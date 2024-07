Rekli so, da je rjavo obarvani renault kangoo z oznako passenger s črnimi površinami in pritiklinami spredaj in na bočnih straneh prav čeden. S štirimi metri in pol dolžine je resen avtomobil, z višino meter devetdeset se tudi "klobukarjem" upravičeno lahko pocedijo sline.

Na jeklenih kolesih z gumami 205/60 R16 stoji (prazen) 164 milimetrov nad cesto, pokrovi pa še kar uspešno imitirajo lita platišča. Strešni letvi nista videti kot nekaj posebnega, vendar sta, če jih pogledamo stoječ na stolčku. Na notranji strani nosijo prečne palice, ki se jih brez orodja trdno namesti počez.

Palec gor: Namenjamo prostorni kabini za vsaj štiri meter devetdeset visoke potnike, 775-litrskemu prtljažnemu volumnu, množici potovalnih odlagalnih mest in ne nazadnje preizkušenemu varčnemu in odzivnemu dizlu.

Palec dol: Stebriček A je ob stiku z armaturno ploščo močno ojačan, s čimer delno zakriva pogled. Voznik se mora včasih med zavijanjem levo z določenim kotom skloniti naprej, da ne bi v področju "slepega" polja česa spregledal.

S strešnima letvama je kangoo passenger visok skoraj 190 centimetrov, cele 3 več od širine. S 164 milimetri od tal ni SUV, imenujemo ga enoprostorec, ki se pelje kot osebno vozilo. Foto: Aleš Črnivec

Kabina se odklepa prostoročno, sprednja vrata se odpirajo pod pravim kotom, zadnja pa drsno. Foto: Aleš Črnivec

32.350 evrov znaša cena testnega vozila

Osnovna cena potniškega kangooja z dizelskim motorjem je 28.090 evrov. Med dražjo dodatno opremo spadajo aktivni tempomat, kamera s parkirnimi senzorji, sistem Easy Link z 8-palčnim zaslonom, navigacija, samodejna klima, usnjen volanski obroč …

Med opremo za "drobiž" omenjamo ogrevana sprednja sedeža nastavljiva po višini, ploščico za prostoročno upravljanje, rezervno kolo, pametni strešni letvi … in učinkovite zračnike zadaj za neverjetnih 20 evrov.

Prostoročno odpiranje za 170 evrov

Tolikšno je doplačilo za tisto ploščico. S približevanjem v žepu se zgodi dan odprtih vrat, če si voznik tako izbere. Za res udobno vstopanje se vrata spredaj odprejo pravokotno, zadnja pa drsno. Električni pomik stekel spredaj je avtomatski na voznikov strani, v drsnem paru vrat se zatemnjeni stekli izmakneta in upravljata s klipsno.

Kangoo passenger z odliko oprav prostorosti za višje osebe

Tudi peti potnik se lahko stisne med dva sedeža s sidrišči isofix (še ena so spredaj desno). Sedeži (sprednja ogrevana) so lepo oblazinjeni s kombinacijo svetlega in temnega blaga, bočne opore za bolj široke hrbte so obšite s pasovi v videzu usnja. Klima deluje dvopodročno, zračni tok je usmerjen tudi nazaj. Nekaj prepiha zadaj omogočata stekli, ki se izmakneta.

Naštevanje odlagalnih mest začnemo s tovornjaško polico pod stropom in nadaljujemo s predaloma na armaturni plošči. Osvetljen predal pred sovoznikom je izdaten, tisti med sedežema pa vsaj omembe vreden. Na predala v sprednjih vratih se lahko namesti več kot samo pijačo pa tudi v drsna vrata so namestili predala.

Kangoo ima velik prtljažnik (775-litrska osnova, 2.800 s položeno klopjo) in veliko prostora za potnike, nosilnost pa naj bi po prometnem dovoljenju znašala le 419 kilogramov. Foto: Aleš Črnivec

Na armaturni plošči zgoraj sta predala in držalo za telefon. Med okroglima merilnikoma je TFT zaslon, na sredini pa 8-palčni zaslon multimedijskega sistema Easy Link Foto: Aleš Črnivec

Uporabne opreme kar ni konca

V kabini so kar trije 12-voltni priključki (četrti je v prtljažniku) in štirje vhodi USB. Nad in pod konzolo s prestavno ročico sta uporabna odprta in delno pokrita predalčka (spodnji za polnjenje telefona), med sedežema sta dva utora za pijačo, pod zračnikoma zadaj pa še zaprt predalček za drobnarije. Žepa za sedežema seveda ne manjkata.

Prtljažnik za družinska potovanja

Najprej beseda o dvižnih vratih, ki se jim je pri odpiranju pametno umakniti zaradi dveh močnih teleskopskih nosilcev. Pri zapiranju najprej do polovice pomaga spodaj viseč trak, naprej pa ročno potiskanje pokrova navzdol. Se bomo veselili, ko bodo imela vsa tovrstna prtljažna vrata električno upravljanje.

Trdo pokrivalo nad 775-litrskim volumnom se lahko prepogne polovično naprej, da ga med nalaganjem ni treba odstranjevati. Tu sta dva zaprta bočna predala, vtičnica 12 voltov in kovinske pritrdilne rinke. Pod vozilom je nameščeno rezervno kolo, orodje pa najdemo v kabini spredaj desno. S položenimi naslonjali klopi nastane 2.800-litrski volumen.

Namestitev nosilca za telefon na levi strani predala ne zakriva voznikovega pregleda na cesto. Foto: Aleš Črnivec

Klop je razdeljena na tretjine, dve združeni in eno ločeno. Med dvema otroškima sedežema na pritrdiščih isofix se lahko namesti potnik, na primer otrok, ki že lahko uporablja običajni varnostni pas. Foto: Aleš Črnivec

90-stopinjski kot odpiranja sprednjih vrat

Verjetno gre za enega najbolj udobnih načinov vstopanja za volan. Že v osnovi se sedi visoko, za povrh pa sta oba sedeža nastavljiva po višini, voznikov tudi v ledvenem področju. 190 centimetrov visoki voznik je sicer tožil, da mu levi stebriček A zakriva pogled in da ga konzola prestavne ročice žuli v desno koleno.

Je pač izjema, sicer pa velja, da je kangoo vse naokrog dobro pregleden, tudi z ustrezno senzorsko podporo. Volan s približno 2,8 zavrtljaja že mora biti dobro oprijemljiv, saj je za usnje treba odšteti dodatnih 710 evrov. Prestavna ročica na dvignjeni konzoli je dovolj kratka, da niso hodi predolgi. Pri menjanju iz pete prestave navzgor je sprva, dokler je nismo prečitali, uhajala proti četrti.

Klasični merilniki in vmesni TFT s petimi meniji

Lahko rečemo dobri stari in pregledni merilniki s štirimi rdečimi kazalci in vmesnim prikazom po želji voznika. Izbira se s preglednimi, primerno otipljivimi stikali na volanu. Pri Renaultu so jih pred leti med zadnjimi osvetlili.

Prek 8-palčnega zaslona se upravlja sistem Easy Link, navigacijo, telefonijo in nastavitve. Ob zaslonu so digitalizirana stikala, pod njim pa fizična, da ni vse na dotik. Klimi služijo trije okrogli gumbi, upravljanja radia prek skrite konzole pa se tako ali tako v vsakem renaultu učimo znova.

Vzdolžni strešni letvi nosita tudi prečni dve, ki se s preprostim postopkom brez uporabe orodja trdno namestita počez. Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec

Vožnja in eco vožnja

Z zagonom motorja je vključen osnovni način, za eco je treba najti stikalo pod zaslonom. Porabo zmanjša tako, da pogonu odvzame nekaj živahnosti. Tega načina praktično nismo uporabljali pa smo vseeno vozili dovolj varčno, kot poročamo o porabi.

Tempomat je potrebno vklopiti po vsakem zagonu, deluje od 30 na uro naprej, sklopka med prestavljanjem ne izklopi delovanja. Indikator menjalnika se običajno prikaže pri 1.750 vrtljajih, med vožnjo v klanec pa vsaj 500 višje. Se pa motor opazno upira pospeševanju nad izbrano hitrostjo na primer po koncu omejitve.

Merilniki hitrosti so vedno bolj natančni

Pri izmerjeni hitrosti 50, 90 in 130 na uro prikažejo 52, 91 in 132 na uro. Na avtocesti ni pretiranega hrupa, ker se motor vrti nekje okoli 2.650 vrtljajev (razdelki so samo po 500). Razvajeni od vožnje z avtomatskimi menjalniki smo sprva nergali nad trdo stopalko sklopke. Pa je bila res trda samo leva noga, ki je prišla iz vaje.

Motor pri nizkih vrtljajih razvije občuten turbo dizelski navor, menjalnik pa je temu prilagojen. Podeželska potovanja do 90 na uro spremlja motor z tihimi vrtljaji med 1.500 in 1.800 v 5 in 6 prestavi, vrednosti Nm in HP pa voznik lahko spremlja z ustreznim podmenijem med okroglima merilnikoma.

Orodje za zamenjavo kolesa je zloženo pod sovoznikovimi nogami. Foto: Aleš Črnivec

Smerno stabilen kangoo se z nizkimi vrtljaji mirno in tiho pelje po avtocesti pa tudi podeželska potovanja mu niso tuja. Na slabše vzdrževanih površinah je udoben, nikakor pa ni francosko mehak. Skozi hitre ovinke je kar nagnjen, a z dovolj neposrednim volanom predvidljivo vodljiv.

Znotraj označenih pasov se vozi se pod stalnim nadzorom (možnost izklopa), pazi na mrtve kote, zbranost voznika, spremlja okolico vozila, prometne znake, opozarja na nevarnost trčenja spredaj in bočno.

Poraba s kanujem na strehi je znašala pet litrov

Prvih 30 kilometrov smo po avtocesti vozili s hitrostjo 100 na uro, preostalih 85 do Kolpe pa po omejitvah in povprečno porabili pet litrov goriva na sto kilometrov. Brez tovora in z zloženima prečnima letvama je kangoo po 105 kilometrih s tempomatom na 130 in povprečno hitrostjo 117 na uro porabil 5,9.

To je zelo solidna poraba, če pa je komu previsoka povemo, da kangoo povprečno ni porabil več kot pet litrov, ko smo hitrost s tempomatom zmanjšali na 120. Po dveh točenjih goriva smo med raznolikimi testnimi vožnjami namerili skupno porabo 5,46, in sicer prvič 5,38 in drugič 5,64. Povemo še, da je po prvem točenju računalnik prikazoval doseg skoraj 1.100 kilometrov!

Kaj je eco uspešnost?

Na osrednjem zaslonu si lahko voznik ogleda odstotek uspešnosti na podlagi treh ocen, z možnostjo največ pet zvezdic. Pri pospeševanju smo imeli malo pretežko nogo, saj smo zbrali le tri. Še slabše, z dvema zvezdicama in pol, nam je šlo prestavljanje, ker nismo dosledno upoštevali indikatorja menjalnika.

Čestitke za štiri zvezdice in pol smo dobili za predvidevanje, to je v glavnem za tekočo vožnjo brez zaviranja zadnji hip in nato zaganjanja z močnim pospeševanjem. Doseženih 70 odstotkov pomeni, da bi lahko svoje ravnanje izboljšali, s čimer bi bila testna poraba še nižja.