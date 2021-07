Eden boljših kompromisov: veliko avta za normalno ceno #foto

Ocena:



Koleos s svojim videzom dobro skriva svoja leta in neposredno povezavo z Nissanovim X-trailom. Še druga prenova pred iztekom tega življenjskega cikla je prinesla nekoliko drugače oblikovane sprednje in zadnje žaromete. V notranjosti sprememb ni, še vedno je na sredini vgrajen pokončni zaslon na dotik z diagonalo 22 centimetrov.



1,3-litrski štirivaljni bencinar je Renault razvil v sodelovanju z Mercedes-Benzom. V različno močnih izvedenkah smo ga že preizkusili v modelih obeh znamk, njegova poglavitna prednost je bila umirjeno delovanje, ves navor na voljo že pri nizkih motornih vrtljajih in razmeroma velika moč s prostorninsko majhnega motorja.



Največji Renault na naših cestah ostaja oblikovno poseben, s paketom opreme initiale paris pa v notranjosti razvaja z vseh mogočih smeri. Tam se mu sicer pozna, da se njegov življenjski cikel zaključuje, a z bogato opremo in majhnimi podrobnostmi še vedno očara in pri tem prekosi marsikaterega novejšega tekmeca.



Paket initiale paris močno zmanjša možnost dodatne opreme, saj prinaša praktično vse kar potrebuje voznik. Kljub temu je bilo na testnem avtomobilu nameščene še za 1.500 evrov dodatne opreme. 700 evrov je bila kovinska barva, 650 evrov paket zima in 150 evrov rezervna pnevmatika.

Motor: štirivaljni bencinski z 116 kW



Poraba na testu: 7,2 l



Cena: 37.700 (s popustom 34.600)

Francoski šarmer sloni na arhitekturi CMF-C/D, ki si jo deli z Nissanovim X-trailom. Zaradi njegove unikatne zunanje podobe in drugačne potniške kabine je sorodstveno vez le stežka opaziti. Tisti najbolj izurjeni mimoidoči bodo opazili enake vratne kljuke, to je pravzaprav tudi edina podobnost med modeloma. Tudi v notranjosti je potrebno kar nekaj iskanja, povezavo z japonskim bratom pa je mogoče opaziti le po stikalih skritih levo pod volanskim obročem.

Ena zadnjih priložnosti za bencinsko klasiko

Ko smo pred skoraj dvema letoma sedli za volan prvič prenovljenega modela so pri Renaultu iz motorne palete odstranili vse bencinske opcije in osnovni 1,6-litrski dizelski motor nadomestili z 1,8-litrskim motorjem ter povrhu vsega dodali še najmočnejši dvolitrski dizelski motor. Do nedavnega je bilo tako mogoče ta večji SUV kupiti le z dizelskim motorjem. Na drugi strani je bil na voljo ročni ali neskončnostopenjski CVT menjalnik in tudi štirikolesni pogon.

Osnovni dizelski motor sedaj zamenjuje 1,3-litrski bencinar s 116 kilovati, ki smo ga že spoznali v nekaterih Renaultovih in Mercedesovih modelih. Gre za 1.330-kubični bencinski turbo motor, iz katerega so izvlekli 157 konjskih moči. S posebno obdelavo valjev so izničili trenje, s spremenljivim krmiljenjem sesalnih in izpušnih ventilov in z vbrizgavanja pri višjem tlaku (250 bar) so pridobili več navora pri nižjih vrtljajih.

Čeprav si arhitekturo deli z Nissanovim x-trailom so podobnosti med modeloma res majhne. Foto: Gašper Pirman

Novi X-trail je na poti, kdaj koleos

Čeprav z novim motorjem se koleosu poznajo leta. Predvsem je to vidno v potniški kabini oziroma za volanom, kjer nekateri asistenčni sistemi ne dosegajo več ravni številnih tekmecev. Še več, iz koleosa smo sedli v prenovljenega megana, ki že ima vgrajen izboljšan osrednji zaslon in posodobljene asistenčne sisteme. Tako koleos še vedno ne zna voziti s tempomatom v zastojih, ampak je njegovo delovanje omejeno na hitrosti od 50 do 160 kilometrov na uro.

Tudi zaslon na dotik ni med najhitrejšimi, preglednost v novem meganu in intuitivnost novih menijev je bistveno boljša. K sreči se vsaj temperaturo klimatske naprave in nekaj ključnih elementov upravlja s fizičnimi stikali.

Kaj nas je zmotilo?



Tempomat deluje le od hitrosti 50 kilometrov dalje, prav tako je stikalo še vedno nameščeno na osrednjem grebenu in ne volanskem obroču kot je to pri novejši renaultih. Zaslon na dotik bi lahko bil hitrejši, tudi masažna funkcija ni ravno bleščeča, saj so zračne blazine pod sedežno prevleko enostavno prevelike.

Tudi bencinar je lahko razmeroma varčen

Nekdaj povsem nedosegljivih 157 "konjev" iz 1,3-litrskega motorja pravzaprav ni v breme 1,7 tone in 4,6 metra dolgemu koleosu. Tako kot vedno je potniška kabina polna majhnih podrobnosti in lepo prešitih sedežev, ki so del paketa initiale paris. Foto: Gašper Pirman Motor vleče enakomerno, zelo zvezno in prav nič se ne matra. Tudi avtocestne hitrosti mu niso tuje. Med enakomerno vožnjo po ravnem odseku avtoceste z izmerjeno hitrostjo 130 na uro (133 po merilniku) porabi nekaj decilitrov več kot sedmih litrov. Pri tem 2.900 vrtljajev bencinskega motorja zagotavlja potovalno udobje brez hrupa in kaže na primerno izbrano prestavno razmerje.

Namesto neskončnostopenjskega CVT menjalnika so se pri Renaultu odločili in vgradili dvosklopčni 7-stopenjski samodejni menjalnik. Menjalnik ni med najhitrejšimi, še posebej pri menjavi z načina R v D, a nekako priteče značaju avtomobila s tem motorjem. Koleos je bolj tekač na daljše proge, kjer je tempo umirjen in enakomeren. Vsekakor ni šprinter, saj mu hitri pospeši ne ustrezajo tudi zaradi večjega stranskega nagiba karoserije v hitro odpeljanih zavojih. Na koncu testa se je povprečna poraba ustavila pri 7,2 litra. Če to razdelamo na manjše odseke normnega kroga je v umirjenem ciklu porabil 5,8 litra goriva, na avtocesti 7,4 litra in pri dinamični vožnji več kot devet litrov.

Galerija: koleos je na cesti kljub letom še vedno velik posebnež

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Cenovno privlačna izbira

Je pa poleg njegovega videza, umetniškega paketa initiale paris, bogate opreme in naprednega bencinskega motorja trenutno velik adut koleosa njegova cena. Z upoštevanim stalnim popustom 3.100 evrov se cena tako odlično opremljenega in gnanega športnega terenca z dodatno opremo v višini 1.500 evrov zaključi pri 34 tisoč evrih. Pri Renaultu pravijo še, da se ob izbiri hišnega financiranja cena še lahko prilagodi navzdol.