Ko zadiši po prvem snegu, vozniki želijo tak avtomobil #foto

Pozimi si vozniki v avtomobilih želimo štirikolesnega pogona, ki lahko skupaj z ustreznimi gumami pomaga na zasneženi in poledeneli cesti. Tudi na mokrem cestišču tak pogon dviguje raven varnosti in v Sloveniji je pod mejo 20 tisočakov ali okoli te mogoče dobiti kar veliko avtomobilov. Medtem ko mnogo kompaktnih športnih terencev zavestno odklanja štirikolesni pogon, ga je zdaj spet dobil tudi mitsubishi ASX.

Prodaja štirikolesnega pogona je v Evropi v zadnjem desetletju močno upadla in le redke so še znamke, ki ga aktivneje ponujajo in pri katerih ima tak pogon tudi večji delež v prodaji določenega modela. V zimskih mesecih pa se zanimanje za tak pogon vselej poveča. Pogon na vsa štiri kolesa sicer iz vidika varnosti koristi tudi na mokri cesti, najbolj pa do izraza pride pozimi ob zasneženi ali poledeneli cesti. Pri tem poudarjamo, da le ob uporabi ustrezno kakovostnih zimskih gum.

Novi ASX sodi v zlato sredino dostopnih štirikolesno gnanih avtomobilov. Foto: Gašper Pirman Meja 20 tisoč evrov: ponudba avtomobilov 4x4 ni majhna

Ponudbe štirikolesno gnanih avtomobilov na trgu ni malo in nekaj povsem zglednih primerkov najdemo tudi pod ali okrog 20 tisoč evrov. Najcenejša in tudi najmanjša (prav tako je med najstarejšimi) je fiat panda, priljubljeni in cenovno dostopni so Suzukijevi modeli (predvsem majhni ignis in precej večja vitara), zelo veliko s ceno okrog 17 tisočakov ponuja tudi dacia duster. Pod mejo 20 tisočakov najdemo tudi robustno lado nivo, celo osnovni model subaru impreza.

Medtem ko je Opel prenehal izdelovati obstoječo generacijo sicer zelo simpatične mokke, se je v druščino štirikolesno gnanih kompaktnih športnih terencev zdaj vrnil tudi Mitsubishi z modelom ASX.

Spodaj sicer pregled štirikolesno gnanih vozil tega razreda (cene so brez morebitnih popustov, ki jih vse znamke ne ponujajo) v Sloveniji.

Začetna redna MPC: Motor: Fiat panda 12.990 EUR 0,9 twinair, 62 kW Suzuki ignis 13.040 EUR 1.2 VVT hybrid, 66 kW Suzuki swift 13.300 EUR 1.2 VVT, 66 kW Lada niva 14.850 EUR 1,7-litrski, 61 kW Dacia duster 17.190 EUR 1,3 TCE 130, 96 kW Suzuki jimny 18.600 EUR 1,5 bencinski, 75 kW Suzuki vitara 19.100 EUR 1.0 boosterjet, 82 kW Subaru impreza 19.990 EUR 1.6i, 84 kW Suzuki S-cross 20.270 EUR 1.0 boosterjet, 82 kW Mitsubishi ASX 22.290 EUR 2.0 bencinski, 110 kW Hyundai kona 22.320 EUR 1,6-litrski, 100 kW Mazda CX-3 23.190 EUR G150, 110 kW Subaru XV 23.590 EUR 1.6i, 84 kW Ford ecosport 24.530 EUR 1.5 ecoblue, 92 kW Nissan qashqai 29.850 EUR 1.7 dCi, 110 kW Škoda karoq 31.189 EUR 2.0 TDI, 110 kW VW T-roc 31.453 EUR 2.0 TSI, 140 kW

Foto: Gašper Pirman

Dobro počutje v notranjosti in zgledna prostornost. Foto: Gašper Pirman

Ob vsakem zagonu motorja je treba izklopiti štirikolesni pogon. Foto: Gašper Pirman Štirikolesni pogon je zdaj osrednji adut tudi mitsubishija ASX

Mitsubishi z modelom ASX torej v svoji neposredni konkurenci ponuja prav tisto, česar številni tekmeci (predvsem francoski) nimajo. Elektronsko nadzorovani štirikolesni pogon je zato osrednji adut ASX, ki bi bil lahko pisan na kožo tistim, ki spadajo v osrednjo starostno skupino in ki se s potrebami po takem pogonu pozimi večkrat srečajo.

Kdor izbere še nekoliko bolj živo barvo, kot je bila pri našem testnem primerku, dobi celo spodobno vpadljivega in dinamičnega športnega terenca. Pri uvozniku so nam povedali, da so kupci prej pogosto spraševali po štirikolesnem pogonu (ko ga ni bilo še v ponudbi). Testni avtomobil je bil sicer polno opremljen in je zato (brez popusta dveh tisočakov) stal kar 27 tisoč evrov. Kljub temu pa je mogoče tak avtomobil dobiti tudi za 4.500 evrov ceneje.

Prostoren in zelo suveren avtomobil, ki pa nima ravno modernega motorja

Počutje v ASX je celo presenetljivo dobro in prostorno. Avtomobil je dovolj moderno oblikovan in za povprečnega kupca bodo tudi materiali več kot zadovoljivi. Več šteje dejstvo, da nas vožnja ne utrudi, da se dobro vidi na cesto in da je rokovanje z vozilom zelo preprosto.

Še najbolj nas je zmotila izbira pogona, ki se ob vsakem zagonu motorja preklopi v štirikolesno različico. Poleti bi se na primer raje vozili s pogonom zgolj na dve kolesi in tako privarčevali nekaj goriva.

V testnem avtomobilu – vse ASX poganja bencinski dvolitrski motor z močjo 110 kilovatov (150 "konjev") – se je poraba ustavila pri 8,5 litra na 100 prevoženih kilometrov. Ta bi bila ob kakšnem modernejšem motorju manjše delovne prostornine lahko tudi manjša.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Kaj pa ponuja osnovni štirikolesno gnani ASX?

V vsej ponudbi štirikolesno gnanih avtomobilov se torej ASX postavlja nekam vmes. Ne spada med najcenejše, niti ne med najdražje. Dimenzijsko je vsekakor avtomobil, ki ponuja povsem dovolj prostora in tudi razmeroma dovolj infozabavne podpore. Nekoliko večji je tudi osrednji zaslon na dotik.

Osnovni ASX s ceno 23 tisočakov (s popustom 21 tisoč evrov) sicer ne bo tako mikaven. Ima sicer serijske žaromete LED, zato pa le kovinska platišča, ročno klimatsko napravo in tudi večino varnostnih sistemov in zaslon na dotik bo voznik zaman iskal.

ASX je eden od redkih štirikolesno gnanih križancev, a nekateri večji SUV za manj denarja ponujajo več

Primerjava s konkurenco. Kdor bo želel bolje opremljenega dusterja, bo moral izbrati tretji paket prestige (aluminijasta kolesa, avtomatska klimatska naprava, digitalni zaslon, navigacija …) in ta v kombinaciji s štirikolesnim pogonom še vedno stane manj kot 19 tisočakov.

Na drugi strani Suzuki z najcenejšo štirikolesno gnano vitaro ponuja precej udobja, infozabavnosti in na primer tudi radarski tempomat (ne pa žarometov LED kot ASX) ter predvsem ves nabor skoraj vseh varnostno-asistenčnih sistemov.

In zato je letvica v ponudbi štirikolesno gnanih športnih terencev v Sloveniji v resnici postavljena zelo visoko in posameznim znamkam ni lahko obdržati konkurenčnosti. Tako vitara kot duster pa sta vendarle rahlo večja avtomobila in v primerjavi z ASX, ki je po obliki pravzaprav bolj podoben crossoverju, sta to že prava športna terenca.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman