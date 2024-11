Ford puma – zanimivi žarometi, nenavaden volan, ne spreglejte pa luknje v prtljažniku

Prepoznavni sprednji žarometi, nenavaden volan in velika luknja v prtljažniku so trije glavni poudarki prenovljenega drugega najcenejšega Fordovega avtomobila.

Ford je v Evropi iz ponudbe resda umaknil malo fiesto, a s prenovljeno pumo ohranja prostoren, kakovosten, vozniško prepričljiv in tudi cenovno sprejemljiv avtomobil v cenovnem razponu med 20 in 25 tisoč evri. Kljub blagemu hibridnemu pogonu poraba ni majhna, kar kaže na potrebo po pravih hibridih, zmernost cene pa avtomobil doseže tudi z dovolj natančnim šeststopenjskim ročnim menjalnikom.

Palec gor: prepoznavnost na cesti, vozne lastnosti, prtljažnik, natančnost ročnega menjalnika

Palec dol: malo fizičnih gumbov, oblika volana, meniji brez slovenščine

Foto: Gregor Pavšič

Po escortu, focusu in fiesti je v Monte Carlu vendarle zmagala tudi puma

Ford je iz Evrope presenetljivo hitro umaknil fiesto, ki pa se je vse težje upirala vsesplošnemu upadanju zanimanja za klasične majhne avtomobile. Večji potencial ima zato puma v razredu kompaktnih križancev, ki smo jih nedavno zbrali tudi na primerjalnem testu PRIMA. Pričakovano se je puma tam pri večini parametrov dobro odrezala in to tako z vidika racionalnih (merilnih) ocenjevalnih kriterjev kot subjektivnih dejavnikov.

Puma na cesti izstopa z dinamično zasnovo, ki je vsaj pol koraka stran od klasičnih križancev, in je tudi oblikovno bližje tradicionalnemu avtomobilu kot športnemu terencu. Kot se za Fordove avtomobile spodobi, vozne lastnosti niso vprašljive. Puma je navsezadnje nadaljevala Fordovo tradicijo zmag posameznih modelov na legendarnem reliju Monte Carlo. Tam so v povojnem času zmagali najprej escort, nato focus in fiesta ter predlani še puma.

V oči najbolj pade volan – je morda prevelik in preveč kvadraten?

Zunanji popravki so bili po prenovi pričakovano malenkostni, več novosti je v notranjosti avtomobila. Najprej izstopa nekoliko nenavadno oblikovan (in tudi precej velik) volanski obroč, ki je bližje štirioglati kot okrogli obliki in je podoben tistemu v električnem explorerju. Voznik se takega volana sicer hitro navadi, a spada med zanimive posebnosti prenovljene pume.

Njena notranjost je izrazito digitalna – tu sta naprej dva velika zaslona, in sicer najprej na levi merilniki in desno klasičen zaslon z infozabavno vsebino. Pod osrednjim zaslonom so le še tri klasična stikala, ki pa jih bo voznik v povprečju bolj redko uporabil. Skoraj vse funkcije so torej na zaslonu, so pa relativno enostavno dostopne. Vmesnik omogoča brezžično uporabo vmesnikov Car Play in Android Auto, v menijih pa ni na voljo slovenskega jezika.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Na zadnjih sedežih puma sicer opravi svoje osnovne naloge in tudi prostora za noge potnikov je načeloma dovolj. Če sprednji sedež ni pomaknjen zelo nazaj, bo prostora dovolj. Vseeno pa je na zadnji klopi nekaj utesnjenosti, razmeroma kratko je tudi sedalo. Povsem zadovoljiv je dostop do zadnjih sedežev, pohvaliti pa gre splošno udobje predvsem sedenja spredaj.

Enega glavnih trikov puma še naprej skriva v prtljažnem prostoru. Ta ima 456 litrov osnovne prostornine, pod dnom pa se skriva še 80-litrska prtljažna luknja, ki so jo poimenovali magic box. Kot kaže spodnji video, je mogoče zelo enostavno odmakniti dno prtljažnika in to pregrado zatakniti navpično. Med pohvale v zadnjem delu sodi tudi mehka in zato nemoteča zasnova police nad prtljažnikom.

Video: hiter in enostaven dostop do luknje magic box

Foto: Gregor Pavšič

Električnih kilometrov s tem pogonom ni, poraba kljub (delni) hibridnosti ni majhna

Testni avtomobil je poganjal že dobro znani litrski trivaljnik z močjo 92 kilovatov, ki so mu zdaj dodali 48-voltni hibridni pogonski sklop. Bencinski motor ves čas deluje in voznik se tudi po parkirišču ne more peljati zgolj z električnim pogonom, saj elektromotor le pomaga bencinskemu in napaja določene naprave. To torej ni čisto pravi hibrid, saj bi ta prinesel tudi nekaj električnih kilometrov, nižjo porabo, a seveda tudi še višjo ceno. Poraba zaradi skromne elektrificiranosti ni bila nizka, saj se je gibala med 6,5 litra in sedmimi litri bencina na sto prevoženih kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Čeprav moč motorja na prvi pogled ni visoka, je puma prav na cesti in med ovinki najbolj prepričljiva. Z blagim hibridnim pogonom namreč prirastek k masi ni pretiran, zato je avtomobil še naprej zelo lepo vodljiv in tudi okreten. Po voznih lastnostih sodi povsem v vrh tega razreda, kar je tudi eden njenih glavnih adutov.

Pri tem velja dodati, da svoje delo zelo prepričljivo opravi tudi šeststopenjski ročni menjalnik. Pretikanja so dovolj kratka in predvsem natančna, da bodo prepričala voznika in upravičila prihranek 1.720 evrov v primerjavi s sedemstopenjskim samodejnim dvosklopčnim menjalnikom.

V ponudbo so dodali tudi zmogljivejši motor (prav tako blagi hibrid) z močjo 114 kilovatov, ki pa je na voljo le s samodejnim menjalnikom in zato ceno avtomobila poviša za skoraj tri tisočake. Ker puma že tako ni med najcenejšimi, vsi taki dodatki ceno avtomobila potiskajo prek meje 25 tisoč evrov.

Brez popustov (v primeru financiranja) bo cena okrog 25 tisoč evrov

Tekmecev za pumo seveda ne manjka. Na trgu je vsaj petnajst (ali celo kakšen več) omembe vrednih tekmecev, a njene prednosti so tudi prepoznavnost, samosvoja usmeritev in prepričljivost celotnega paketa. V kombinaciji z ročnim menjalnikom in začetno stopnjo titanium je relativno zmerna tudi še cena.

Izhodišče stane dobrih 23.500 evrov, testni avtomobil pa je imel še za 2.380 evrov dodatne opreme. Med temi je bilo kar nekaj pomembnih dodatkov, na primer radarski tempomat, ogrevan volan in sedeži, 360-stopinjski pogled kamere, brezžično polnjenje mobilnega telefona, električno odpiranje zadnjih vrat in podobno.

Pikolovsko (ali pa tudi ne) bi si zaradi dinamične narave pume želeli tudi večji nabor barv, morda celo katero od svetlih brez doplačila. Tako bodo pume večinoma svetlo- in temnosive, saj modra kovinska barva stane 710, rdeča pa celo (skoraj) tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič