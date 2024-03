Sedem sedežev za manj kot 20 tisočakov? Tako se sedi povsem zadaj. #foto

Foto: Gregor Pavšič Kdor ima redno ali občasno potrebo po prevozu večjega števila oseb, npr. družine z več kot tremi otroki ali pa le družbo prijateljev, se bo lahko hitro znašel v zagati. Klasičnih enoprostorcev je v avtomobilski ponudbi vse manj, ti pa so, resnici na ljubo, bolj namenjeni praktičnemu in udobnemu vsakdanu povprečne družine, zato večini ostanejo le še klasični kombiji. Ti so prostorsko radodarni, a veliko manj praktični.

In nato so tu še avtomobilski sedemsedežniki, ki še naprej ponujajajo relativno nišno ponudbo, proizvajalci pa možnost sedmih sedežev dokaj zadržano potiskajo v prvi prodajni plan. Pri veliko avtomobilih sta bila sedma sedeža uporabna le teoretično oziroma za kratkotrajne vožnje.

Sedem sedežev tudi za avtomobil, ki združuje linije enoprostorca in križanca

Tokrat pa smo vozili dacio jogger, ki sedemsedežno različico predstavlja prav nič sramežljivo. Navsezadnje je možnost sedmih sedežev pričakovana nadgradnja avtomobilske znamke z racionalno usmerjenimi avtomobili. Jogger je že v osnovi avtomobil, ki oblikovno združuje poteze tako enoprostorca kot modnega križanca. Zato je veliko modernejši kot predhodnik lodgy.

Tudi kar 20 centimetrov oddaljenosti od tal upravičeno nakazuje, da jogger ni ravno terenski, vsekakor pa je robusten avtomobil tudi za podeželske ceste, makadamske odseke in trde mestne pločnike.

Ker joggerja dejansko že dobro poznamo, tokrat več pozornosti namenjamo sedežem v zadku avtomobila. Do njih dostopamo s preklopom druge vrste sedežev, tako z leve kot desne strani. Drugo vrsto se preklopi v dvotretjinskem razmerju. Ko sem se s svojimi 179 centimetri višine spravil v zadek avtomobila in spet postavil nazaj tudi naslonjala druge vrste, je bilo udobje v tretji vrsti presenetljivo dobro. Sedenje ni le zasilno, je solidno udobno in tudi za noge je prostora dovolj.

Pri roki je še nekaj manjših pomagal, kot je držalo za pijačo, tudi povsem zadnje stransko okno je mogoče rahlo pripreti (ne pa odpreti). Zadnja vrsta je torej lahko primerna tudi za odrasle potnike, še veliko bolje pa se bodo zadaj počutili otroci.

Zadnja sedeža tehtata le po deset kilogramov

Všečna pa je modularnost rešitve sedmih sedežev v joggerju, ki odgovarja morebitnim pomislekom, kako je sobivati z avtomobilom takrat, ko sedmih sedežev ne potrebujemo. Vsak sedemsedežni avtomobil ima v taki konfiguraciji veliko manjši prtljažni prostor. Pri nekaterih večjih in dražjih konkurenčnih avtomobilih je mogoče sedeže zložiti v ravno dno, a ponavadi gre za rešitve, ki so do šestega in sedmega potnika z vidika sedenja veliko manj prijazne.

Pri joggerju je mogoče oba zadnja sedeža precej enostavno odstraniti iz avtomobila. Vsak sedež ima maso le deset kilogramov, zato tudi njihovo premikanje ni prevelik napor.

Ključna prednost sedemsedežnika je pri Dacii kajpak cena

Sedemsedežna različica joggerja lahko v Sloveniji stane tudi le nekaj več kot 19 tisoč evrov, kar velja tako za pogon s klasičnim bencinskim motorjem kot tudi kombinacijo bencinskega motorja s pogonom na avtoplin. Obe različici sta zanimivi, saj je med njima le sto evrov razlike. Bencinski motor je močnejši (81 proti 67 oziroma 74 kilovatom), avtoplin pa omogoča tudi pristop do kreditiranja prek nižje obrestne mere Eko sklada. Ta namreč avtoplin vključuje med pogone, ki so lahko deležni te ugodnosti.

Če ostanemo pri obeh osnovnih pogonih, tudi z višjim paketom opreme cena bistveno ne naraste. Pri najvišjem extreme znaša manj kot 21 tisočakov.

Izjema je le dražji jogger s samopolnilnim hibridnim pogonom, ki pa je na voljo le z najvišjim paketom opreme in zato zanj tudi cena 28 tisoč evrov.

