Razkrili so podrobnosti: tri leta in 40 registracij tudi v Sloveniji

V zadnjih treh letih so v Sloveniji registrirali 40 vozil BMW M3 in M4, ki spomladi na ceste prihajata v novi generaciji. Motor brez elektrifikacije, ponudba pa še vedno z ročnim menjalnikom in zdaj tudi s štirikolesnim pogonom. Dva od treh kupcev vseh kupcev na svetu bosta predvidoma izbrala štirikolesni pogon, vsak deseti pa bo ostal zvest ročnemu menjalniku.

Oznaka M3 pri BMW pomeni športnost že vse od leta 1986. Foto: BMW BMW M3 je legendarni športni limuzinski avtomobil, ki je dobil naknadno še svojo kupejevsko karoserijsko izvedbo M4. Pri BMW so skladno s pričakovanji za oba avtomobila tudi v novi generaciji predstavili še različici competition, pozneje pa najverjetneje sledi še najbolj skrajna različica z oznako CS.

Za M3 je to že šesta generacija, ki uspešno nadaljuje športno zgodbo slavnih predhodnikov. Med njimi izstopa predvsem M3 prve generacije, znan po oznaki E30. Kljub nezadržnemu razvoju avtomobilske industrije in preboju elektrifikacije tudi v najbolj športno usmerjene avtomobile, pri BMW z novima M3 in M4 ne odstopajo od tradicionalnih usmeritev. Svoj električni program so združili pod oznako i, in če bo tam prodaja dovolj visoka, s tem pa se bo dovolj znižal skupni izpust CO2, tudi dokaj nišni športni avtomobili te elektrifikacije ne potrebujejo. M3 in M4 tako ne prinašata hibridnih, še manj pa priključno hibridnih pogonov.

V novi generaciji je M3 dolg 4,79 metra, širok je 1,9 metra in ima maso okrog 1.730 kilogramov. Prejšnji M3 je bil dobrih 12 centimetrov krajši in okrog 170 kilogramov lažji. Foto: BMW

Srce avtomobila tako ostaja klasični vrstni trilitrski šestvaljnik, ki ima moč 353 kilovatov (480 "konjev") in 550 njutonmetrov navora. Pri različici competition so z drugačno nastavitvijo elektronske enote v motorju moč povečali na 375 kilovatov (510 "konjev") in 650 njutonmetrov navora.

"Blago hibridni pogon prinaša določene prednosti le pri nizkih vrtljajih motorja. Ker je bistvo vozil M3 in M4 ob delovanju motorja v višjih vrtljajih, tak pogon ne prinaša bistvenega napredka. Pri priključnem hibridu je težava dodatna masa, obenem pa tak pogon na stezi ne prinaša nobene prednosti. Trenutno enostavno ni alternativne tehnologije, ki bi nadgradila klasični vrstni šestvaljnik," razlaga Robert Pilsl, vodja projekta M3 in M4 pri podjetju BMW.

Foto: BMW

Foto: BMW

Vsak deseti ju še naprej najraje vozi z ročnim menjalnikom

Pri motorju (re)volucije ni, prav tako bo mogoče še naprej M3 in M4 v osnovni različici (torej ne v competition) dobiti tudi s klasičnim šeststopenjskim ročnim menjalnikom. To je izbira za vozniške puriste, ki želijo imeti nadzor nad prestavljanjem povsem v svojih rokah in nogah. Alternativa temu menjalniku je samodejni osemstopenjski menjalnik.

"Med vsemi kupci bo deset odstotkov izbralo ročni menjalnik. Največ povpraševanja zanj je v ZDA, v Evropi pa je njegov delež pod desetimi odstotki," razkriva Pilsl.

Foto: BMW

In tu je še štirikolesni pogon. Športni BMW so imeli tradicionalno pogon na zadnji kolesi, to pa se zdaj spreminja. Po predvidevanjih Pilsla bo kar 60 odstotkov vseh kupcev na globalnem trgu pri obeh avtomobilih izbralo štirikolesni pogon. Ta zagotavlja enostavnejši prenos več kot 500 "konjev" moči na cesto, zgolj zadnji pogon pa predvsem nižjo maso in še bolj neposreden stik voznika z avtomobilom.

V lanskem kriznem letu je BMW s svojim športnim programom M dosegel prodajni rekord vseh časov. Po besedah predstavnikov bavarske znamke je bil prodajni izkupiček v prvih dveh mesecih nekoliko nad internimi pričakovanji, podrobneje v številke pa niso želeli iti.

BMW je lani prodal 2,3 milijona novih avtomobilov (7,2 odstotka manj kot 2019), od tega rekordnih 144.218 vozil iz programa M. To je bilo skoraj šest odstotkov več kot leta 2019.

Foto: BMW

Foto: BMW

Kaj pa Slovenci? V treh letih so registrirali 40 vozil M3 in M4.

V Sloveniji bo limuzinski M3 stal od 85 tisočakov, kupejevski M4 pa od 88 tisočakov naprej. Z nekaj (nepogrešljive) dodatne opreme lahko zanju pričakujemo cene vsaj okrog sto tisočakov.

Od leta 2018 do konca 2020 so v Sloveniji registrirali 40 vozil M3 in M4. Do zdaj je bilo povpraševanja po M4 nekoliko več kot pri M3. Lani so sicer pri BMW v Sloveniji v tem športnem programu uspeli prvič registrirati največ modelov M2.

Prve registracije vozil M3 in M4 v Sloveniji: