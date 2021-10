Lahko se zgražate, a BMW tako dobrega M3 še ni naredil #foto

Pogled, ki marsikoga razburi, a vse dokler se ne srečata v živo. Pristaja mu, da je drugačen in poseben. Navsezadnje to tudi je.

Pogled, ki marsikoga razburi, a vse dokler se ne srečata v živo. Pristaja mu, da je drugačen in poseben. Navsezadnje to tudi je. Foto: Gašper Pirman

BMW M3 je vedno veljal za sinonim športnih limuzin. Vedno je postavljal pravila in merila razreda. Nova generacija je v tem pogledu enaka, a tokrat so šli Bavarci korak dlje. M3 je vizualno drugačen, drzen, vpadljiv in nastopaški. Internetni komentatorji so nanj zlivali na tone gnojnice, a v živo požira poglede ljudi. Otroci kričijo in tečejo ob avtu, starejši se ob njem fotografirajo. BMW si je naredil najboljšo uslugo, zaradi svojega videza pa bo plakat tega M3 zlahka pristal tudi na kakšni steni.

Ocena:



Novi M3 ima dolgo in uspešno zgodovino. Njegova zapuščina vključuje nekatere vozniško najboljše limuzine, ki so jih skrbno dodelali pri športnem oddelku M. Nova generacije G20 je v primerjavi s predhodnikom večja, težja, bolj toga, ima večje pnevmatike in znatno višjo moč.



Različico competition poganja trilitrski šestvaljnik s 375 kilovati (510 "konji") in 650 njutonmetri navora. Sloni na arhitekturi aktualne serije G20, guruji M pa so razvili poseben paket vpenjalnih elementov za motorni prostor, podokvir sprednje preme z aluminijasto ploščo, vpenjalne elemente podvozja in podokvir zadnje preme s togo povezavo s karoserijo. Skupno je za 38 kilogramov dodatnih ojačitev, a BMW jih ne omenja kot kazen, temveč kot investicijo v izboljšane vozne lastnosti.



Hvalimo njegov značaj. Lahko je brutalno hiter, podivjan športnik, ki mu je mesto izključno na dirkališču, ali pa uglajen in presenetljivo tih ter udoben avto za prevoz od točke A do B. Če bi s sredine sedežev odvzeli še grbino, pa bi bili tudi zadnji sedeži bistveno bolj vsakodnevno uporabni.

Motor: 3,0-litrski vrstni šestvaljnik z 375 kilovati



Poraba: 7,5-11,2 litra



Cena: 126.652 evrov

Ko smo leta 2017 sedli za volan težko pričakovane giulie quaadrifoglio, smo ostali odprtih ust. Čeprav je šlo, gledano v celoti, za slabši avto, kot je bil BMW M3, je alfa ponudila več čustvene povezanosti, več vznemirjenja in posebnosti. M3 je bil izpiljen do popolnosti, a manjkala mu je tista pika na i. Tisti čustveni dejavnik, ki je v tem razredu še kako pomemben.

Italijanska brca v rit

Najverjetneje so pri BMW-ju takrat že razmišljali o zdajšnjem M3 in očitno je priljubljenost ter hvalisanje alfinega stroja spremenila način razmišljanja pri Bavarcih. Sprva so šokirali svet z velikimi ledvičkami na seriji 4, potem pa še pri M3. Tako je ta športna limuzina postala povsem samosvoja, drugačna, drzna in še bi lahko naštevali. Odziv javnosti je bil silen, predvsem pa negativen in zasmehovalen. Čeprav smo opozarjali, da je treba avto videti v živo in soditi po prvem snidenju, to ni umirilo internetnih komentarjev. Če pustimo ob strani njegov videz – čeprav se je izkazalo, da je v resnici našel veliko simpatij in bistveno manj nasprotnikov –, si je BMW z drzno obliko naredil veliko uslugo. Na cesti je vpadljiv, vsi ga opazijo in na koncu je ta odštekani M3 pravzaprav oda športnemu avtomobilu.

Galerija: ne želi ostati v senci drugih avtov

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Stroj za uresničevanje sanj

M3 ima naravnost neverjeten vpliv na okolico. Ne le spredaj, tudi štirje desetcentimetrski zaključki izpušne cevi, ki počivajo v velikanskem difuzorju iz ogljikovih vlaken, so prava paša za oči. Kjerkoli smo parkirali avto, smo bili pod drobnogledom. Ogovarjali so nas tako stari kot tudi najmlajši. Pred trgovino je za volan sedel petletnik in s pritiskom na rdeče stikalo v ekstazi prižgal avtomobil. Na otroškem igrišču se je zbrala množica najstnikov in priredila pravi fotografski šov, nič kaj drugače ni bilo pred vrtcem, kjer smo si morali vsako jutri rezervirati dodatnih deset minut za odgovarjanje vprašanj otrok vseh starosti in parkirati na takšnem mestu, da so lahko bila vrata široko odprta in so kar v skupinah občudovali notranjost ter obilico ogljikovih vlaken.

Zasluži si ves ta rompompom

Že pogled na teoretični del – 375 kilovatov, 650 njutonmetrov navora, 3,9 sekunde od nič do sto kilometrov na uro – daje vedeti, da Potnika zadaj vsekakor čaka osupljiv pogled na sprednja sedež iz ogljikovih vlaken. Foto: Gašper Pirman smo sedli za resen športni stroj. V notranjosti je občutek športnosti še poudarjen. Pogled na ogljikova vlakna na osrednji konzoli, volanu, armaturni plošči in seveda sedežih je impresiven. Sedeža sta podrejena športnosti, z veliko bočnega oprijema. Pri vsakdanji rabi sredinski greben res ni najbolj posrečen, a pri iskanju mej oprijema dobro pripomore k manjšemu premikanju zadnjice po sedežu. Vsi ti ogljikovi dodatki prihajajo s paketom competition, poleg večje moči pa competition prinaša še zunanji paket iz ogljikovih vlaken (streha, bočna krilca, spojler), M-varnost­ne pasove, dirkaški elektronski paket in za doplačilo tudi keramične zavore.

Zdaj pa na cesto. Občutki pri vožnji so zelo podobni tistim, ko smo se zapodili po cesti s Pokljuke do Bohinja. Čeprav je avto gnan izključno na zadnji kolesni par, je oprijema na sprednji osi veliko. Pravzaprav smo pričakovali manj uravnotežen avto, ki bo ob vsakem ovinku zdrsel. A ni tako. Po koncu nekaj kilometrov hitro odpeljanih zavojev smo bili spet navdušeni nad oprijemom sprednje osi. To ne pomeni, da ob pritisku na plin zadka ne bo odneslo, a pri višjih hitrostih je avto lažje vodljiv, natančnejši in navsezadnje hitrejši. Izklop vseh elektronskih pomočnikov pa ga hipoma spremeni v igračo, s katero je risanje črnih krogov po cesti lažji zalogaj.

Pri BMW M so res izpilili M3 do najmanjše podrobnosti, saj je presenetljivo uporaben tudi pri vsakodnevnih opravilih. Res je, da je neopazen prihod nemogoč, a vožnja do tam je lahko pravzaprav zelo prijetna. Foto: Gašper Pirman

Naučiti se je treba biti potrpežljiv

M3 ima seveda štiri vrata in tako kot običajna serija 3 dovolj prostora zadaj tudi za prevoz odraslih oseb. Ravno ta vsakodnevna uporabnost je že bila ena izmed vrlin M3, zdaj pa je še nekoliko bolj poudarjena. Čeprav ima motor več moči in je celoten paket postal še bolj brezkompromisen, je vožnja od točke A do B postala prijetnejša. Zaradi elektronsko nastavljivih blažilnikov in diferenciala predvsem ni naporen in vsak pritisk na stopalko za plin ne sproži brutalnih pospeškov. Res je, težko se je krotiti ob vsej tej silni moči v kombinaciji s počasnimi vozniki. Prav tako je treba biti v naseljih izredno previden, a k sreči ima M3 vgrajen enak prilagodljivi tempomat, kot ga najdemo v običajni seriji 3. To pomeni, da zna prilagajati hitrost, na zaslonu prikazuje tudi druga vozila na sosednjih pasovih avtoceste in je zmožen za kratek čas tudi voziti sam.

tehnični podatki BMW M3 competition vrsta motorja bencinski šestvaljni turbo delovna prostornina (cm3) 2.993 moč v kW (KM) pri vrt./min. 375 (510) pri 6.250–7.200 navor v Nm pri vrt.min. 650 pri 2.750–5.500 menjalnik samodejni 8-stopenjski pogon zadaj mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.794 X 1.903 X 1.433 medosna razdalja v mm 2.857 prtljažnik v l 480 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.730 (480) največja hitrost v km/h 290 pospešek do 100 km/h v sekundah 3,9 poraba (po normah EU) v L/100 km 10,2 poraba na testu v L/100 km 7,5-11,2 cena osnovnega modela v EUR 86.850 cena testnega vozila v EUR 91.100 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 126.652

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman