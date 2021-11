Najboljši kompaktni premium SUV? Zmagovalec ni nemški.

Na primerjalni test PRIMA je sedem slovenskih medijev zapeljalo pet kompaktnih premijskih športnih terencev. To so bili audi Q3, BMX X1, Lexus UX, mercedes-benz GLA in volvo XC40.

Na primerjalnem testu tokrat pet kompaktnih premijskih športnih terencev. Po ocenjevanju prek 37 parametrov zmaga za volva XC40. Med petimi kandidati so bile končne razlike majhne in vsi so imeli svoje prednosti in slabosti. Najbolj prostoren in praktičen audi, pri pogonu na vrhu lexus. Med peterico najdražji mercedes. Cene za primerljiva vozila so se gibale med 40 in 50 tisočaki.

Volvo XC40 je med vsemi petimi avtomobili zbral največ točk. Najboljši je bil v treh od petih ocenjevalnih sklopov. Foto: PRIMA Način ocenjevanja na primerjalnem testu PRIMA je bil tudi tokrat kompleksen in je vseboval 37 posameznih ocenjevalnih parametrov. Zato so tudi tokrat rezultati zanimivi, saj vpogled v posamezne parametre jasno kaže na potencial določenih avtomobilov. Končni vrstni red določa celovit točkovni izkupiček, a nekateri med kandidati so bili nekje izrazito najboljši – in morda je prav ta parameter tisti, ki pri izbiri avtomobila najbolj zanima določenega kupca.

Volvo XC40 je prvo mesto osvojil v treh od petih ocenjevalnih Avtomobile smo tudi tokrat primerjali prek več kot 30 parametrov, kar daje možnost nadaljnje ocene tudi glede na priorirete potencialnih kupcev. Foto: PRIMA sklopov, in sicer med asistenčnimi sistemi, ceno oziroma lastniškimi stroški ter t. i. nedoločilniki. Najbolj praktičen med vsemi je bil audi Q3, z vidika pogona in porabe je najbolj pozitivno izstopal lexus UX.

Japonski avtomobil je imel kot edini hibridni pogon, v primerjavi z drugimi štirimi pa je daleč največ izgubil pri prostornosti prtljažnika in zadnje klopi. BMW X1 je točke izgubil pri vozniških asistenčnih sistemih, kjer sta na primer prevladovala volvo in mercedes.

Ob točkovanju cene smo med seboj postavili primerljivo opremljene avtomobile. Povprečna izhodiščna cena zanje je bila dobrih 40 tisočakov. Z dodatno opremo je v povprečju narasla za okrog osem tisočakov, kar pa so nato dodatno znižali obljubljeni popusti.

Razlike pri nakupu avtomobila se lahko skrivajo v malenkostih. Tako pri nakupu lexusa UX ni stroškov priprave vozila, pri BMX X1 pa ti znašajo kar 980 evrov.

Vrstni red po posameznih ocenjevalnih sklopih:

Audi Q3 BMW X1 Lexus UX Mercedes GLA Volvo XC40 Uporabnost 1. 2. 5. 4. 3. Motor in podvozje 2. 4. 1. 5. 3. Asistenčni sistemi 3. 5. 3. 1. 1. Cena 4. 2. 2. 5. 1. Nedoločilniki 4. 5. 2. 3. 1.

Poudarki za posamezne avtomobile:

palec gor palec dol Audi Q3 ergonomija potniške kabine, prtljažni prostor, udobje vožnje, preglednost, digitalna podprtost, stroški registracije in zavarovanja glasnost motorja, malo serijskih asistenčnih sistemov, širina zadnje klopi za namestitev otroških sedežev BMW X1 ergonomija potniške kabine, materiali v notranjosti, prostor za glavo in kolena, prostornina prtljažnika, dolžina in uporabnost prtljažnega prostora, odličen menjalnik in vozne lastnosti, odličen vmesnik in zaslon, stroški zavarovanja in servisov udobje na zadnji klopi, uporabnost sprednjih odlagališč, poraba goriva, udobje na cesti, malo serijskih asistenčnih sistemov, brez matričnih žarometov Lexus UX kakovost materialov in izdelave, glasnost med vožnjo, poraba goriva, udobje na cesti, serijska založenost z asistenčnimi sistemi, žarometi, primerljiva cena vozila prostornost na zadnji klopi, majhen prtljažni prostor, višina nakladalnega roba, upravljanje večopravilne enote, cena servisov in zavarovanja Mercedes-Benz GLA udobje na zadnji klopi, prostor za kolena in glavo, nameščanje otroških sedežev, uporabnost sprednjih odlagališč, vozne lastnosti, serijski asistenčni sistemi, sistem kamer, upravljanje večopravilne enote brez dvojnega dna v prtljažniku, kratka dolžina prtljažnika, poraba goriva, primerljiva cena avtomobila, Volvo XC40 prostor za glave in kolena, uporabnost sprednjih odlagališč, udobje sprednjih sedežev, udobnost vožnje, preglednost, serijski asistenčni sistemi, sistem kamer, žarometi, povezljivost, primerljiva cena vozila slabši občutek pri slalomu, volanska odzivnost, stroški registracije in zavarovanja, uporabnost dvojnega dna

Audi se je izkazal z velikostjo prtljažnika. Foto: PRIMA

Lexus UX je na slovenskih cestah redek avtomobil. Na tokratnem testu na vrhu pri pogonu in porabi goriva, veliko pa je izgubil s svojim majhnim prtljažnikom in prostornostjo zadnje klopi. Foto: PRIMA

Največji prtljažnik ima volvo, najmanjšega lexus

Poleg uradnih podatkov v litrih smo za uporabnost prtljažnega prostora vanj zlagali različno velike torbe in kovčke. To so bili ena velika torba in dodatni manjši kovčki. Čeprav ni največji po litrih, je šlo največ prtljage v volva – bodisi ena velika torba in pet malih kovčkov, bodisi sedem malih kovčkov. Volvov prtljažnik je pravilne oblike, veliko prtljage sprejmeta tudi audi in BMW, pri prtljažniku je negativno izstopal predvsem lexus. Ta tudi edini med petimi ni imel odprtine za smuči, je pa imel zato med vsemi edini mehko zadnjo polico.

Materiali v notranjosti: premijsko poreklo še ne zagotavlja vrhunskosti

V tem avtomobilskem razredu premijsko poreklo še ne zagotavlja popolne premijske notranjosti. Medtem ko sta BMW in audi v veliko pogledih le kompaktnejši različici večjih premijskih modelov, je pri mercedesu GLA v notranjosti več slabših materialov (trša in tanjša plastika, škripanje, na prstne odtise zelo občutljiva plastika …) in ti niso odraz kakovosti v Mercedesovih večjih modelih.

Udobje in nastavljivost sprednjih sedežev sta pri večini odlična, zadnje klopi večinoma ponujajo dovolj prostora (razen utesnjenega lexusa), a je kompromis (predvsem pri BMW) kratek sedalni del in razmeroma pokončno sedenje.

Mercedes GLA je zelo udoben in prostoren avtomobil, ki pa je primerljivo opremljen med vsemi občutno najdražji. Foto: PRIMA

Pri ergonomiji vozniškega prostora so pristopi različni. BMW X1 na primer še s klasičnimi analognimi merilniki. Foto: PRIMA

Od digitalnih do analognih merilnikov

Različni so pristopi tudi pri ergonomiji. Nekateri imajo notranjost že povsem digitalizirano (audi in volvo), lexus UX ima še veliko (nenavadno razporejenih) gumbov, BMW je imel celo še klasične analogne merilnike. Nekje vmes je še mercedes z velikima digitalnima zaslonoma in drsno ploščico z bližnjicami, pa še razmeroma zapletenimi komandami na volanu.

Asistenčni sistemi? Pravilo "novejši je boljši" ne velja vedno.

Premijski razred po asistenčnih in infozabavnih sistemih od modernejših velikoserijskih vozil ne odstopa bistveno. Pravilo "novejši je boljši oziroma naprednejši" ne drži vedno. "Stari" BMW X1 sicer res zaostaja glede asistence, medtem ko je njegov infozabavni vmesnik iDrive 7 zelo napreden.

Pri serijskih asistenčnih sistemih prednjači volvo, sledita mercedes in lexus, audi in BMW sta tu na repu. Pri audiju je treba doplačati celo običajni tempomat ali zadnje parkirne senzorje. Tudi sicer ima nemški premijski trojček izrazito paketno usmerjeno ponudbo pomagal, zato je vstopna cena za osnoven avto zelo zavajajoča. Nasprotno je pri Volvu že serijska oprema relativno zelo bogata, pri lexusu pa se hitro stopnjuje glede na raven opreme.

max Audi Q3 BMW X1 Lexus UX Mercedes-Benz GLA Volvo XC40 udobje na zadnji klopi (prostor, noge pod sedež) 4 28 7 14 21 21 prostor nad glavo in pred koleni 4 14 28 7 21 28 namestitev otroških sedežev 3 14 21 14 21 21 prostor med otroškima sedežema 3 21 14 7 21 14 uporabnost sprednjih odlagališč 4 28 14 14 28 28 kakovost materialov in izdelave 8 42 56 49 35 42 ergonomija 10 63 63 42 49 49 udobje sprednjih sedežev 8 49 42 35 42 49 reža za zrak zadaj 1 7 7 7 7 7 uporabnost-nalagamo notr. 4 28 28 7 14 21 uporabno dvojno dno 2 14 14 7 0 7 višina nakladalnega roba (merjeno od tal) 2 7 14 0 14 7 dolžina prtljažnika 3 21 21 7 7 14 odprtina za smuči 1 7 7 0 7 7 zlaganje naslonjal 3 14 14 14 21 21 prostornina – litri po tehničnih 4 28 28 7 14 21 glasnost na mestu in pri 60 km/h 5 14 28 35 21 28 poraba goriva test 12 63 28 63 35 56 natančnost in hitrost menjalnika 6 31 35 26 32 30 podvozje in občutek pri slalomu 10 48 61 46 56 38 volanska mesnatost 8 40 47 43 45 32 udobje na cesti 12 62 52 65 62 70 preglednost naprej in nazaj 6 35 31 22 30 35 serijski asistenčni sistemi 9 28 21 49 49 56 doplačljivi asistenčni sistemi 6 35 21 35 42 35 kamera za vzvratno vožnjo 4 21 21 21 28 28 žarometi 4 14 7 21 21 21 zasloni in vmesnik 5 35 35 14 28 28 povezljivost 6 35 35 35 35 35 vtis o delovanju in druge posebnosti 5 35 28 28 35 35 primerljiva cena vozila 35 119 119 175 77 182 stroški reg. & zav. & red. vzdrž. 5 let/100 k 15 63 70 14 35 28 videz 7 25 25 34 32 41 počutje za volanom 7 37 33 34 34 35 faktor X 6 20 23 36 30 33 prepričljivost celotnega paketa 10 52 49 44 47 55 posebnost na cesti 8 31 28 45 37 39 Skupaj 1.228 1.175 1.116 1.133 1.297

Zanesljivo najmanj goriva je porabil lexus UX

Za tokratno merjenje porabe goriva smo naš testni krog podaljšali na 124 kilometrov. Zaradi narave avtomobilov smo več kilometrov prevozili po avtocesti (42 kilometrov), nikakor pa nismo pozabili na umirjeno regionalno vožnjo (32 kilometrov), športno dinamično vožnjo (28 kilometrov) in mestni odsek z 22 kilometri. Razen lexusa (hibrid) je vse poganjal bencinski motor, BMW je imel vgrajen še štirikolesni pogon xDrive.

Glede na podatke potovalnega računalnika je bil na koncu testa najvarčnejši hibridni lexus UX. Največjo razliko je naredil v mestu, kjer je imel pred najbližjim zasledovalcem okrogla dva litra manjšo povprečno porabo goriva. Pravzaprav je bil njegov hibridni pogon v primerjavi z drugimi najvarčnejši tudi pri vseh preostalih merilnih ciklih. Dobro se je izkazal tudi audi Q3, ki se je razen v mestnem režimu dobro držal in v povprečju porabil manj kot liter več v primerjavi z lexusom. Q3 je bil pričakovano najvarčnejši na regionalni cesti, a se je dobro odrezal tudi v mestu. S končno porabo 8,7 litra je test končal volvo XC40, še dva decilitra več je porabil mercedes-benz GLA. Najbolj potraten, tudi na račun štirikolesnega pogona, ki je povečal porabo na dinamičnem odseku, je bil BMW X1 s povprečno porabo 9,8 litra.

skupna mesto varčno dinamično avtocesta Lexus UX 6,5 4,6 4,9 9,6 6,6 Audi Q3 7,5 6,6 5,6 10,7 7,2 Volvo XC40 8,7 8,2 6,2 13,1 7,9 Mercedes GLA 8,9 6,6 6,8 14,8 7,8 BMW X1 9,8 9,8 7,6 14,1 8,6 124 km 22 km 32 km 28 km 42 km

Fotografije testnih avtomobilov na primerjalnem testu PRIMA:

