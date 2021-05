Kaj izbrati, SUV s 150 dizelskimi ali 194 bencinskimi "konji"?

Test nove različice: mazda CX-5 G194 AWD AT takumi plus

Druga generacija mazde CX-5 je v petem letu, tako da bi lahko bila po pravilih že na vrsti prenova. Vendar, kaj pa naj Mazda pri tem SUV prenavlja? CX-5 je odličen, okusno opremljen, prostoren avtomobil, ima vse varnostne sisteme in vozniške pripomočke, tehnološko pa gre bencinska različica v svojo smer in se ne meni za tekmece.



Po petih letih je oblika mazde CX-5 še vedno zanimiva in dovolj izzivalna, da se lahko izogiba kritikom, ki imajo že dovolj "esuvejevske" poplave, naj gre za mestne, primestne, terenske ali kvaziterenske križance. Sploh pa gre za družinsko uporaben potovalni karavan (piše v prometni knjižici), ki se odlično znajde na avtocesti, med ovinki in na terenu.



No, glede terena takoj dodajamo, da je v prednosti dizelska različica, objavljena lansko jesen na našem portalu. Bencinska iz današnjega testa je sicer enako oddaljena od tal (20 cm), za terensko uporabo pa ponuja dizel znatno večji navor (380 proti 258 Nm).



Bencinski motor črpa moč in navor iz kubikov (2,5 l), namesto turbine pa Mazda stavi na visoko stopnjo kompresijskega razmerja (dizelskih 14,4:1). Posebnost predstavlja tudi sistem za samodejno izklapljanje delovanja dveh valjev, kadar motor deluje brez oziroma z zelo majhno obremenitvijo. Rezultat je razumna poraba goriva (8,0 po WLTP in 9,0 na testu) glede na moč in delovno prostornino.

Motor: štirivaljni bencinski 143 kW



Poraba na testu: 9,0



Cena vozila: 42.060 EUR

Takumi plus vključuje vse, razen kovinske barve

Glede zunanjosti velja vse že zapisano v lanskem testu, notranjost pa je obogatena z najvišjo stopnjo opreme. To pomeni, da so serijski radarski tempomat, matrični žarometi in navigacija. Rjavi usnjeni sedeži so ogrevani tudi zadaj, spredaj pa prezračevani. Novi digitalni merilniki so prilagojeni izdatnejši bencinski konjenici.

Digitalni merilniki in večji "touchless" zaslon

Volan je enako neposreden z 2,75 zavrtljaja, pomembni vozni podatki so prikazani na vetrobranskem steklu. Če voznik izklopi sistem za lego znotraj pasu, tega ni treba ponavljati po zagonu motorja in enako velja tudi glede radarskega tempomata. Drugače je s stikalom "auto hold", ki vsakič zahteva ponovni vklop.

Novi digitalni merilniki v osnovi ohranjajo obliko treh prejšnjih, so pa bolj pregledni. Rdeče polje je seveda pomaknjeno navzgor do 6200, podatki računalnika so premaknjeni na srednji okrogli instrument, ki ga obrobljata dve novi merilni mesti za trenutno porabo in doseg. Akustično povezovalni in zabavni sistem deluje prek 10,25-palčnega zaslona, ki se po novem bolj varno upravlja samo še z vrtljivim krmilnikom med sedežema, tako da otipavanje zaslona odpade.

Z 20-centimetrsko oddaljenostjo od tal na 19-palčnih kolesih je mazda CX-5 primerna tudi za terenske podvige. Foto: Gašper Pirman

Kaj nas je zmotilo



Če zadaj v CX-5 sedijo trije potniki in si zunanja dva zaželita ogrevanja sedežev, je treba ukrepati takole: ustaviti vozilo, sprostiti srednji sedež, poklopiti naslonjalo, odpreti predal v nastalem naslonu in v njem vklopiti stikali ogrevanja, zapreti pokrov in spet sestaviti srednji sedež. Ko je ogrevanja dovolj, sledi postopek v obratnem vrstnem redu ...

Bencinski CX-5 z več moči in boljšo vodljivostjo

Dostop na prostorno zadnjo klop je še dodatno izboljšan z izredno širokim kotom odpiranja vrat (skoraj 90 stopinj!). Foto: Gašper Pirman 44 konjev več kot pri dizlu se še kako občuti pri pospeševanju, naj gre za igrivo veseljačenje ali za golo potrebo na primer po čim krajši poti prehitevanja. Lažji bencinar (87 kg) je bolj vodljiv, s tem pa pride Mazdin inovativni G-vectoring še bolj do izraza. Le na terenu dajemo dizlu prednost, pač zaradi izdatnejšega navora (razlika 122 Nm), pri čemer obema očitamo odsotnost rezervnega kolesa.

Štirikolesni pogon deluje samodejno brez voznikovega poseganja, preklop na zadnjo os je neopazen. Izklopa dveh valjev pri neobremenjenem motorju oziroma ponovnega vklopa se ne čuti in ne izpiše na zaslonih. Menjavanje prestav se zgolj sliši in vidi na merilniku vrtljajev, navzgor pri kazalcu približno na 2000 oziroma 3200 v športnem načinu. Avtomatika deluje pametno in se prilagaja naklonu ceste.

Hvalimo športne lastnosti in (ponovno) natančnost merilnika hitrosti

CX-5 smo z veseljem preizkusili med hitro gorsko vožnjo in na polno izkoristili moč motorja, odlično lego na cesti in primerno odzivnost menjalnika zlasti pri ročni izbiri s športnim pomikom ročice naprej v nižje prestave.

Enako kot dizelska mazda CX-5 nas je tudi bencinska presenetila z natančnostjo merilnika hitrosti. Znova poročamo, da je pri mestnih 50, podeželskih 90 in avtocestnih 130 na uro merilnik odstopal enako, torej je prikazoval 51, 91 in 131 na uro. Na avtocesti pa se bencinski motor pri 130 na uro vrti z 2700 vrtljaji, to je približno 300 več kot dizel, vendar povečanja hrupa pri tem nismo zaznali.

258 njutonmetrov navora ni malo

Še desetletje nazaj so motorji pravih terencev zmogli 260 njutonmetrov navora, tako da se tudi bencinska mazda CX-5 lahko spopada s terenskimi strminami. Vendar še enkrat poudarjamo (kot pri dizlu), da mora imeti vsako terensko vozilo rezervo kolo, ker je na slabih podlagah možnost defekta večja, signal na terenu pa morda ne doseže mobilne pomoči.

Morda smo zadnjič pozabili ...

Zelo prostorna kabina preseneča še s širokim, skoraj 90-stopinjskim kotom odpiranja zadnjih vrat za res udobno vstopanje. Vrata 500-litrski prtljažnik se lahko poveča s tremi ročicami za polaganje vsakega od treh naslonjal posebej. Povsem spodaj se skriva serijsko postrojenje akustičnega sistema Bose. Foto: Gašper Pirman prtljažnega prostora se upravlja ročno, daljinsko ali s stikalom v kabini. Tridelna zadnja naslonjala (40-20-40) se za povečanje prtljažnega volumna poklopijo tudi od zadaj s tremi ločenimi vzvodi. Rezervno kolo pa še vedno manjka in ga nadomešča ustrezen pribor za popravilo.

Zadnjič bi lahko namenili več besed prikazu porabe goriva. Na novem zaslonu lahko voznik hkrati spremlja trenutno porabo po vsakem zagonu motorja, med vožnjo pa se poraba izmeri vsako minuto in nato združeno prikazuje vsakih deset minut.

Zgodovina porabe goriva se pregledno prikazuje še za pretekla obdobja, ki pričenjajo z vsako ponastavitvijo trip A. Stolpci, ki prikazujejo statistiko po zadnjih šestih ponastavitvah, povedo, da so porabe pred našim prevzemom vozila znašale 11,9, 8,7 in 10,8 litra na sto kilometrov. Med našim testom so se stolpci po treh ponastavitvah povzpeli na 8,0, 10,7 in 11,3.

Pričakovali smo višjo porabo goriva, dosegli pa 9,0

No, na nekaterih odsekih smo jo tudi dosegli. Po dinamični gorski vožnji je računalnik nameril 16 litrov na sto. Ko se je mudilo, je na (pre)hitri 200-kilometrski relaciji povprečna poraba znašala 13 litrov. Med umirjeno vožnjo je seveda drugače. Med družinskim vzponom na Janče, 500 metrov nad dolino, je CX-5 porabil (samo) 10,7, skupaj s povratkom nazaj pa 8,5. Natančen in zelo soliden rezultat smo dobili po točenju goriva, in sicer 9,05.

tehnični podatki mazda CX-5 G194 AWD AT takumi plus vrsta motorja 4-valjni bencinski prostornina v ccm 2488 moč v kW (KM) pri vrt./min. 143 (194) 5500 navor v Nm pri vrt.min. 258 4000 menjalnik 6-stopenjski samodejni pogon štirikolesni mere (dolžina x širina x višina) v mm 4550 x 1840 x 1680 medosna razdalja v mm 2700 prtljažnik v litrih (položena naslonjala) 506 (1377) število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1659 (481) največja hitrost v km/h 195 pospešek do 100 km/h v sekundah 9,2 poraba (po normah EU) v l/100 km 8,0 poraba na testu v l/100 km 9,0 cena osnovnega modela v EUR 26.790 cena testnega vozila v EUR 41.290 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 42.060

Novi digitalni merilniki v osnovi ohranjajo obliko treh prejšnjih, so pa bolj pregledni. Rdeče polje je seveda pomaknjeno navzgor do 6200, podatki računalnika so premaknjeni na srednji okrogli instrument, ki ga obrobljata dve novi merilni mesti za trenutno porabo in doseg. Foto: Gašper Pirman

Osrednji zaslon se po novem bolj varno upravlja samo še z vrtljivim krmilnikom med sedežema. Foto: Gašper Pirman

Volan je enako neposreden z 2,75 zavrtljaja, pomembni vozni podatki so prikazani na vetrobranskem steklu. Akustično povezovalni in zabavni sistem je prek zaslona združen z navigacijo, telefonijo, prikazom trenutne porabe in v preteklih obdobjih. Foto: Gašper Pirman