja, če bi pri obeh generacijah izenačili opremo.

Vseeno pa novi civic poceni nikakor ni. Izhodiščna cena znaša 34 tisoč evrov, pri najvišjem paketu opreme že skoraj 39 tisočakov. Cenovno civica za zdaj rešuje dva tisoč evrov popusta v primeru Hondinega financiranja.

Poudariti pa je treba zelo dobro serijsko opremo civica. To velja predvsem za varnostni del. Serijsko ima tako avtomobil skoraj vse varnostne sisteme – radarski tempomat, pomoč pri ohranjanju smeri na avtocesti, opozorilo na prečni promet ob vzvratni vožnji, prepoznavanje prometnih znakov, opozorilo nad vozili v mrtvem kotu in podobno.

Honda civic ali peugeot 408?

Med oblikovno primerljivimi avtomobili se najprej spomnimo nedavno razkritega peugeota 408, ki prav tako karoserijsko združuje več različnih segmentov vozil in v marsičem prekaša klasične kombilimuzine. Civic je od štiristoosmice dražji, a ima tudi veliko naprednejši pogon. Trenutne motorje smo pri tem peugeotu že označili za glavno šibko točko, tudi Peugeot pa bo v ta avtomobil vgradil samopolnilni hibridni pogon. Takrat bo tudi cenovna primerjava med obema avtomobiloma, ki skačeta v zelje tako avtomobilski klasiki kot športnim terencem, bržkone manjša in predvsem realnejša.