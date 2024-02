Hibrid, pa tako vpadljiv? Japonec nagovarja dva segmenta vozil. #foto

Toyota je z modelom C-HR tudi v drugi generaciji ostala zvesta poreklu predhodnika in se ni kaj dosti ozirala na glavne pritožbe nad tem avtomobilom. C-HR pač ni družinsko usmerjen avtomobil, Japonci za take namene v tem razredu v Evropi prodajajo corollo cross, zato je C-HR zdaj dejansko še bolj drzen in oblikovno izrazit. Hibridni pogon zelo dobro opravi svoje naloge, a z vidika dinamike ne more slediti vtisu, ki ga po športnosti daje zunanjost avtomobila. Usmerjen je zelo izrazito v uporabnost za dve osebi, saj je preglednost z zadnje klopi zaradi oblike še vedno dokaj slaba. Hibridni pogon zagotovi veliko neslišnih električnih kilometrov v mestu, poraba pa znaša dobrih pet litrov na sto prevoženih kilometrov.

Palec gor: drzna oblika, vozne lastnosti, poraba goriva

Palec dol: zaprtost zadnje klopi, menjalnik CVT

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Dinamično zasnovani križanec, ki nagovarja dva avtomobilska segmenta

C-HR je dolg 4,36 metra, širok 1,8 metra, medosna razdalja pa znaša 2,64 metra. S svojimi dimenzijami ga je Toyota namensko umestila v zlato sredino med dva ključna avtomobilska segmenta v Evropi. Križanec lahko postavimo na sam vrh ponudbe kompaktnih križancev in športnih terencev (B SUV), enako pa tudi na začetek križancev spodnjega srednjega razreda.

To pomeni, da lahko C-HR izpolni dimenzijska pričakovanja širokega kroga kupcev, in taka je že bila izkušnja prve generacije modela. Istočasno pa to C-HR postavlja tudi v družbo velikega števila tekmecev. Glavna aduta sta preizkušen hibridni pogon, s tem nizka poraba, zelo dobra založenost z varnostnimi sistemi in seveda atraktivna, že kar precej drzna oblika.

Zadnja klop je prostorsko solidna, toda otroci je ne bodo veseli

Dejansko ima ta avtomobil zelo izrazito namembnost. Namenjen je posameznikom ali parom brez otrok. Zadaj je prostora sicer povsem dovolj tudi za potnike, le zaradi omenjene utesnjenosti in slabše preglednosti vožnja zadaj ni ravno prijetna za vsakodnevne prevoze otrok.

Mlajši pari bodo morali za sicer že serijsko zavidljivo opremljen avtomobil (predvsem na varnostnem področju) imeti dobrih 30 tisoč evrov, kar bo za mnoge težje dosegljivo, nekoliko starejši pari (na primer z odraslimi otroki) pa bodo s takim avtomobilom lahko izžarevali svojo dinamično osebno plat. C-HR kljub drzni obliki namreč ni nujno tudi pretirano izstopajoč avtomobil. Vpadljivost je odvisna tudi od izbire barvne kombinacije.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Dva različno močna hibrida, razlika med njima dva tisoč evrov

Kot že rečeno, je vožnja avtomobila zelo prijetna, enako tudi okretnost in celovito počutje na sprednjih sedežih. Hibridni pogon je na voljo v dveh različicah (1,8- in dvolitrski motor), in sicer z močjo 103 in 145 kilovatov. Pri močnejši je na voljo tudi štirikolesni pogon. Razlika v ceni znaša dva tisoč evrov.

C-HR bo kmalu na voljo tudi kot priključni hibrid. To sicer prinaša višjo ceno, je pa zanimivo, da bo z vidika priključnega hibrida zdaj C-HR ponujal veliko več kot model prius. Moč polnjenja AC bo 7,4 kilovata, čeprav bi lahko večjo privlačnost takega pogona pri Toyoti zagotovili z enosmernim tipom hitrega polnjenja DC.

Z dvosklopčnim menjalnikom bi bilo užitkov med ovinki še več

Moči je dovolj, pospeški in odzivnost pogona so zelo dobri. Enako velja za lego na cesti in vozne lastnosti, česar smo za avtomobile s platforme TNGA že navajeni. Še največja omejitev dinamičnih užitkov s C-HR je menjalnik tipa CVT. Dvosklopčni samodejni menjalnik bi lahko užitek dinamične vožnje postavil še na razred višjo raven.

Toda v vsakodnevnem prometu C-HR z vidika pogona svoje naloge opravi zelo dobro. Poraba je zaradi samopolnilnega tipa hibrida, ki ne zahteva nobenih skrbi s polnjenjem prek kabla, dobrih pet litrov na sto prevoženih kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Glavna prednost hibrida je tišja vožnja po mestu in tudi podeželju

Čez palec lahko ocenimo, da bi bila poraba pri klasičnem bencinskem motorju vsaj liter višja. Več kot prihranek enega litra goriva na sto kilometrov šteje veliko električnih kilometrov v mestu, kjer se na elektriko neslišno ter brez stalnega ugašanja in zaganjanja motorja vozimo med 50 in 80 odstotki časa. To je največja uporabna vrednost samopolnilnih hibridov in to so v Evropi še vedno najpogostejši predstavniki alternativnega pogona.

Dobro opremljen za nekaj več kot 30 tisočakov

C-HR je trenutno najbolj dinamično oblikovan Toyotin avtomobil v Evropi (in morda tudi širše). Prav gotovo si jo lahko zamislimo tudi v športni preobleki GR – morda sprejemljivo s hibridnim pogonom, ne pa z menjalnikom CVT. Različica GR je resda le pobožna želja, zato pa je realnost različica GR Sport. Ta predstavlja vrh ponudbe C-HR, a cene se bodo nato gibale že okrog 40 tisočakov.

Cene za ta Toyotin model se v Sloveniji začnejo pri 30 tisočakih, pri čemer ne upoštevamo trenutnih dva tisoč evrov popusta. Tretji paket opreme stane sprejemljivih 33, četrti pa nato že kar visokih 40 tisoč evrov. Del tega paketa je nekaj vpadljivih dodatkov, brez katerih C-HR vendarle ne bo tako zanimiv – to je na primer dodatek črne strehe, 19-palčnih platišč, v notranjosti je s tem paketom na voljo večji 12,3-palčni zaslon, prav tako digitalno vzvratno ogledalo.