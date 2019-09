Dva družinska tekmeca: Francoz stavi na udobje, Američan na tehniko #foto

Med seboj smo primerjali dva klasična enoprostorca, ki kot poslednja samuraja še kljubujeta SUV-maniji. Renaultov scenic v različici grand brez dodatnih dveh sedežev v tretji vrsti stavi na udobje in nadpovprečno prostornost, fordov s-max že brez opcijskega paketa st-line družinam z izostrenim čutom za videz sporoča, da je vesel tudi športnega voznika. Čeprav oba nagovarjata družine, pa sta med seboj povsem različna, vsak s svojo filozofijo in navsezadnje vsak s svojo cenovno politiko.

Foto: Gašper Pirman

Oba sta vizualna nadgradnja škatlastih enoprostorcev

Ko so pri Renaultu leta 2015 postavili vse na glavo in predvideli prodajno sesutje razreda družinskih enoprostorcev, je nastal hibrid Foto: Gašper Pirman med crossoverjem in enoprostorcem. Espace je osupnil svet s svojim pilotskim kokpitom, pompoznim videzom in še vedno prostorsko svobodo. Konec prihodnjega leta so enak tretma uporabili še pri manjšem scenicu.

Renaultu je treba priznati drznost in pogum pri razvoju novih modelov. Ne nazadnje so pionirji razreda enoprostorcev in v zgodovini so postregli s kar nekaj drzno oblikovanimi modeli in rešitvami. Scenic je, čeprav še vedno govorijo o velikodušno prilagodljivi in prostorni enoprostorski karoseriji, postal moderni križanec, crossover, in Renault ne bi bil Renault, če pri tem avtomobilu ne bi dal neki poseben pečat. Z vidika oblikovne unikatnosti je razvoj nove velike gume (195/55 R20) seveda plus, saj je avtomobil na takih kolesih videti precej zanimiv, všečen.

Različica grand je od osnovnega scenica za 23 centimetrov daljša in postavljena na sedem centimetrov daljše medosje. Posledično je 1500 evrov dražja, a kot to velja za naš testni avtomobil, zaradi izbire le petih sedežev dražja za 1.200 evrov.

Po drugi strani je s-max tudi že pravi senior v svetu družinskih enoprostorcev. Je tipičen ford, ki ga agresivnega naredi predvsem izostreno oblikovan sprednji del. Težko bi se neopažen skril v povprečju, saj paket ST-line skupaj z 18-palčnimi kolesi poskrbi, da tako opremljen s-max štrli iz vsakdana družinskih enoprostorcev. Svoje prispevajo še temna stekla in velike luči, zadnje so tudi lepo povezane s širokim pasom kroma. Deluje ugledno z odklepanjem in osvetlitvijo ob dotiku vrat ter električnem umiku sedeža in volanskega obroča pred vstopanjem v bogato opremljeno notranjost.

Prestižni kočiji za do sedem potnikov

Že njuna zunanjost napoveduje, kaj lahko pričakujemo v notranjosti. Scenic želi biti predvsem udoben, drzen in poln podrobnosti, ki oplemenitijo celotno dojemanje potniške kabine. S-max je po drugi strani športno naravnan. Še vedno zelo prostoren, a osredotočen na voznika in nadpovprečno bogat z dodatno opremo. Vsekakor je manj udoben kot scenic, ima tudi nekoliko neudobnejše sedeže, a to je pač cena za športni pedigre.

Čeprav sta v svojem razredu posebneža, je njuno poslanstvo še vedno učinkovit prevoz petih oseb. Pri obeh se kupec lahko odloči za dodatna dva sedeža v tretji vrsti, a pri uvoznikih te opcije tokrat niso obkljukali. Pri Renaultu je za dodatna sedeža potrebno doplačati 1.500 evrov in pri Fordu med 1.200 in 1.500 evrov (odvisno od načina podiranja).

Foto: Gašper Pirman

Kaj nas je zmotilo pri grand scenicu?



Poleg treh individualnih sedežev v drugi vrsti smo pogrešali izboljšan sistem aktivnega tempomata. Ta še vedno deluje le v območju hitrosti od 50 do 160 kilometrov na uro. Želeli bi si tudi bolj odzivnega zaslona na dotik, rokovanje z njim je lahko med vožnjo enostavno premalo odzivno.



Kaj nas je zmotilo pri s-maxu?



Vožnja je vsekakor namenjena vozniškim zanesenjakom, kar pa prinaša večjo utrujenost na daljših poteh. Zaradi športnih karoserijskih dodatkov je s-max kljub štirikolesnemu pogonu rezerviran za vožnjo po asfaltu. Odbijač in pragova sta bližje tlom, zato hitro podrsamo s spodnjim delom ob tla ali robnik. Zmotilo nas je tudi nenehno škripanje vratnih oblog in to, da so posamezni asistenčni sistemi še vedno na voljo le ob doplačilu.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Pri Renaultu trije posamični sedeži rezervirani za espacea

Foto: Gašper Pirman Medtem ko oba navdušita s prostornostjo na drugi klopi, pa so razlike v sami zasnovi klopi. Scenic ima nameščeno običajno klop, deljivo v razmerju 40 : 60, ki je pomična naprej/nazaj. Trije individualni sedeži so rezervirani za največjega espacea. Škoda, še posebej, če se uresničijo zadnje govorice in bo espace umaknjen s slovenskega trga. Tako bo grand scenic ostal največja izbira za družine, ki pa nima opcije treh individualnih sedežev. To je udarec predvsem za družine s tremi otroki, ki želijo drugega ob drugem namestiti tri otroške sedeže. Prostora v širino ni dovolj, hkrati pa je osrednji sedež brez sidrišča isofix. Tretje sidrišče je namreč na sprednjem sovoznikovem sedežu.

Po drugi strani ima s-max v drugi vrsti tri enake vzdolžno pomične sedeže s sidrišči isofix z možnostjo nastavitve potovalno-počivalnega naklona naslonjal. Vsak sedež je individualno pomičen naprej in nazaj, vsak se lahko individualno podre in vsak sedež je neodvisen od preostalih dveh.

Priboljški in smisel za podrobnosti

V današnjem svetu, kjer je prva izbira športni terenec, je ena ključnih stvari, kako stopiti iz povprečja in opozoriti nase. Tako s-maxu Foto: Gašper Pirman kot tudi grand scenicu to uspeva odlično. Če bi bil renaultov posebnež oblečen še v eno izmed atraktivnih barv, bi pritegnil še več pogledov.

Po drugi strani je s-max svojo silhueto dobil že davnega leta 2006, vendar s pomočjo športnega zunanjega paketa posrečeno združuje enoprostorski videz z nekaterimi športnimi dodatki. Vsekakor pa je dodana vrednost pri obeh testnih avtomobilih ravno potniška kabina.

Scenic z lučkami v vratnih ročajih in pod ogledali pozdravi bližajočega se voznika, odprta kabina se osvetli ambientalno z možnostjo spreminjanja barve. Sedeža spredaj sta v testnem grand scenicu brez doplačila opremljena z masažno funkcijo, električno nastavljiva, voznikov s spominom. Pokončni 8,7-palčni zaslon na dotik skupaj z ne preveč številnimi stikali nudi različne varnostne in vozniške pomočnike.

Pri praktičnosti avtomobila nikakor ne moremo spregledati sistema odklepanja, vžiga motorja in zaklepanja s pametnim ključem. To tehnologijo, ki je pri scenicu serijsko na voljo že v drugem paketu opreme, je Renault resnično dobro razvil. Ključ torej ostane v žepu in ga ni treba iskati z roko, ko se na primer vanj vračamo založeni z vrečkami iz trgovine. Rokovanje s ključem ni potrebno niti pri vžigu motorja in, še najpomembneje, ko vozilo zapuščamo in ga želimo zakleniti.

Vizualno oceno odličnosti pri s-maxu ustvarjajo usnjeno obrobljene, prešite sedežne obloge, mehko obložene površine vrat, armaturne plošče, vmesne konzole in mehke talne obloge. Kabina je dobesedno prepredena s šobami, skozi katere klimatska naprava razpošilja zračne tokove v notranjost. Večina zaprtih predalov je osvetljena, posebej prijazno delujejo modre "ledice" v utorih za pijačo poleg prestavne ročice, pa tudi z odlagalnimi površinami je potovalni s-max dobro založen. Ko spet pride zima, bo na vrsti ogrevanje sprednjih sedežev in volanskega obroča, poleti pa bo poleg tripodročne klimatske naprave prav prišlo daljinsko odpiranje stekel, da ne bo treba vstopati v razgreto kabino.

1 / 49 2 / 49 3 / 49 4 / 49 5 / 49 6 / 49 7 / 49 8 / 49 9 / 49 10 / 49 11 / 49 12 / 49 13 / 49 14 / 49 15 / 49 16 / 49 17 / 49 18 / 49 19 / 49 20 / 49 21 / 49 22 / 49 23 / 49 24 / 49 25 / 49 26 / 49 27 / 49 28 / 49 29 / 49 30 / 49 31 / 49 32 / 49 33 / 49 34 / 49 35 / 49 36 / 49 37 / 49 38 / 49 39 / 49 40 / 49 41 / 49 42 / 49 43 / 49 44 / 49 45 / 49 46 / 49 47 / 49 48 / 49 49 / 49

Ročni proti samodejnemu

Naše misli so očitno prebrali pri Renaultu. V testnem avtu je bil namreč vgrajen 6-stopenjski ročni menjalnik. Sicer povsem spodoben menjalnik, a udobje, ki ga prenaša samodejni menjalnik, je vsekakor vredno doplačila. Tega se zavedajo pri slovenskem uvozniku, kjer grand scenica s to kombinacijo motorja niti nimajo na ceniku. Kupce spodbujajo, da se odločijo za samodejni menjalnik, vendar prepričevanja ni veliko. Velika večina se namreč že na podlagi svojih dognanj odloči za avtomatiko.

Več besed bomo namenili novemu 8-stopenjskemu menjalniku, ki ga je Ford vgradil v s-maxa. Tako kot v focusu tudi tukaj prestavljanje poteka prek vrtljivega stikala. Vse pohvale Američanom za drznost. V praksi pa se takšna rešitev resnično izkaže. Preprosta, zavzame manj prostora in hkrati poskrbi, da so pri Fordu umaknili svojo ponesrečeno ročico samodejnega menjalnika. Prej namreč ni bil zadnji položaj ročice D kot običajno, ampak M, ki pri samodejnih menjalnikih sicer zahteva prečni pomik v levo ali desno.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Cenovna razlika je velika

Brez ovinkarjenja lahko rečemo, da je ford bistveno dražja izbira kot grand scenic. A to opravičuje z daljšim seznamom dodatne Foto: Gašper Pirman opreme, navsezadnje je 16 centimetrov daljši in ima malenkost večji prtljažnik (718 proti 965 litrov), samodejni 8-stopenjski menjalnik in 30 kilovatov več.

Vsekakor s-max ni namenjen običajnemu vozniku. Skupaj z bogatim spiskom opreme bi takšen s-max lahko bil optimalna izbira za dinamičnega voznika z dinamično zaposlitvijo z do tremi otroki, za katerimi je res dovolj velik prtljažnik, ki ga je mogoče za doplačilo tudi kovinsko ločiti od potnikov.

Že vstopna cena je pri s-maxu s 30 tisoč evri višja kot končna cena za spodobno opremljenega grand scenica. S paketom ST-line se le ta dvigne na 42 tisoč evrov in se skupaj z dvema precej dragima paketoma (tehnološki 2.160 evrov in poslovni 2.000 evrov) dvigne na 49 tisoč evrov. Za to ceno dobi kupec pri Renaultu skoraj dva testna grand scenica.

Testni grand scenic je bil opremljen s paketom bose. Cene se brez opcij pričnejo pri skoraj 29 tisoč evrih. Končna cena z nekaterimi opcijami (paket zima 350 evrov in paket city plus 650 evrov) se ustavi sto evrov pod tridesetimi tisočaki.

Cenovna primerjava vsekakor ni na mestu, saj je forda poganjal najmočnejši dizelski motor, za odlične vozne lastnosti pa sta skrbela 8-stopenjski samodejni menjalnik in štirikolesni pogon. Pri scenicu te opcije niti ni. Pogon je izključno na vsa sprednja kolesa in samodejni menjalnik ima sedem prestav. Prav tako je najmočnejši dizelski motor s 110 kilovati, kar je kar 30 kilovatov manj kot pri fordu.

Ravno ta pogled na cenovno razliko razkriva, kako zelo sta si oba avtomobila različna, čeprav nagovarjata izključno večje družine. Vsak bo našel svojega kupca, ki točno ve, kaj od avta pričakuje in navsezadnje tudi zahteva. Izbiro pa bo odločila tudi debelina denarnice.

Foto: Gašper Pirman