Poslovni avto, ki je lahko alternativa tudi VW passatu

Sprva res daje konservativen vtis, a sobivanje z njim razkriva zelo prostorno in udobno limuzino, ki je z najvišjimi paketi opreme namenjena predvsem poslovnežem. Camry je izdelan po meri racionalnega poslovneža, ki pa bo s tem avtomobilom za manj kot 40 tisočakov dobil zelo veliko. Je ta japonski izdelek lahko tudi alternativa vodilnim avtomobilom srednjega razreda, na primer (resda krajšemu) volkswagen passatu?

Za Toyoto prepoznaven sprednji del avtomobila. Foto: Gašper Pirman Na prvi pogled – tudi zaradi zelo konservativne barve in neatraktivnih platišč – je toyota camry težko med bolj vpadljivimi, kaj šele zaželenimi avtomobili svojega (poslovnega razreda). Toda kdor ga preizkusi, kdor na (poslovne) avtomobile gleda racionalno ter za nameček na tehtnico postavi še vsebino in ceno tega japonskega avtomobila, bo prijetno presenečen. Camry je lahko z nekoliko svojevrstno dimenzijsko usmeritvijo in kljub že dostojni starosti zanimiva alternativa kraljem razreda, med njimi najprej volkswagen passatu.

Po centimetrih odstopa od klasičnih avtomobilov srednjega razreda

Camry je sicer že tri leta star model, ki ga je Toyota v Evropo pripeljala iz ZDA. Na našem trgu je neposredna zamenjava za nekdanjega avensisa, od katerega pa je vseeno občutno večji. Camry tako dimenzijsko izstopa v srednjem "passatovem" avtomobilskem razredu, nagovarja pa iste kupce. To so predvsem poslovneži, ki svoj avtomobil iščejo zunaj nabora premijskih znamk.

Camry je na primer dolg 4,88 metra in ima kar 2,8 metra medosne razdalje. V primerjavi s passatom je tako skoraj 12 centimetrov daljši, pri medosni razdalji pa je razlika bistveno manjša – le dobre tri centimetre.

Voznikov prostor ni pretirano digitalen in infozabavni vmesnik bi težko ocenili za zelo naprednega, a počutje za volanom je kljub temu zelo prijetno. Foto: Gašper Pirman

Prostora zadaj je veliko in camry se lahko izkaže tudi kot zelo dober potovalni avtomobil. Foto: Gašper Pirman

Hibridni pogon sestavljajo bencinski 2,5-litrski motor (131 kilovatov) in 88-kilovatni elektromotor. Sistemska moč pogona je 160 kilovatov oziroma 218 "konj". Do 100 km/h pospeši v osmih sekundah, najvišja hitrost je 180 km/h. Foto: Gašper Pirman Položaj za volanom zelo prijeten, enako tudi zadaj desno

Priznam, da sem avtomobil najprej kar malo podcenjeval. Toda že prve minute na vozniškem sedežu so presenetile. To je tisti dober občutek, ki ga je težko predstaviti s številkami in centimetri.

Položaj za volanom je zelo prijeten in kar kliče po vožnji. Testni camry je imel najvišjo stopnjo opreme, zato je bilo obvezno preverjanje udobja zadnjih sedežev.

Marsikateri kupec se bo namreč vozil tam, najverjetneje zadaj levo. Prostora je veliko, sedeži so udobni, prek sredinske konzole lahko potnik prilagaja klimatsko napravo, izbira radijske postaje oziroma predvaja glasbene vsebine z drugih naprav, ureja ogrevanje sedežev in podobno. Za nameček lahko elektronsko nastavlja naklon naslonjala sedeža, kar se zdi dober približek premijskim poslovnim limuzinam.

Hibridni pogon v večini primerov zagotavlja mirnost vožnje

Vse to dobro pristaja hibridnemu pogonskemu sklopu, ki je pri tem avtomobilu osrednje zagotovilo za mirnejšo in manj stresno vožnjo. Ta bi morala biti eno glavnih vodil kupcev tovrstnih poslovnih limuzin.

Pri zelo nizkih hitrostih se camry premika neslišno na električno energijo, celoten pogon pa je tišji in nemoteč tudi pri križarjenju po avtocestah. Za prenos moči tudi tu skrbi menjalnik CVT, ki ima dobro znane dobre in slabe lastnosti. Dinamična pospeševanja in hitrejša vožnja mu ne prijajo najbolj, a to, resnici na ljubo, tudi ni bistvo avtomobila, kot je camry.

Pri avtocestni hitrosti 135 kilometrov na uro (po podatkih GPS 130 km/h) je motor deloval z dva tisoč vrtljaji na minuto, poraba ob taki vožnji pa je znašala 5,3 litra na sto prevoženih kilometrov. In tudi med celotnim testom nam jo je uspelo zadržati pod šestimi litri.

Sredinska konzola na zadnjih sedežih skriva tudi tako krmilno enoto. Foto: Gašper Pirman

Kadar so naslonjala zadnjih sedežev pomična, je prostornina prtljažnika okroglih 500 litrov. Pri klasičnih sedežih je prostornina še za 24 litrov večja. Foto: Gašper Pirman

Camryju se marsikje tudi poznajo leta

Če camryja omenjamo v isti sapi z limuzinami, kot je volkswagen passat, moramo povedati naslednje. Prav zaradi menjalnika CVT se z njim z vidika dinamične vožnje ne more primerjati, enako velja za modernost notranjosti, infozabavnega vmesnika, digitalnih merilnikov in tudi naprednih varnostno-asistenčnih sistemov. Tu se pozna starostna razlika med lani prenovljenim passatom in camryjem.

Ta 4,8-metrska poslovna limuzina pod 40 tisočaki

Japonski avtomobil pa vendarle ponuja svoje zelo racionalne rešitve. V notranjosti je sicer res preprostejši od številnih (bolj ali manj) neposrednih tekmecev, a istočasno večini voznikov ponuja vse potrebno in s svojimi sistemi uspe prepričati. Njegovo bistvo so prav dobra tehnološka zasnova, hibridni pogon in veliko udobja na zadnjih sedežih.

Z vso opremo testni camry ni presegel meje 40 tisoč evrov. Medtem ko najcenejši stane 32.400 evrov, je treba za različico s paketom premium odšteti slabih 39 tisoč evrov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman