Odličnež, ki napoveduje Mercedesovo prihodnost #foto

Lastnika mercedesovega razreda E je nemogoče prepričati, da bi zamenjal stran in sedel v enega izmed konkurentov. Ta občutek brezčasne elegance, udobne vožnje in trdoživosti je nemogoče zamenjati. Toda Nemci so zdaj tem lastnikom pripravili alternativo – visokotehnološki električni razred E. Postavljen na namensko električno arhitekturo, ki si jo deli z večjim EQS, z veliko baterijo in digitalno pametjo, ki se je ne bi branil niti najbolj napreden superračunalnik. V zimskih temperaturah se je njegova poraba gibala pri 26 kilovatnih urah in še vedno smo lahko s polno baterijo prevozili okoli 400 kilometrov. To je sicer bistveno manj, kot to obljublja Mercedes, a poletni test bi verjetno približal doseg obljubljenim 600 kilometrom.

V senci večjega brata

Ob testu najžlahtnejšega električnega mercedesa EQS 580 smo zapisali, da je njegova velikanska baterija in posledična nujnost uporabe hitrega polnjenja še največja težava za slovensko polnilno infrastrukturo. Ob pomanjkanju hitrih polnilnic v mestnih središčih prihaja do enakih težav tudi pri EQE. Njegova 89-kilovatna litij-ionska baterija je manjša kot pri EQS 580, a ravno ta njena velika zmogljivost vrača z dolgim dosegom in posledično zmanjšuje anksioznost voznika zaradi premajhnega dosega ob polni bateriji.

Pri Mercedesu se zavedajo, da polnjenje tako velike baterije zahteva tudi primerne polnilne moči. V teoriji je hitrost polnjenja omejena na 170 kilovatov, tukaj pa se razkrije vsa beda slovenskega polnilnega omrežja. Polnilnic, ki zmorejo polniti s takšno močjo v Sloveniji lahko preštejemo na prste ene roke. Večina hitrih je omejenih na 50 kilovatov, ob polnjenju v središču Ljubljane pa smo bili obsojeni na polnjenje z maksimalno močjo 11 kilovatov. Pri EQE je možnost 22-kilovatnega polnjenja na izmeničnem toku, a se pri uvozniku niso odločili za doplačilo tega 1.350 evrov vrednega kosa dodatne opreme. Ob vstopni ceni 80 tisoč evrov za EQE 350 gre za minimalno doplačilo, ki bo prepolovilo čas polnjenja na izmeničnem toku ter njegov dokup toplo priporočamo.

Aerodinamični vpadljivež za digitalne »frike«

Pri Mercedesu so tokrat celoten električen ekosistem izdelali do najmanjših podrobnosti. Vse to pa gre z roko v roki z odlično aerodinamično lupino, ki jo je zasnovala ekipa pod vodstvom našega Roberta Lešnika. Z koeficientom zračnega upora 0.22 se je poraba kljub masi 2,5 tone, skupni dolžini 4,9 metra, kar je malo manj kot s 5,2 metra meri EQS. V primerjavi z EQS je krajša tudi medosna razdalja, 3.122 proti 3.210 milimetrom, kljub vsem tem impreisivnim dimenzijah se je poraba gibala med 22 in 26 kilovatnimi urami.

EQE sicer ne ponuja nič novega, saj mu je digitalno pot tlakoval ravno odlični EQS. To ne pomeni, da ne gre za izredno impresiven avto, ravno obratno, njegova umetna pamet je na tako visokem nivoju, da je potrebno kar precej časa za spoznavanje vseh malenkosti.

Svetlobni šov na cesti in v kabini

Da je EQE namenjen tako nemškim, kot tudi kitajskim kupcem, je razvidno z pisano možnostjo ambientalne osvetlitve. Kombinacij je skoraj neskončno, za vsak okus. Obenem pa je to dokaz, da si tudi nekoč zelo umirjeni nemški kupci, ki niso želeli izstopati, upajo več ter želijo ob prehodu v električno dobo izkoristite vse prednosti, ki jih tak avto lahko prinaša.

Nam je bil sicer bistveno bolj všeč svetlobni efekt sprednjih žarometov. Prvič smo se spoznali s projektorskimi žarometi, ki med vožnjo na cesto pred avtom projecirajo nekoliko svetlejše opozorilne znake. Če smo držali premajhno varnostno razdaljo pred vozilom spredaj, se je na tla projeciral trikotnik, ki je imel znotraj narisano silhueto prometne nesreče. Ob pešcih na pločniku so se pred nami pojavili opozorilni krogi in žaromet je z utripanjem enega izmed segmentov znotraj same luči še dodatno opozoril na slabše vidne pešce. Mirne vesti lahko rečemo, da tako dobrih in pametnih žarometov še nismo videli. Tukaj Mercedes-Benz resnično postavlja merila vsem tekmecem in s tem tudi dviguje varnostne standarde v svojem EQE (in drugih modelih, ki bodo dobili takšne luči).

Baterijo ogreje na optimalno polnilno temperaturo

Voznik lahko v navigacijski sistem vnese končni cilj in z internetom povezana navigacijska naprava bo v najbolj optimalni meri sama izračunala ali je potreben kakšen postanek za polnjenje. To pomeni, da bo predlagala najhitrejše polnilnice na poti, obenem tudi predlagala čas polnjenja na določeni polnilnici in s kakšnim odstotkom baterije bomo prišli na cilj. Celoten sistem je v praksi res natančen in izračun odstotka baterije, ki ga ima voznik na voljo na cilju je bil vedno točno izračunan. Če voznik kot cilj doda polnilnico, bo sistem ogrel ali ohladil baterijo na optimalno temepraturo, da bo polnjenje že takoj na voljo z najvišjo močjo. Ko smo priklopili EQE na ultra hitro polnilnico na polnilnem mestu v Kozini je že pri 5 odstotkih hitrost polnjenja poskočila na maksimalno raven – 167 kilovatov.

Kaj pravi izračun polnjenja med 20 in 80 odstotki

Pri električnih avtomobilih je v javnosti največ vprašanj povezanih z dosegom. Tako je tudi pri EQE, kjer se je doseg med kar precej mrzlo zimo z jutranjimi temperaturami pod ničlo in dnevnimi temperaturami le kakšno stopinjo nad lediščem doseg gibal okoli 400 kilometrov. Tovarna sicer obljublja 200 kilometrov večji doseg, a zima terja svoj davek. K sreči se je na našem testu polnjenja med 20 in 80 odstotki EQE odrezal odlično. Na ultrahitri polnilnici je se je baterija v tem območju napolnila v vsega v 25 minutah, povprečna polnilna hitrost pa je bila kar 137 kilovatov. To je dokaj blizu maksimalne polnilne hitrosti, ki je pri tem modelu omejena na 175 kilovatov. Pri 20 kilovatih se je hitrost zelo približala maksimalni, tako kot pri vseh tekmecih pa je proti 80-odstotni napolnjenosti vse bolj padala. Še vedno je povprečje polnjenja dovolj visoko, da je obisk ultrahitre polnilnice kratek, pridobljena energija pa velika. Na našem testu se je odrezal bolje kot vsi tekmeci, le Tesla Y je imela nekoliko višjo polnilno povprečje.

Nič ne spregleda, vozniku svetuje naj ustvari varnostni pas

Vožnja je izjemno udobna in sproščujoča. Svoje zanesljivo opravljajo še vozniški asistenti. Sistemska moč pogona zagotavlja 290 kilovatov moči (380 "konjev"), pospešek do sto kilometrov na uro v 5,3 sekunde in najvišjo hitrost 210 kilometrov na uro. Gre za stroj, kjer je udobje na prvem mestu. Tudi zadaj je prostora za glave odraslih potnikov dovolj, še nekoliko več za kolena.

Spredaj testni EQE ni bil opremljen z dodatnim zaslonom za voznika (doplačilo za velikanski paket zaslonov združenih pod imenom Hyperscreen stane 11 tisoč evrov). Slednjega nismo kaj veliko uporabljali v EQS, pri EQE pa je tako pokončno postavljeni osrednji zaslon enak kot v razredu S. Gre za visokoločljivostni zaslon, nadpovprečno odziven in pregleden. Zaradi gromozanskega nabora funkcij je potrebnega kar nekaj časa, da se navadimo na vsa mesta, kjer se določene funkcije skrivajo. Še najbolj smo negodovali nad upravljanjem klimatske naprave preko zaslona na dotik. Vsekakor pa gre za enega bolj pametnih sistemov, ki ti na zaslonu pokaže semafor, vozniku svetuje naj ustvari reševalni pas, ga opozarja na nevarnosti in prinaša še vrsto drugih funkcij.