Preverjen recept za uspeh: idealen avto za SUV manio #foto

Mercedesov GLA je športni terenec, narejen po meri novodobnega kupca – vizualno privlačen, s premijskim značajem in digitalno pameten. Da je vrag vzel šalo, so Nemci spoznali z njegovim predhodnikom, saj bi moral biti vstopni SUV odlična vstopnica v njihov svet, a je bil vizualno predvsem drugačen, pa tudi bistveno prostoren ni bil. Novi GLA je popravil napake predhodnika in postal tudi družinsko uporaben, testni pa je znal s pomočjo štirikolesnega pogona splezati tudi na kakšen zahtevnejši hrib. Kljub današnjemu negodovanju javnosti nad dizli je bil testni opremljen celo z dvolitrskim s 110 kilovati, cena pa se je predvsem zaradi pogonske izbire dvignila nad 50 tisoč evrov.

Ocena:



Mercedes nadaljuje z ofenzivo športnih terencev, kot zadnji je na svoj račun prišel še najmanjši GLA. Oblikovno se zgleduje po preostalih modelih znamke, prav tako si želi biti v igri pri družinah, ki cenijo povečano uporabnost potniške kabine.



Dizelski pogon je varčen in navorsko bogat, samodejni menjalnik tako kot vedno odličen in štirikolesni pogon primerna opcija za ta segment avtov. Na koncu testa je GLA porabil 5,6 litra goriva.



Digitalno pamet in osnovo si je sposodil pri razredu A, zato večjih presenečnj ni. Še vedno hvalimo prilagodljivost in naprednost, nekoliko manj intuitivnost. Ploščica na dotik potrebuje nekaj privajanja, a je kasneje odlična za uporabo.



Motor: dvolitrski turbo dizel z 110 kilovati

Poraba na testu: 5,6 litra

Cena: 52.656 evrov

Zakaj je GLA eden od najpomembnejših avtov pri Mercedesu? Resda cenovno in po velikosti ne dosega svojih bratov, a je ravno zaradi svojih kompaktnih mer in ter predvsem cenovne dosegljivosti GLA vstopnica v Mercedesov SUV-svet. Že pogled na prodajne številke razkriva njegovo pomembno vlogo – v Sloveniji skoraj vsak drugi kupec Mercedesa poseže po športnem terencu. Še zadnji podatek, ki resnično prikaže norijo SUV – v zadnjih šestih letih se je tržni delež športnih terencev pri znamki kar potrojil. Zdaj se vam verjetno že svita zakaj Mercedes preprosto ni smel zamočiti pri novem GLA. Navsezadnje, kako bi sploh lahko zamočili, recept so si namreč sposodili pri GLB in GLC.

Moral je iti v korak s časom in postati trendovski SUV

V primerjavi s predhodnikom predvsem drastično vizualno spremembo. Zunanjo podobo si je, tako kot smo že navajeni, zamislil Zunanjo podobo si je, tako kot smo že navajeni, zamislil ​​​​​​​Robert Lešnik in zvesto sledil uveljavljenemu oblikovalskemu jeziku znamke. Foto: Gašper Pirman Robert Lešnik in zvesto sledil uveljavljenemu oblikovalskemu jeziku znamke. Kljub temu da smo te rešitve že videli pri vseh drugih novejših mercedesih, je GLA v primerjavi z grdim račkom družine, njegovim predhodnikom, naredil velik korak naprej.

Postal je bolj nabit, višji, predvsem manj karavanski. Pravzaprav je v hipu osvojil številna srca mimoidočih. Ker se okusi razlikujejo, skoraj nikoli ne pišemo o zunanjih barvah ali na splošno o videzu, a tokrat moramo priznati, da mu temno rdeča barva oziroma designo patagonijska rdeča (1.230 evrov doplačila), kot jo uradno imenuje Mercedes, izjemno pristaja. Lešniku je spet uspelo.

Generacijski preskok je poskrbel za prehod na skupno platformo MFA2, enako ima tudi razred A. Če pogledamo nekoliko bolj v podrobnosti – GLA in A imata do milimetra enako dolgo medosje, GLA je kar nekoliko presenetljivo centimeter krajši, a kar precej višji. Natančneje je višji za 17 centimetrov, voznik pa sedi 14 centimetrov višje kot v razredu A.

Ta 4.410 milimetrov dolg SUV ima torej v notranjosti dovolj prostora za glave tudi višjeraslih potnikov. Kljub nekoliko bolj kupejevsko zašiljeni strešni liniji se odrasli ne bodo pritoževali niti zadaj. Škoda, da testni primerek ni bil opremljen z opcijsko 14-centimetrsko pomično klopjo. Tako kot razred B, zaradi povečane uporabnosti, bi moral vsak kupec obkljukati to možnost in v tem primeru za pomično klop doplačati 460 evrov. Glede na razmeroma ugodno ceno (190 evrov) bi sami izbrali tudi poklopni sovoznikov sedež, ki omogoča prevoz predmetov, dolgih vsaj dva metra.

Galerija: najmanjši Mercedesov SUV

AMG-paket zniža vzmetenje

Čeprav manjši kompaktni terenci niso ravno sinonim za klene terence, je GLA z zadostno oddaljenostjo od tal in predvsem štirikolesnega pogona 4Matic presenetljivo sposoben tudi dvigniti kakšno tačko in preplezati tudi nekoliko zahtevnejše poti.

Vsak lastnik, ki bo več časa z njim prevozil po neurejenih cestah ali ga večkrat zapeljal zunaj urejenih cest, naj raje spregleda paket AMG Line. S tem bo prihranil skoraj štiri tisoč evrov, ta športni paket celo zniža višino vzmetenja in je serijsko opremljen še z 19-palčnimi nizkopresečnimi pnevmatikami. Še več, testni GLA je bil opremljen kar z 20-palčnimi platišči (doplačilo 1.230 evrov). Je pa treba priznati, da je kljub visoki ceni AMG Line prav prijetno popestril zunanji videz avta, skupaj s pnevmatikami pa ga spremenil v pravega športnega terenca.

Za zdaj so priključki USB-C še trn v peti potnikom

GLA je postal družinsko uporabnejši, na zadnji klopi je dovolj prostora za kolena tudi za odrasle potnike. Foto: Gašper Pirman Na testu smo imeli bolje opremljeno različico avtomobila, ki voznika in potnike pričaka z dobro izbranimi materiali, zelo prijetnim počutjem v notranjosti in tudi zadovoljivo prostornostjo. Hvalimo podrobnosti, na primer ambientalno osvetlitev na vratih. Prav tako tudi veliko število priključkov USB. Toda pozor, zanje boste potrebovali novejši priključek USB-C ali pa boste s seboj morali imeti ustrezen adapter.

Čeprav je bil avto dobro opremljen, so mu manjkali nekateri ključni dodatki. Eden izmed njih je bil sistem radarskega tempomata, ki pri Mercedesu deluje odlično. Raje bi zamenjali nočni paket (črne strešne letve in zatemnjena stekla, 550 evrov) ali 20-palčna platišča (1.230 evrov) za ta varnostni dodatek.

Sta pa armaturna plošča in ves MBUX-sistem enaka tistim v razredu A oziroma CLA. Ta pametni pomočnik v Sloveniji še vedno deluje precej okrnjeno in ima težave z razumevanjem tudi nekaterih najbolj preprostih angleških besed. Je pa zelo priročen dodatek za lažjo vožnjo po mestu, kjer se prek kamere, vgrajene za vetrobranskim steklom na zaslonu, pojavi slika pred avtom. Tako ni treba stegovati glave in mučno opazovati, kdaj se bo na semaforju pojavila zelena luč. To lahko preprosto opazimo na osrednjem zaslonu.

Foto: Gašper Pirman

Pogonsko, tako kot vedno, odličen

Čeprav se je v zadnjem obdobju dizel znašel pod udarom politikov in javnosti, vse več ljudi pa se odloča za bencinski motor, je bil testni GLA opremljen z dvolitrskim turbodizlom s 110 kilovati. Prenos se je prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika z dvema sklopkama po potrebi prenašal na vsa štiri kolesa. Gre za zlato kombinacijo, kar zadeva ceno, povprečno porabo goriva in udobje med vožnjo.

Kljub velikanskim platiščem in pogonu je na koncu preizkusne dobe potovalni računalnik izpisal številko 5,6 litra. Gre za številko precej blizu tovarniškemu podatku, kjer obljubljajo povprečno porabo v kombiniranem ciklu 5,2 litra.

Kaj nas je zmotilo?



Klavirska plastika je magnet za prah in prstne odtise. V GLA jo je kar precej, zato je potrebno praktično vsak dan to svetlečo črno plastiko obrisati. Dizelski motor bi lahko bil tišji, manj robat v prostem teku. Sistem MBUX je vsaj pri nas praktično neuporaben, obvezno pa je tudi potrebno znanje angleščine.

Petdeset tisočakov za vstop v Mercedesov svet

Da, GLA ni za vsakega kupca. Kljub kompaktnim meram se cena lahko, tako kot v testnem primeru, dvigne na 50 tisoč evrov oziroma še višje. Zaradi dizelskega motorja in štirikolesnega pogona se je cena že tako dvignila na 40 tisoč evrov, na koncu pa se je z dodatno opremo dvignila na 52 tisoč evrov.

Kot že omenjeno, tistim z nekoliko tanjšo denarnico lahko pomaga odstranitev paketa AMG Line in večjih platišč. Cena se bo takoj spustila za pet tisoč evrov. Še zadnji pomemben podatek: GLA je od primerljivega razreda A dražji za okoli 4.500 evrov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman ​​​​​​​