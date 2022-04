Italijani še znajo: s posodo goriva čez tisoč kilometrov

Motor: štirivaljni dizelski 96 kW



Poraba na testu: 5,8



Cena vozila: 26.130 EUR

Tipo cross predstavlja najvišjo stopnjo opreme in je nadgradnja kombilimuzine z opremo city cross, ki ga s "terenskim" kitom pošilja med blage križance. Na litih 17-palčnih platiščih je 16 centimetrov oddaljen od tal, cross kit mu dodaja plastične "odbojne" plošče pod odbijačema ter zaščite na pragovih in ob blatnikih.

1,6-litrski dizel lahko poganja tudi osnovnega petvratnega tipa, ki je nekoliko nižji in z manj opreme 2.500 evrov cenejši. Osnovna cena testnega tipa cross znaša 23.790 evrov, z dodatno opremo pa 26.130. Izpostavljamo povezljiv sistem Unconnect z 10,25-palčnim zaslonom in brezžičnim polnilcem (790 EUR), kovinsko oranžno "papriko" (590 EUR), opozarjanje na mrtvi kot (450 EUR) ter odklepanje in zagon brez ključa (320 EUR).

Prostorna kabina in primerno velik prtljažnik

V kabino tipa se lahko udobno namestijo štiri odrasle osebe, kar ni lastnost vseh vozil segmenta C. Notranjost je samodejno klimatizirana, okna so električno pomična, "one touch" upravljanje pa so privoščili samo vozniku. Sistem "keyless go" je doplačilni dodatek kakor tudi črne stropne obloge.

Med opremo iz dobrih starih časov štejemo poleg klasičnega dizla ročno zavoro in rezervno gumo (ta je sicer na 16-palčnem platišču) z dvigalko in ustreznim orodjem v dnu 440-litrskega prtljažnika. Položena naslonjala zadnje klopi ustvarjajo rahlo navzgor nagnjeno klančino, tovorna površina pa je ravna brez stopnice.

Tipo cross je postavljen 16 centimetrov nad podlago. Foto: Gašper Pirman

Sedemnajstpalčna lita platišča so serijska kakor tudi prtljažni letvi. Dodatki "cross" so (poleg napisa): ščitni plošči pod odbijačema, obrobljeni blatniki in pragova. Foto: Gašper Pirman

Dvajset centimetrov krajša dolžina ne spreminja kabine

Notranjost tipa je po velikosti in obliki enaka, kot smo jo opisali pri testu karavana. Sedeži, sprednja ogrevana, so oblazinjeni dvobarvno, bočnim površinam so dodani še pasovi z videzom usnja. Notranjost polepšajo kromirani dodatki in klavirsko črne površine.

Naslonjali sta precej široki, tako da vitkim postavam najbrž ne dajejo ustrezne opore.

Predali v vratih so (tudi zadaj) pregrajeni, in lahko sprejmejo štirikrat po dve pollitrski plastenki. Priključka USB in 12V ima danes vsako novo vozilo, tudi tipo.

Kot za volanom fiata

Podvozje tipa cross ni toliko dvignjeno, da bi se z njim podajali na avanture izven urejenih cest. Je pa dovolj, da je nameščanje za volan malo lažje in pregled naprej malo boljši. Hkrati lahko trdimo, da višje težišče ne vpliva na vozne lastnosti. Vožnja skozi ovinke je lahko enako hitra kot z osnovno kombilimuzino, pač zaradi bolj utrjenega vzmetenja.

Za dobre vozniške občutke in zadovoljstvo voznika je v tipa vgrajen usnjen vidno prešit volan, neposreden s približno 2,6 zavrtljaja. Je dobro oprijemljiv in odebeljen za pravilno držo rok. Petnajst do treh, kot pravimo. Obroč je kar velik in dobro servo podprt, tako da funkcije city v mestu sploh nismo uporabljali.

Kaj nas je zmotilo



Parkirni senzorji delujejo morda malo preveč "panično", saj po naših občutkih piskajo prezgodaj. Dobro, bolje prezgodaj kot prepozno, pa vseeno lahko spravijo voznika tudi v slabo voljo. Do nekaterih podmenijev se lahko pride le med parkiranjem, vendar ne preveč na tesno! Takrat namreč tipo neutrudno piska in pri tem tudi ne dovoli dostopa do menijev.

Stikala so logična in pri roki, tudi če so skrita

Na obeh volanskih prečkah sta po dve vrsti vidnih stikal (levo meniji, podmeniji, telefon; desno radarski tempomat) in po ena vrsta skritih zadaj, dosegljivih na otip (avdio sistem). Prestavna ročica z usnjeno kroglo kar sama sede v roko, deluje natančno, čeprav hodi niso najkrajši. Ročna zavora je klasična, torej po našem okusu.

Stikala meglenk in višine luči so logično razvrščena levo od volana. Za upravljanje ogrevanja in prezračevanja ima tipo tri velike okrogle gumbe, presledka vmes pa logično zapolnita stikali za ogrevanje sprednjega in zadnjega stekla. Za uravnavanje glasnosti ima voznik poleg dotika zaslona še stikala za volanom, na vmesni konzoli pa je valjček dosegljiv tudi sovozniku.

Galerija: to so spremembe, ki jih prinaša oznaka cross

Osnovna in napredna instrumentna plošča

Merilnikom namenjamo nekaj odstavkov, ker nismo prepričani, da so napredni tudi v celoti boljši. Pri tem nas ne moti, da naprednost odpravlja neposreden prikaz temperature hladilne tekočine, saj jo je skupaj s temperaturo olja in množico drugih podatkov mogoče poiskati med podmeniji.

Moti nas prikaz vrtljajev motorja, ker so pri Fiatu uporabili sicer pregledne, vendar nekoristne kockice, ki si sledijo po 500 vrtljajev. Ena kocka med 1 in 2 (rpm x 100) na primer ponazarja vrtljaje od 1.500 vse do 1.999, dve kocki od dva tisoč do 2.499 in tako naprej. Osnovni oziroma cenejši merilniki so bolj pregledni, saj se med številkami premika kazalec z natančnostjo po 100 vrtljajev.

Natančen merilnik hitrosti

Pri hitrosti 50, 90 in 130 na uro se "zlaže" le za dva kilometra. Digitalno izpisana vrednost 132 torej pomeni 130, pet kock na prikazovalniku vrtljajev pa pomeni vrednost od 2.500 do 2.999 vrtljajev. Bolj natančno bi šlo, če bi poznali podatke o prestavnih razmerjih menjalnika in končnega prenosa. Lahko pa trdimo, da vožnja po avtocestah ni hrupna.

Napredni merilniki ponujajo tudi možnost spreminjanja osrednjega dela, kjer je običajno okrogel merilnik hitrosti s kazalcem in digitalnim podatkom v sredini. Na treh mestih spodaj si lahko voznik po želji izbere različne podatke. Mi smo se odločili za zunanjo temperaturo, ODO in uro, z velikostjo črk pa vsi starejši vozniki ne bodo zadovoljni.

Novinarji neradi beremo navodila za uporabo. To je dokazal kolega, ki je negodoval nad neobičajnim prikazom porabe goriva v kilometrih na liter. Od prej vemo, da se pri fiatih to možnost lahko spreminja in enako kot kdaj prej smo porabili pet ali deset minut časa, da smo uspeli nastaviti nam ljube litre na sto kilometrov. Pravzaprav smo se na enak način ukvarjali z računalnikom večkrat, ker se je tipo med testom kar na lepem spomnil in samodejno preklopil na kilometre, prevožene z enim litrom goriva.

Sedeži v tipu cross so dvobarvni in svetlo prešiti kakor tudi volan in naslon za roko. Foto: Gašper Pirman

Napredni merilniki ponujajo tudi možnost spreminjanja osrednjega dela, kjer je običajno okrogel merilnik hitrosti s kazalcem in digitalnim podatkom v sredini. Foto: Gašper Pirman

Pripomočki in varnostni sistemi

Radarski tempomat je vgrajen serijsko kakor tudi sistem za zaviranje v sili, preprečevanje nenamerne menjave pasov, LED žarometa s samodejnim prilagajanjem dolžine svetlobnega snopa, senzor za dež in nadzor utrujenosti voznika.

Sistemi za prepoznavanje znakov še niso dodelani, saj praviloma ne vedo, da znaki za izrecne odredbe veljajo le do križišča. Tipovi senzorji so sredi avtoceste "zagledali" omejitev na 40, na Zaloški cesti v Ljubljani še vedno "vidijo" odstranjen znak za 60, kjer je po novem 50 in znake za 40, kjer že dolgo velja 50.

Fiatov Unconnect deluje za doplačilo prek večjega 10,25-palčnega zaslona, ki služi prikazu podatkov, avdiosistemu, nastavitvam, zrcaljenju pametnega telefona, vzvratni kameri in nadzoru parkiranja. Med dodatno opremo spadajo še opozorilo na mrtvi kot ter odklepanje in zagon brez ključa.

Vrtljaji motorja in indikator

Glede na podatke o največji vrednosti navora (1.500 vrtljajev) nas je začudilo, da se pri štirih kockah (najmanj dva tisoč vrtljajev) še ne prikaže indikator. Motor je treba še malo pognati, da se pojavi na primer "2–3".

Kolikšni pa so tisti vrtljaji, pravzaprav ne vemo, smo pa večkrat menjali prestave prehitro, pač po posluhu. Kakorkoli že, pri Fiatu že vedo, kako je prav. Vrtenje prek običajnih dizelskih vrtljajev se pri porabi ne pozna, motorju pa tudi očitno ne škoduje.

Na obeh volanskih prečkah sta po dve vrsti vidnih stikal (levo meniji, podmeniji, telefon; desno radarski tempomat) in po ena vrsta skritih zadaj, dosegljivih na otip (avdiosistem). Foto: Gašper Pirman

Dizelsko lahkotno na avtocesti

Tipo z dobrimi 1.400 kilogrami ni prav lahek, zato mu 130 konj zelo prav pride. Še bolj pa izdaten turbo navor, ki vleče že pri 1.500 vrtljajih. To je očitno med vožnjo po avtocesti, kjer se hitrost nenehno spreminja glede na promet.

Radarski tempomat z izbrano razdaljo smo nastavili na 132 in tipo se je v šesti prestavi brez obotavljanja prilagajal spremembam prometnega toka. Tudi če je hitrost padla na 90 ali 100, je sledilo naglo samodejno pospeševanje proti 130 na uro.

4,7 po WLTP in 5,8 po točenjih

Tipo cross je bil ob prevzemu nov s 333 prevoženimi kilometri in s povprečno porabo 6,0. No, računalnik je nameril 16,7, vendar so bili to kilometri na liter goriva. Med testom smo prevozili 1.040 kilometrov in skupaj natočil 60,66 litrov goriva s povprečjem 5,8.

Na poti iz Ljubljane do Izole in nazaj s 132 na uro po radarskem tempomatu je računalnik nameril 5,2 litra na sto. V sicer redkem prometu vedno ni šlo najhitreje, seveda pa smo upoštevali tudi omejitve hitrosti. Pričakovano nižjo porabo 4,5 smo namerili na 200-kilometrski relaciji izven (92 na uro) in skozi naselja (največ 52 na uro). Torej bi varčni voznik s 50-litrskim rezervoarjem lahko prevozil tisoč kilometrov.

tehnični podatki fiat tipo cross 1.6 multijet vrsta motorja štirivaljni turbo dizel delovna prostornina (cm3) 1598 moč v kW (KM) pri vrt./min. 96 (130) pri 3750 navor v Nm pri vrt.min. 320 pri 1500 menjalnik 6-stopenjski ročni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4386 x 1802 x 1653 medosna razdalja v mm 2638 prtljažnik v l 440 - 1340 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1435 (425) največja hitrost v km/h 200 pospešek do 100 km/h v sekundah 10,5 poraba (po normah EU) v L/100 km 4,7 poraba na testu v L/100 km 5,8 cena osnovnega modela v EUR 19.011 cena testnega vozila v EUR 23.790 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 26.130

Tipo cross je 20 centimetrov krajši od karavana, vendar kabina vseeno lahko prenese test 4x190. Foto: Gašper Pirman

Pod ploščo prtljažnika je rezervna guma 205/55 R16 na jeklenem platišču. Foto: Gašper Pirman