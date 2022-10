Ima črka M še smisel? Ta BMW nudi zanimive odgovore.

"Da, brutalen. Komaj doumljivo brutalen. Toda če že, bi raje vzel tistega klasičnega, belega," je bil povzetek misli po testni vožnji z BMW i40 M50, torej prvim bavarskim električnim avtomobilom s čisto pravo črko M. Tista črka, ki je že več kot 40 let, vse od kultnega M1, sopomenka za vrhunske športne avtomobile. Zdaj je prvič pristala na električnem avtomobilu iz Münchna. Ali že spada tja, je upravičeno v družbi ikon, kot sta bili M1 in M3? Pravi odgovor ponuja tisti omenjeni klasični, beli testni i4. Tak brez dodatne črke M, ki prepriča bolj kot M50.

Palec gor: zunanji videz, zmogljivost.

Palec dol: ni električne platforme, visoka poraba in premajhen doseg.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Dodatna črka M prinese še več brutalnosti, a odvzame vsaj sto kilometrov dosega

Namreč, že i4 s sistemsko močjo 400 kilovatov (544 "konjev") ponuja tako veliko hipne moči, da tudi dinamično zahtevnejši voznik ne bo želel česa več. Pospeški z mesta so brutalni, enako pospeševanja med ovinki. Pri M50 so ta resda še precej bolj divja, toda vso to razpoložljivo moč je težko izkoristiti. Velika zaloga kilovatov pri elektropogonu prinaša drugačne izkušnje kot pri čistokrvnem bencinskem športniku. Vsaj za potnike so lahko na ovinkasti cesti celo neprijetni, tako silovito je lahko vsako pospeševanje. Če pa se vozimo z veliko rezerve, oznaka M50 nekako izgubi pravi smisel, kajne?

Vsa ta dodatna moč namreč negativno vpliva tudi na porabo in s tem na doseg avtomobila, ki je pri električnem vozilu seveda zelo pomemben. Če zmore i40 poleti zanesljivo 400 kilometrov, jih bo z M50 zelo težko brez polnjenja prevoziti 300. Baterija pa je velika, zato je tudi polnjenje časovno bolj zamudno in predvsem na javnih polnilnicah tudi dokaj drago.

V 24 minutah od 26 do 80 odstotkov

BMW i40 M50 ima baterijo z neto kapaciteto več kot 80 kilovatnih ur. Polnjenje na klasični 50-kilovatni hitri polnilnici bo kar dolgo, saj je poraba pri takem avtomobilu zlahka tudi 25 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov.

Na polnilnici Ionity je bil izkoristek polnjenja dejansko zelo dober. S 26 na 80 odstotkov se je baterija napolnila v 24 minutah. Brez sklenjene naročnine, ki po zdajšnjem ceniku strošek prepolovi, bi sto kilometrov z M50 stalo okrog 15 evrov. Verjetno še vedno manj kot z bencinskim M3 ali M4. Toda to je le najdražji primer javnega polnjenja, ki je namenjen predvsem na daljših poteh. Polnjenje doma bo daleč najcenejše.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Zakaj ima električni avtomobil še gumb start?

Testni M50 je izstopal s svojo zunanjostjo in ta je resnično zelo vpadljiva. V notranjosti je praktično enak kot i4 in kot primerljivi bencinski modeli BMW. Ponovim lahko podobno kot pri testu i4; ta je navdušil precej manj kot velik športni terenec iX, ker je preprosto premalo poseben in preveč podoben bencinskemu modelu.

Drugače bo zagotovo takrat, ko bo tak avtomobil nastal na namenski električni platformi. Postal bo prostornejši, imel bo lahko dodatni prtljažnik spredaj za kable, morda celo 800-voltni sistem, "multimedijsko" bolj funkcionalen zaslon in podobno. Gumb start, ki krasi prostor med voznikom in sovoznikom, v "pravih" električnih avtomobilih namreč ni več potreben.

Električna prihodnost za črko M? Navdušenje bo treba iskati drugje.

Tudi z namensko platformo pa bo morala črka M pri električnih avtomobilih iskati drug element navdušenja. Še tako veliko moči je s povečano maso težko preusmeriti v take vozne lastnosti, kot so jih bili kupci programa M vajeni do zdaj. Elektromotor namesto termičnega motorja prinaša spremembe in drugačno dojemanje športnosti, drugačne občutke.

Zato zgolj večanje zmogljivosti ne bo dovolj, saj elektropogon pri novih avtomobilih to navdušenje ponuja na drugih mestih. Morda bo bolj kot črka M v prihodnje primerna celo kakšna druga črka avtomobilske abecede. Zdaj je tisti čas, ko morajo inženirji resnično razmišljati zunaj okvirov, se zgledovati po najboljših in to dobro vključiti v lastne produkte. Za električnega i4 M50 je treba odšteti vsaj 71 tisoč evrov, cena testnega avtomobila pa je z dodatki narasla na dobrih 93 tisoč evrov. Razlika med klasičnim i40 in M50 znaša okrog 14 tisoč evrov. Bencinski M440i gran coupe je z izhodiščno ceno slabih 67 tisoč evrov celo dražji od klasičnega i4.