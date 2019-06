Kakšen kontrast: avto zadnje tehnike v 500-letni istrski vasi

Priključno-hibridni outlander PHEV pred vstopom v vasico, najbolj oddaljeno v koprski mestni občini. Vanjo tik ob slovensko-hrvaški meji pripelje makadamska cesta. Foto: Gregor Pavšič Kontrast je bil takoj opazen. Eden izmed avtomobilov z najnovejšo tehniko, to je priključno-hibridnim pogonom za koriščenje najboljših lastnosti bencinskega in elektromotorja, je zapeljal ob nekaj sto let staro kamenje zapuščenih hiš v vasici Abitanti. Ta leži v Istri in sicer tik ob slovensko-hrvaški državni meji. V tej vasi med leti 2002 in 2010 ni živel niti en prebivalec, zdaj pa se življenje v vas – najbolj oddaljeno v celotni koprski občini – spet vrača.

Znamka z roba avtomobilskega trga, ki pa odlično prodaja priključno-hibridni pogon

Mitsubishi je sicer v Evropi in tudi v Sloveniji precej obstranska avtomobilska znamka, ki pa je v zadnjih letih prav s priključno-hibridnim outlanderjem požela veliko pozornosti. Ta avtomobil je bil dolgo najbolje prodajani priključni hibrid v Evropi, tudi danes pa nudi kombinacijo odlične avtomobilske uporabnosti, prostornosti in ugodne porabe energije za večjo družino.

Naš sicer dokaj skopo opremljeni outlander je skupaj s subvencijo stal sprejemljivih 39 tisoč evrov. Ob koriščenju domače električne energije je znašala poraba goriva okrog treh litrov, tudi brez vmesnega polnjenja pa poraba ni bistveno presegla osmih litrov bencina na 100 prevoženih kilometrov.

Ugodno za avtomobil, ki v dolžino meri skoraj 4,7 metra, prazen tehta 1.880 kilogramov in lahko teoretično vase sprejme sedem potnikov. Seveda pa je vsak priključni hibrid najbolj primeren za tistega, ki bi lahko baterijo ponoči polnil doma. Outlander sicer omogoča tudi 'hitro' polnjenje.

Bencinski motor je zdaj 2,4-litrski in ima dodatnih 10 kilovatov moči. Enak prirastek moči je dobil tudi elektromotor na zadnji osi. Foto: Gregor Pavšič

Kapaciteta baterije znaša 13,5 kilovatne ure, kar teoretično zagotavlja doseg do 45 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Prvi prebivalec Abitantov se je domnevno pisal Perič in je prišel na bližnji hrib živeti na prelomu iz 15. v 16. stoletje. Nekoč je v vasi živelo tudi do 150 ljudi. Prebivalstvo je ohromila 2. svetovna vojna, po njej pa so se ljudje izseljevali. Leta 2002 je umrla še zadnja prebivalka, leta 2010 pa so jo začeli oživljati družina Perič, potomci prvega prebivalca Abitantov. Foto: Gregor Pavšič

Za zdaj ima zelo malo konkurence, še posebej v svojem dimenzijskem razredu

Razvoj avtomobilske industrije je v zadnjih sto letih doživel že več preobratov in zdajšnji, ko predvsem okoljevarstvene zahteve (a tudi želje kupcev) zahtevajo razvoj elektrificiranih pogonov, je med najbolj zahtevnimi.

Med večjimi športnimi terenci je priključnih hibridov še zelo malo, izven premijskih znamk je to poleg outlanderja le še (manjši) honda C-RV. Zato japonski avtomobil tudi kaže smernice prihodnosti in te niso slabe.

Skoraj neslišni premiki skozi naravo so odlična nadgradnja klasičnih terencev

Mitsubishijev pogon namreč deluje odlično. Na avtocestah in podeželskih cestah je hrup menjalnika CVT še manj moteč kot pri Toyoti, električne energije v bateriji je dovolj za nekaj deset kilometrov vsakodnevne vožnje v službo in nazaj, bencinski motor pa lahko med vožnjo baterijo (na račun kak liter višje porabe) tudi polni.

Počasnejša vožnja po neurejenih cestah na električno energijo pa je mnogo tišja, prijaznejša do morebitnih mimoidočih sprehajalcev, kolesarjev in morebitnih živali. Tudi premiki vozila pa so s pomočjo električnega pogona lahko bolj natančni, manj moteči.

Kompleksen avtomobilski pogon sredi stare istrske vasice

In take zmogljivosti avtomobila kot je outlander so nas prepričale med vožnjo po kolovozih Kraškega roba, istrskih asfaltnih cestah in tudi zadnjih makadamskih kilometrih pred Abitanti. Tam pa že omenjeni kontrast več sto let starega naselja, zapuščenih hiš, 500 let starega hrasta in starih vodnjakov oziroma 'štirn'.

Električni štirikolesni pogon lahko prenaša med osema do 100 odstotkov navora, ki ga lahko v celoti razporedi tudi na posamezno kolo. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Za pogon skrbijo trije motorji

Celoten avtomobilski pogon je namreč postal izjemno kompleksen. Takega outlanderja poganjajo trije motorji, od tega dva električna. Osnova sta spredaj 2,4-litrski bencinski motor (99 kW) in elektromotor (60 kW), zadaj pa je nameščen še drugi elektromotor (70 kW).

Kadar je le mogoče, se avtomobil pelje na elektriko. Ko je baterija dovolj polna, outlanderja poganjata oba elektromotorja. Če je električne energije premalo, se zažene bencinski motor in ta polni baterijo. Šele ko voznik bolj odločno pohodi plin, začne bencinski motor tudi poganjati avtomobil.

Najcenejši testni brez moderne varnostne opreme, zanjo je treba doplačati več kot šest tisočakov

Cena takega avtomobila kljub njegovi izraziti prostornosti in vsestranskosti ni majhna. To je bil outlander z najnižjo stopnjo opreme, ki nima parkirnih senzorjev (zato pa ima serijsko vzvratno kamero), prav tako tudi zgolj halogenske žaromete, navadni tempomat in nobenega novejšega asistenčnega sistema.

Ti sicer so na voljo, a za doplačilo. Outlander z najvišjo stopnjo opreme je 6.600 tisoč evrov dražji, šele ta paket pa prinaša parkirne senzorje in enega najbolj uporabnih varnostnih sistemov za opozorilo pri prečnem prometu pri vzvratni vožnji.

Med najbolj mamljivimi dodatki je prav gotovo vtičnica za naprave z napetostjo do 1.500 voltov, ki na primer omogoča brezskrbno kampiranje v naravi.

Outlander omogoča tudi "hitro" polnjenje prek enosmernega toka DC. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Obvolanski ročici skrbita za nastavljanje moči regeneracije zavorne energije, kar prav tako omogoča polnjenje baterije med vožnjo. Foto: Gašper Pirman

Prestavna ročica ostaja v avtomobilu, a bolj ali manj le še za okras. Foto: Gašper Pirman