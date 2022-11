Upravičeno "hud"? Celo taksist v Ljubljani ga je čakal mesece. #foto

To ni nov električni avtomobil z namenske platforme, kot sta Mercedes-Benzova modela EQS in EQE, temveč le v elektriko preoblečeni športni terenec GLB. Toda kljub temu za zmerno doplačilo to vozilo nudi prijetne vozne lastnosti, veliko prostora, celo možnost sedmih sedežev in vsaj poleti realnih 400 kilometrov dosega.

Foto: Gašper Pirman Med vožnjo s testnim Mercedes-Benzom EQB po Ljubljani me je zaustavil starejši taksist, pokukal v notranjost in povedal, da je za svoj posel naročil prav takega. Malo je še potarnal, da ga čaka že več mesecev.

Na vprašanje glede cene takega avtomobila za taksista v slovenski prestolnici, je hitro zamahnil z roko in rekel, da letno prevozi toliko kilometrov, da bo zgolj zavoljo cenejše pogonske energije mesečno odplačal obrok za finančni lizing. EQB je resda dokaj čokat in oblikovno ne najlepši mercedes, tako kot bencinsko-dizelski brat GLB, a vendar je prednost dal praktičnosti.

Tudi električni se lahko pohvali z njo. Očitno je s prostornostjo prepričal sogovornika taksista, enako ali še bolj primeren je lahko tudi za družinsko rabo. Prostornost in udobje sta njegova aduta, s katerima je eden najbolj uporabnih premijskih vozil v tem cenovnem segmentu. S sedmimi sedeži je tudi posebnež, čeprav sta zadnja sedeža vendarle bolj kot ne zasilna rešitev.

Palec gor: prostornost, praktičnost, dober doseg, enakomerna krivulja polnjenja.

Palec dol: ni namenske e-platforme, dokaj majhna baterija.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Domača elektrika je še veliko cenejša od fosilnih goriv

Ker mercedesa GLB že dobro poznamo, o samem vozilu ne gre izgubljati besed. EQB je njegov brat in razlike med obema so dokaj majhne. Z električnim pogonom športni terenec v uporabnem smislu ni izgubil ničesar bistvenega. Za okrog sto litrov je resda manjši prtljažnik in zadaj je dno nekoliko višje, kar povzroča nekoliko manj udobno vožnjo za potnike.

Na drugi strani se EQB odkupi s prijetno in udobno vožnjo, kdor pa bo baterijo polnil doma, se bo tudi vozil dvakrat ali trikrat ceneje kot z dizelskim modelom GLB.

Kaj pa prostornost? Prtljažnik v EQB ima osnovnih 495 litrov, GLB pa 570 litrov. Masa EQB je 2,1 tone, pri GLB (200d) pa 1,8 tone. Ko bodo mercedesi dobili še namensko električno platformo, lahko pričakujemo več prostora na zadnji klopi in morda vendarle tudi dodaten prtljažnik v sprednjem delu avtomobila.

Kljub relativno majhni bateriji zanesljivo prek 300 kilometrov dosega

Največji dvom bodo potencialni kupci, seveda, imeli pri dosegu. V toplejših mesecih je kljub ne prav skrajno veliki bateriji s kombinirano vožnjo znašal 400 kilometrov, tudi pozimi bi torej moral zlahka preseči mejo 300 kilometrov. V povezavi z dokaj učinkovitim polnjenjem to ne bi smel biti ključen pomislek pri dilemi GLB-EQB.

Kajti dobro je, da ima EQB vsaj v toplih mesecih zanesljivo polnjenje. To pomeni, da izkoristi polno moč 50-kilovatnih polnilnic AC, na ultra hitrih polnilnicah pa zmore dolgo držati raven moči polnjenja blizu sto kilovatov. Zato bo voznik z družino na daljši poti, ko bi se z otroki prav gotovo tudi sicer morali ustaviti in narediti postanek, baterijo do 80 odstotkov napolnil v pol ure. S tem pa tudi odpade glavni pomislek med EQB in GLB, ki ni toliko sam doseg, kot predvsem učinkovitost polnjenja oziroma potreben čas, da se baterija napolni za nadaljnjo pot.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Baterija v EQB dejansko ni velika. Ta 4,6 metra dolg športni terenec ima namreč baterijo z neto kapaciteto 66 kWh, kar za tako velik avtomobil ni prav veliko. Nekateri primerljivi tekmeci posegajo že po baterijah s kapacitetami vsaj okrog 80 kWh.

Kaj pa cenovna razlika med GLB in EQB?

Osnovni GLB v Sloveniji stane 46 tisoč evrov, štirikolesno gnane različice pa vsaj med 50 in 55 tisoč evri. To so cene brez dodatne opreme. Električni EQB se začne pri slabih 59 tisočakih, bolje opremljeni pa pri okrog 65 tisoč evrov. To je torej približno deset tisoč evrov več kot bencinski ali dizelski GLB. Na subvencijo Eko sklada kupec najverjetneje ne bo mogel računati, saj bo maloprodajna cena že previsoka, zato pa bo mogoče pri nakupu pravnih oseb odpisati DDV.

Testni EQB 300 4matic je stal 71 tisoč evrov, odbitni DDV pa pri tej ceni znaša skoraj 13 tisoč evrov. S tem se cena EQB praktično že skoraj izenači s klasičnim GLB. Kdor bi baterijo lahko polnil doma, lahko z električnim pogonom zagotovo veliko pridobi.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman