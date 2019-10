Prikupen malček, ki mu ne moremo očitati veliko #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za razliko od prejšnjega testa smo se to pot namerno izogibali avtocestam, kjer bi po predvidevanju poraba zaradi tovora ušla proti sedmim litrom. Kot se vidi iz fotografij, je ignis na bolj terensko izbrani poti proti morju prevažal tudi dva bicikla. Pa nas je na podeželskih in gorskih cestah prijetno presenetil, saj je 30-litrski rezervoar zadoščal za več kot 500 kilometrov!

Suzuki ignis se brez težav lahko spopade z grobimi kolovozi. Foto: Aleš Črnivec Samo potrjujemo lastne navedbe

Enako kot pred dvema letoma pohvalimo prostornost in uporabnost 3,7 metra dolgega avtomobilčka. Za meter devetdeset visokima potnikoma ostane na zadnji klopi dovolj prostora za dve osebi in seveda malo manj za prtljago. Pri tem sta zadnja sedeža dvakrat prilagodljiva, in sicer z vzdolžnim pomikom ter postavitvijo naslonjal v navpični položaj. Ta možnost med ostalim odpravi prostorsko izgubo pri prevažanju škatlastih predmetov na primer hladilne torbe.

Dodatno posebnost predstavljajo v tem testu preverjene terenske zmogljivosti sistema allgrip, ki neodvisno od voznika deli navor na ustrezna kolesa. Za terensko pomoč sta dve stikali, eno za boljše prilagajanje pogona slabši podlagi in drugo za nadzorovano spuščanje po strminah. Po večkratnem preizkušanju poročamo, da sistema dobro delujeta.

5,09 z bicikli na strehi!

Toliko smo namerili po prvem točenju, v rezervoarju pa je ostalo še skoraj 3,5 litra goriva. Pri tem je računalnik trdil, da ga je dovolj še za 40 kilometrov. Med celotno testno vožnjo, večinoma izven avtocest, smo namerili enako porabo 5,3 kot na predhodnem testu. Kaj pomeni vožnja z večjo hitrostjo, smo preverili samo na kratkem ravnem odseku avtoceste, kjer je računalnik nameril 6,2. Ignisu se pozna odsotnost šeste prestave, saj se motor pri 135 na uro po števcu in 130 po garminu vrti z bolj potratnimi 3600 vrtljaji.

Prisrčen, vendar zmogljiv malček je primeren za par, ki zna uživati tudi na slabih hribovitih poteh. Foto: Aleš Črnivec

Kaj nas je zmotilo?



Majhnemu in cenovno ugodnemu avtomobilu je seveda marsikaj oproščenega, tako da smo do prijetno vpadljivega malčka težko kritični. Je pa nekaj! Za vožnjo po zelo grobi podlagi, imenujmo jo pol terensko, bi imeli v prtljažniku namesto pribora za popravilo rajši rezervno kolo.

Primeren za par, ki rad zapelje dol z asfalta

Suzuki ignis je cenovno najbolj ugodno vozilce s štirikolesnim pogonom. Omogoča lahkotna potovanja dvema potnikoma, ki uživata tudi na slabih cestnih podlagah, saj z 18-centimetrsko oddaljenostjo od tal omogoča tudi vožnjo po kolovozih. Prostorsko in tudi glede okretnosti (premer kroga obračanja 9,4 metra) tudi povsem zadošča za mestne in primestne premike štirih potnikov

Ignis nas je na morje in nazaj pripeljal s povprečno porabo 5,2 litra na 100 kilometrov. Foto: Aleš Črnivec

Motor(ček) 1.2 se je med testom kljub štirikolesnemu pogonu izkazal z zelo nizko porabo, celo manjšo od metode WLTP. Foto: Aleš Črnivec

Foto: Gašper Pirman