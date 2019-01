Šved proti Nemcu: dvoboj tehnike, imidža in varnosti #foto

Primerjali smo dva klasična karavana srednjega razreda. Oba, Mercedes-Benzov in Volvov, negujeta tradicijo izdelave karavanov, razreda C T in V60 pa prinašata vstopnico v svet premijskih družinsko uporabnih avtomobilov. Oba stavita na šarm, tehnološko naprednost in varnost, oba poganja bencinski štirivaljnik in pri obeh se cena povzdigne na 70 tisočakov. Lahko Švedi zatresejo svet, kjer so do zdaj prevladovali Nemci?

Foto: Gašper Pirman

Švedi gradijo na uspehu predhodnikov

V60 v svet premijskih karavanov prinaša nekaj svežine s severa. Stavi na oblikovni minimalizem, ki ga je prinesel že večji brat V90. Še več, V60 se opira na znanje, ki ga je Volvo pridobil z dolgo tradicijo izdelave karavanov. Saj se vsi spomnite zdaj že legendarnega 850. Škatlasti karavan, daljni predhodnik današnjega V60, je Švedom prinesel veliko dobrega – predvsem pa ugled neuničljivega, varnega in v izvedbi T5-R še bliskovito hitrega avtomobila.

Volvo nedvomno ima svojo karizmo in v več kot šestih desetletjih so sloves varnega in uporabnega družinskega karavana zgradili z neprestanim razvojem, ki je v ospredje postavljal prav varnostne standarde.

Oba požirata poglede mimoidočih

Čeprav imajo Nemci pri izdelavi karavanov 25 let manj izkušenj, je prvi karavanski W 201 (predhodnik razreda C) na ceste Foto: Gašper Pirman zapeljal že leta 1982. Tudi tukaj lahko zapišemo ''zgodba o uspehu''. Današnji razred C z dodatno oznako T (okrajšava za tourist ali transport), ki pri Mercedesu označuje karavanske modele, je tako kot švedski tekmec na ceste zapeljal letos. Sicer le v prenovljeni obliki, a gre za najobsežnejšo prenovo v zgodovini modela. Zamenjali ali spremenili so več kot polovico sestavnih delov.

Pod vodstvom našega Roberta Lešnika je Mercedes v primerjavi s predhodniki ustvaril elegantnega karavana, ki s pravim paketom (beri: AMG) v svet poslovnežev vnese še nekaj ostrine. Tako kot pri V60 je v ospredju minimalizem, podprt z učinkovitostjo oblike in s premišljenimi potezami kovine.

Čeprav gre pri obeh za oblikovno zelo dovršen avtomobil, na cesti V60 v bistveno večji meri požira poglede mimoidočih. Skandinavska eleganca tukaj nima meje, V60 pa s svojim videzom izstopa. Prepričal je tudi nas in čeprav imamo do Mercedesa zaradi Roberta Lešnika določeno spoštovanje, smo morali prikimati množici – V60 je resnično čudovit avtomobil, ki je vsaj po vizualni plati trenutno brez konkurence. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Bencinsko srce po vzoru zadnjih premikov

Da je primerjava med obema modeloma še toliko bolj na mestu, dokazuje njun pogonski sklop. Oba je poganjal prisilno polnjeni bencinski štirivaljnik, navor se je pri obeh prek samodejnega menjalnika (mercedesov z devetimi prestavami, volvov z osmimi) prenašal s pomočjo večlamelne sklopke na vsa štiri kolesa.

Testni C 200 T je imel v nosu vgrajen najnovejši štirivaljnik, ki se poleg aluminijaste zasnove ponaša še z najnovejšo tehnologijo blagega hibrida - širjenje elektrifikacije pogonskih sklopov in enega najpomembnejši Mercedesovih novodobnih motorjev. Gre za glavnega protagonista prenove.

Novo generacijo štirivaljnih bencinskih agregatov M264 predstavlja 1,5-litrski agregat, ki je opremljen s tehnologijo blagega hibrida z 48-voltno električno arhitekturo.

Zaradi 48-volne električne arhitekture so v avtomobil vgradili še pomožni elektromotor z močjo deset kilovatov, ki turbini twin-scroll pomaga pri nižjih vrtljajih, kjer izpušni plini še nimajo takšne potisne moči. Rezultat je odlična odzivnost motorja vse od vrtljajev prostega teka. Ker ima električni sistem svojo baterijo, je jadranje zdaj daljše in še bolj učinkovito. Motor se pohvali še s spodaj razširjeno komoro, ki zmanjša trenje bata in zaradi boljših mazalnih lastnosti za odtenek izboljša povprečno porabo goriva in znotraj votle glave ventilov.

Galerija: mercedes-benz C 200 4matic T

Galerija: mercedes-benz C 200 4matic T

Nemci so obljubo držali, le pri povprečni porabi goriva ne

Foto: Gašper Pirman Ko smo poleti prvič sedli za volan prenovljenega razreda C, so nam Mercedesovi inženirji kot glavno prednost novega motorja izpostavili nižjo porabo goriva, manjše izpuste emisij, nezaznaven zagon motorja in izboljšan izkoristek jadranja. Ob daljšem testu lahko skoraj vsemu le prikimamo. Motor se je zmožen ugasniti, še preden se avtomobil popolnoma ustavi, zagon je tako rekoč nezaznaven in velikokrat nas je presenetil izkoristek jadranja tudi pri avtocestnih hitrostih.

135-kilovatni motor se je izkazal kot izjemen, naših pričakovanj pa ni izpolnil le pri povprečni porabi goriva. Morda smo pričakovali več, toda motor, ki začenja elektrifikacijo motorne palete in ga krasijo skoraj vse najnovejše tehnologije ter je izdelan iz lahkega aluminija, bi po našem mnenju moral porabiti vsaj liter goriva manj, če ne kar dva.

Povprečna poraba se je na testu ustavila pri 9,8 litra, ob nekoliko več prevoženih kilometrih v mestu pa je prešla mejo desetih litrov. Na koncu smo nekaj sto kilometrov prevozili po avtocesti, kjer smo pri spremljanju potovalnega računalnika ugotovili, da se takrat povprečje giblje nekje med 9,1 in 9,3 litra. Pričakovali smo torej vsaj liter nižjo porabo goriva, še posebej ker Mercedes v kombiniranem ciklu obljublja le 6,4 litra.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

V60 le z enim, a drugega niti ne potrebuje

Foto: Gašper Pirman Če pogled na bencinsko motorno paleto razkriva res široko izbiro za vsakega voznika, je pri Volvu na voljo le en bencinski motor. To je T6. Prisilno polnjeni štirivaljnik (šestvaljnikov, kot smo že navajeni, pri Švedih ne bomo več videli) s kar 228 kilovati (310 konjskih moči) in 400 njutonmetri navora.

Številka, bolj primerna za kakšnega športnika kot uglajenega karavana, a testni V60 se tako v najlepši meri poklanja ''rumeni škatli'' 850 T5-R. Seveda ne želi biti tako športen in drzen, a je zaradi presežka moči in navora prav prijetno uporaben pri skoraj vseh hitrostih in cestah. Glasno godrnjanje štirivaljnika v višjih vrtljajih mu sicer ni v ponos, a tam se pravzaprav počuti nelagodno. Bistveno bolj mu odgovarja vožnja v območju med dva tisoč in štiri tisoč vrtljaji, kjer ima največji navor in je zvok motorja še nemoteče tih.

Na koncu je tudi postavni Šved porabil okoli deset litrov goriva, a ima v primerjavi z Nemcem skoraj sto kilovatov več, zato mu to številko vsaj do določene mere lahko oprostimo. Je pa treba vedeti, da je V60 T6 namenjen tistim najzahtevnejšim voznikov, ki točno vedo, zakaj so kupili takšen motor, in jih ne zmoti to, da bodo večkrat obiskali bencinsko črpalko in imeli višje redne stroške. Bo pa zato takšen volvo voznika nagradil s svojo mirnostjo, neslišnim delovanjem v prostem teku in nekaj več športnosti.

Galerija: volvo V60 T6 inscription AWD

Galerija: volvo V60 T6 inscription AWD

Nobeden ne podira rekordov v prostornosti

Tako Nemec kot tudi Skandinavec v smislu prostornosti ne podirata rekordov. Ko smo na zadnjo klop posedli našega Aleša, je v obeh sedel razmeroma udobno. Prostora nikjer ni bilo ravno obilo, a bi brez večjih težav preživel tudi daljšo pot. Bistveno slabše se piše tretjemu potniku, ki sedi na sredini. Tam je greben visok in ozek.

Čeprav gredo številke pri nekaterih tekmecih lahko tudi nad 600, pa imata naša testna primerka razmeroma majhen prtljažnik. Mercedes še za odtenek manjšega (490 litrov), volvo pa manjšo prostornino (529 litrov) rešuje z nekaterimi pametnimi dodatki, ki močno izboljšajo vsakodnevno uporabnost.

Želite vrhunsko opremljeni avtomobil? Seznam doplačil bo dolg.

Kot se za oba vrhunska predstavnika srednjega razreda spodobi, oba za približno 20 sekund obvladata samodejno vožnjo po avtocesti, sta opremljena s širokim naborom varnostnih pomagal in z vseh strani razvajata voznike ter potnike. Pri obeh je treba za ključne varnostne sisteme doplačati. Matrični prilagodljivi žarometi delujejo bolje pri mercedesu, a so tudi dražji - 2.200 evrov proti 1.100 evrov pri V60. Prav tako je pri Nemcu asistent za samodejno vožnjo dražji za tisočaka. Na koncu je razlika v ceni tri tisočake. C 200 T po ceniku stane 71 tisoč evrov, V60 pa 68 tisoč evrov.

Foto: Marjan Žlogar