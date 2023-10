Parkirišče pred hišo: škodi več pogledov kot tesli – upravičeno? #foto

Foto: Gregor Pavšič Škoda enyaq je prav gotovo eden vsakodnevno (tudi družinsko) najuporabnejših električnih avtomobilov. Je tudi model Škode, ki ponuja najvišjo, delno že kar premijsko kakovost vožnje. Enyaq v kupejevski izvedbi ponuja še vpadljivejšo zunanjost, ki vsaj posredno spominja na nekdanje bencinske športne različice RS. Električni enyaq coupe RS ni več pravi športnik, in če mu glede kakovosti in prostornosti težko kaj očitamo, pri električnem pogonu s pričakovanimi nadgradnjami komaj lovi stik z naprednejšo izvenevropsko konkurenco.

Palec gor: oblika, izbira barv, prostornost in uporabnost, nadgradnja e-pogona

Palec dol: zmogljivosti oznake RS, mehak volanski sistem, cena, povprečno polnjenje (pred nadgradnjo v 2024)

Foto: Gregor Pavšič

Pred leti smo vozili klasičnega škodo enyaqa, električno protiutež kodiaqa, in z njim takrat opravili več kot tri tisoč kilometrov dolgo potovanje do Francije oziroma kolesarskega spektakla Tour de France. Če je enyaq še relativno klasično zasnovan, kupejevska izvedba še očitneje stavi na dinamiko, vpadljivost in tudi cestno posebnost. Tak enyaq coupe, kot je bil testni – v različici vRS in za povrh še z resnično vpadljivo svetlozeleno barvo in 21-palčnimi kolesi –, dobesedno požira poglede.

Če so se nekoč na parkirišču mimoidoči obračali za teslami, so te zdaj postale že tako "mainstream", da voznik s teslo na cesti več ne izstopa. Neprimerno več pozornosti pritegne tak Škodin avtomobil, ki je zanimiv primer rasti privlačnosti avtomobilov iz Mlade Boleslave. Če se za povprečnimi škodami, ki so resda pojem racionalnega avtomobila, obračajo le redki, je tak enyaq ponudil ravno nasprotno izkušnjo.

Avtomobil je z uporabniškega vidika odličen – to pomeni prostoren tako na zadnji klopi (zasluga namenske električne platforme) kot tudi v prtljažniku. Všečna, kompaktna in prav nič Volkswagnovo špartanska (če ga primerjamo z ID.4 oziroma ID.5) je enyaqova notranjost. Funkcionalnost in ergonomija sta na visoki ravni, saj je to navsezadnje že dolgo Škodin standard.

Pregovorno uporabnost, racionalnost in celovito praktičnost njihovih avtomobilov, po zaslugi teh atributov Škoda nenehno dviguje svoj tržni delež v Evropi (in predvsem Sloveniji), tak enyaq nadgradi še z dinamično noto. V notranjosti zgolj zato, ker je električen, ni zasnovan futuristično in zelo drugače kot klasični avtomobili. Škoda je izbrala povsem drugačen pristop kot Volkswagen in Tesla.

Toda na drugi strani je enyaq še vedno avtomobil z relativno zadržano razvite Volkswagnove platforme MEB. Z vidika pogona, zmogljivosti in dosega je soliden, ni pa na tem področju nikakršen prvak. Testni avtomobil z močjo 220 kilovatov si oznako vRS zasluži bolj zaradi videza kot zmogljivosti. Različica z večjo baterijo prinaša dobro kapaciteto 77 kilovatnih ur. Poraba je bila na testu solidna, kar pri pretežno avtocestni vožnji pomeni med 19 in 20 kWh na sto kilometrov.

Lahko bi bila boljša, a vendarle je to še v povsem sprejemljivih mejah. V praksi to pomeni skoraj 400 kilometrov dosega, če se vozimo pretežno po avtocesti, oziroma tudi prek te meje z več podeželskimi in mestnimi kilometri.

Še en praktični primer: vožnja iz vzhodne strani Ljubljane, kjer je bila baterija polna, do Portoroža in nazaj je porabila dobri dve tretjini električne energije.

Vsaj pri testnem avtomobilu je bilo polnjenje precej povprečno, in da bo moral enyaq v letu 2024 tehnično ponuditi še kaj več, se zavedajo tudi pri Škodi. Tako so tudi za enyaqa RS napovedali resno nadgradnjo električnega pogona. Ob nekoliko večji bateriji bo moč narasla na 250 kilovatov, največja moč polnjenja (enosmerni tok DC) pa s 130 na 175 kilovatov. Obe nadgradnji bosta pomembni in bosta občutno izboljšali enyaqovo uslugo. Kdor bo Škodin prodajni salon obiskal zaradi enyaqa coupe (izboljšave sicer dobijo vsi modeli), naj torej povpraša o tej nadgradnji.

20 tisoč evrov več kot za teslo?

"Res je lepa. Koliko pa kaj stane?" je bilo vprašanje resnično številnih mimoidočih, ki so se ozirali za strupeno zelenim enyaqom coupe. Prav pri ceni se pri tem avtomobilu še najbolj zaplete. Testni je namreč stal vrtoglavih 75 tisoč evrov. To je 20 tisoč evrov več kot danes stane tesla model Y. Razlika je absolutno prevelika.

Kupejevski enyaq je sicer lahko tudi nekoliko cenejši. Če upoštevamo le različice z večjo baterijo, ki dejansko tudi edina sodi v tako velik avtomobil, se cene osnovnega začnejo pri 57 tisoč evrih. Srednji paket sportline je nato sedem tisočakov, paket RS pa osem tisočakov dražji. Ko dodamo še nekaj opreme, je meja 70 tisoč evrov za češki električni avtomobil nova realnost. Kdor bi vseeno razmišljal o manjši bateriji, kar pa prav gotovo odsvetujemo, bi privarčeval okrog pet tisoč evrov. Ker RS (razen videza) ne nudi prave športnosti, je bolj smiselno razmisliti o vsaj nekoliko cenejšem paketu opreme.

Tekmeci? Poleg električnega brata volkswagna ID.4 in tesle model Y je to lahko predvsem toyota bZ4X. Ponudba večjih športnih terencev z električnim pogonom je za zdaj (izven premijskih znamk) še precej maloštevilčna.

Kaj sporoča kupejevski enyaq?

Vpadljivost takega enyaqa je dokaz, da znajo tudi v Evropi izdelati vpadljiv, zanimiv in tudi poželjiv električni avtomobil. Obenem pa je enyaq tudi opozorilo, da pri elektropogonu ni vse v obliki in da so tehnološke zmožnosti za novosti toliko večje. Evropska avtomobilska industrija je nekoč podcenjevala Teslo, zdaj ne sme podcenjevati predvsem novih konkurentov iz Kitajske.

Kajti izdelati dober električni avtomobil (Tesla) in ga nato še na trg poslati s konkurenčno ceno (Kitajci), bo v tem desetletju očitno eden glavnih izzivov za evropske znamke.

