Le čas bo pokazal, ali je Hyundai z novo oblikovno zasnovo pri tucsonu zadel v polno. Vsekakor so Korejci v polno zadeli s tehnološko nadgradnjo in umetno inteligenco, saj se zdi, da so pri razvijanju vozila pomislili prav na vse. Seveda ima takšen tehnološki preporod tudi svojo ceno, posebej, če so v enačbi blago hibridni dizelski motor, samodejni menjalnik in štirikolesni pogon. Kljub nakupni ceni 40.000 € smo prepričani, da se redkokateri avto lahko približa tucsonovemu razmerju med naprednostjo, kakovostjo in pogonsko suverenostjo - le všeč vam mora biti.

Avte najprej kupujemo z očmi, šele nato sledi preostalo. Če človeku avto preprosto ni všeč, se bo zaman prepričeval z drugimi atributi, naj si bodo še tako dobri. Pri Hyundaiu so zato z drzno zunanjo pojavo dregnili v osje gnezdo. Vsakdo, ki si ogleda novo generacijo tucsona, se na njegovo podobo odzove čustveno. Ni nujno, da so to negativna čustva. Veliko ljudi, s katerimi smo se dnevno srečevali, je pozdravilo drzne poteze in igro svetlobe na obeh skrajnih koncih - a imajo Korejci, resnici na ljubo, v oblikovnih eksperimentih precej izkušenj, še posebej dobro pa so se izkazali pri koni in očitno bo nič manj drzen tudi prihajajoči majhen bayon.

Četrta generacija tucsona je globalno najuspešnejši športni terenec znamke, zato ni čudno, da Hyundai pri razvoju ni ničesar prepuščal naključju. V zadnjih 16 letih so jih prodali več kot sedem milijonov, od tega 1,4 milijona v Evropi. Še naprej ga izdelujejo v tovarni v Nošovicah na Češkem, kjer nastajajo tucsoni že od druge generacije, kar potrjuje Hyundaieve ambicije na evropskem trgu športnih terencev.

Digitalno nadpovprečno pameten

Ker smo že v samem uvodu večkrat omenili njegovo tehnološko naprednost, bomo test s tem tudi začeli. Takoj so nam v oči Hyundai ima vrsto tehnoloških rešitev, med njimi je nekaj tudi nenavadnih in zanimivih, ki izboljšajo vsakodnevno rokovanje za avtom. Foto: Gašper Pirman padli digitalni merilniki, večja horizontalno postavljena večopravilna enota, zaradi sistema "shift by wire" ni menjalne ročice, ampak se za prestavljanje uporablja štiri tipke, tudi stikala klimatske naprave so delno digitalizirana in seveda ne manjkajo niti stikala na volanskem obroču.

Ne le za volanom, tudi na drugih sedežih je sila prijetno. Materiali so pri tej najbolje opremljeni različici odlični, zaokrožena okrasna linija se razvija okrog celotne armaturne plošče in vse do konca sprednjih vrat je prijetna popestritev, tako kot zunanjost pa je atraktivno oblikovan tudi volanski obroč.

Digitalni merilniki so na las podobni običajnim analognim. Na levi strani je prikaz vrtljajev motorja, na desni merilnik hitrosti in na sredini voznik izbira med različnimi prikazi (povprečna poraba, digitalni prikaz hitrosti, prevoženi kilometri, grafika za prikaz delovanja pogona ...). Bolj raznolik je prikaz na večopravilni enoti, ki še vedno ne zna slovensko. Ob zagonu avtomobila se za spremembo ne prikaže, kje smo ostali zadnjič, temveč se večopravilna enota vedno zažene v minimalističnem načinu, kjer se prikazujeta le ura in datum. Šele ko s prsti podrsamo po zaslonu v stran, dobimo vpogled na vse opcije ali pa izberemo recimo prikaz radia s pritiskom na digitalizirano tipko pod ekranom.

Kamera na nivoju premijskih tekmecev

Tucson te ob ugasnitvi motorja spomni še na torbo (ali otroka) zadaj. Foto: Gašper Pirman Z izbiro najvišjega paketa opreme impression dobi kupec tudi paket kamer, ki prikazujejo 360-stopinjsko okolico avtomobila. Ta varnostni sistem je mogoče dokupiti za 450 evrov tudi pri paketu premium, žal pa ni na voljo pri dveh najnižjih paketih opreme. S pomočjo kamer dobi voznik natančen vpogled okoli avtomobila, kvaliteta slike pa je resnično na visokem nivoju - tudi ponoči.

Še posebej nam je bil všeč vklop stranske kamere ob vklopljenem smerniku. Voznik tako vidi, kaj se dogaja ob vozilu, ali je blizu robnika in hkrati na avtocesti tudi preverja mrtvi kot. Seveda je vgrajen tudi opozorilnik v ogledalu.

V tucsonu je na voljo kar osemnajst različnih varnostnih sistemov in čeprav jih je večina super, nas je zmotilo odrezavo in agresivno delovanje sistema za ohranjanje voznega pasu. K sreči se ga lahko izklopi s pritiskom na stikalu na volanu. Po drugi strani pa skupaj s sistemom polsamodejne vožnje ta sistem pride prav na avtocesti, kjer je tucson zmožen samodejno voziti praktično brez poseganja voznika. Seveda je potrebno držati volan in biti pozoren na cesto, a je delovanje dovolj zanesljivo, da so daljše poti prijetnejše in manj utrudijo voznika.

Kaj nas je zmotilo?



Večopravilna enota ne pozna slovenščine, hkrati pa je zaradi številnih nastavitev brskanje po menijih lahko zapleteno in dolgotrajno. Serijsko ni opremljen z žarometi LED, pri najboljših paketih ni možnosti opcije matričnih žarometov. Obilica klavirske plastike je resda prijetna na pogled, a pravi magnet za prah in prstne odtise. Čas je, da proizvajalci poiščejo drugačno, uporabniku prijazno rešitev.

Oblika ne zareže v prostornost in svetlost

Petsedežni tucson je daljši, širši in malenkost višji kot predhodnik, zato je zadaj več prostora za potnike. Še posebej prav prideta dodatna dobra dva centimetra za kolena zadaj, otroški pogledi pa bodo cenili večja zadnja stekla in nemoten pogled ven. Veseli nas tudi, da je pod sprednjim sedežem dovolj prostora tudi za običajne odrasle noge.

Da ni vse v videzu, pritrjujejo tudi pomična naslonjala na zadnji klopi, testni tucson pa je bil opremljen še z ogrevanimi zadnjimi sedeži in ločeno nastavitvijo temperature za zadnjo klop, ki jo je mogoče uravnavati spredaj ali zadaj. Potem ko smo brskali po menijih, smo našli zelo priročno funkcijo - s pritiskom na gumb se ugasnejo zvočniki zadaj, tako recimo lahko voznik posluša glasbo, ki ne moti spečega otroka na zadnjih sedežih.

Nekaj besed si zasluži še prtljažnik. V osnovi meri 616 litrov oziroma 1.795 litrov ob podrti zadnji klopi, a se ob izbiri doplačilnega blagega hibrida in štirikolesnega pogona ta zmanjša na 546 oziroma 1.725 litrov. Seveda ne manjkajo niti elektronsko podprta vrata, ki pa bi se lahko odprla nekoliko hitreje.

Kljub oblikovni posebnosti ostajajo stekla zadaj velika in otroški pogledi ven razmeroma neovirani. Foto: Gašper Pirman

Blagi hibrid le pri močnejšem motorju

Pri dizlih je na vrhu ponudbe razmeroma šibki 1,6-litrski dizelski motor z 100 kilovati. Glede na samo velikost avtomobila in maso, ki Zakaj bi se vsi vozili v tišini, če zadaj spijo otroci? Hyundai je pomislil tudi na to in vnesel novo možnost - s pritiskom na gumb se ugasnejo zvočniki zadaj, spredaj pa se omeji maksimalna glasnost. Foto: Gašper Pirman se približa dvem tonam bi pri Hyundaiju lahko razmislili tudi o močnejši različici. Pri bencinskih motorjih sta namreč na voljo 110- in 132-kilovatni opciji, obenem pa novi tucson že posega v razred premijskih tekmecev, kjer si kupci želijo močnejših motorjev.

Pri Hyundaiju sicer ponujajo tudi dizelski motor s 85 kilovati brez blagohibridne tehnologije, a je le ta na voljo izključno s pogonom na sprednji kolesni par in ročnim menjalnikom. Močnejši dizelski motor je trenuntno na voljo le kot blagi hibrid, a z opcijo štirikolesnega pogona in samo v kombinaciji s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom. V praksi gre za dobro usklajeno delovanje vseh sistemov, ki jim pravzaprav ne moremo očitati ničesar slabega. Blagi hibrid ima večjo vlogo kot nižanje povprečne porabe pri izboljšanju udobja med vožnjo. Delovanje sistema stop&start je praktično nezaznavno, hvalimo tudi možnost jadranja, ko je baterija hibridnega sklopa dovolj polna.

6,9 litra je odličen dosežek

1,6-litrski dizel ni po umirjenosti na nivoju fordovega ali peugeotovega dizla, a je presenetljivo varčen. Kljub štirikolesnemu pogonu, obilici dodatne opreme in ne najnižji masi se je po koncu testa povprečna poraba ustavila pri 6,9 litra. Vmes se je spustila tudi na 6,4 litra, a smo zadnjih nekaj sto kilometrov prevozili na avtocesti, preostali del pa imeli izključno krajše razdalje. Na krajši relaciji iz Lukovice pri Domžalah do Kamnika in nazaj je potovalni računalnik izpisal porabo 6 litrov. Povprečna poraba se bo zaradi neaerodinamične oblike športnih terencev na avtocesti dvignila, pri nas se je gibala med sedmimi in sedmimi litri in pol.

Ponudi veliko, a cenovno ni več dosegljiv vsakemu

Res je, štirideset tisoč evrov, kot je nakupna cena takšnega praktično polno opremljenega in pogonsko najboljšega tucsona ni malo. A glede na to, kaj vse ponuja, kako se vozi in da ima povrhu vsega še blagohibridni motor ter štirikolesni pogon, se nam končna ni zdela pretirana. Še več, prepričani smo, da ima tucson glede na svojo ceno in kvalitete le malo konkurentov.

Pogled na dodatno opremo hitro razkrije, kako bi lahko končno ceno hitro znižali za nekaj tisočakov. Zlahka bi se odpovedali panoramski strehi, ki je del paketa edition in stane 2.970 evrov. Na seznamu dodatne opreme sta še paketa radar (120 evrov) in smart sense 2 (170 evrov), elektronsko nadzorovano vzmetenje stane še 750 evrov, 500 evrov barva in 220 evrov priprava vozila. Čeprav bi sami dodali oba varnostna paketa, ker sta dokaj poceni, bo kupec tudi brez njiju za 36 tisoč evrov, kolikor tucson s paketom impression stane v osnovi, s samodejnim menjalnikom, štirikolesnim pogonom in dizelskim motorjem dobil zelo veliko. Predvsem izstopajo varnostni sistemi.

tehnični podatki hyundai tucson 1,6 HP CRDi impression 7DCT MHEV 4WD vrsta motorja dizelski turbo prostornina v ccm 1.598 moč v kW (KM) pri vrt./min. 100 (136) pri 4.000 največji navor v Nm pri vrt.min. 320 pri 2.000-2.500 menjalnik 7-stopenjski samodejni pogon štirikolesni mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.500 x 1.865 x 1.650 medosna razdalja v mm 2.68 prtljažnik v litrih 546 – 1.725 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.665 – 1.804 (555-416) največja hitrost v km/h 180 pospešek do 100 km/h v sekundah 11,6 poraba (po normah EU) v l/100 km 5,6 – 6,0 poraba na testu v l/100 km 6,9 cena osnovnega modela v EUR 22.490 cena testnega vozila v EUR 35.990 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 40.720

