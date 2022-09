Vozili smo najnovejši VW: obstali so celo kolesarji #video

Na Danskem smo vozili enega najbolj pričakovanih avtov letošnjega leta, električni volkswagen ID. buzz. Na pogled izrazito prikupen in všečen, v notranjosti pameten in presenetljivo prostoren pelje Volkswagnovo električno ofenzivo korak naprej. Ko smo sedli za volan, nam je potovalni računalnik sporočil, da bomo s polno baterijo prevozili 496 kilometrov, po prvih prevoženih stotih kilometrih pa smo dobili nekoliko realnejšo sliko – z ID. Buzz bi prevozili med 350 in 400 kilometri.

Z njim smo za kratek čas obiskali tudi Švedsko, se peljali čez slavni most Øresund in ga na koncu parkirali v središču Köbenhavna. Zaradi svoje pojavnosti in vezi z legendarnimi Volkswagnovimi kombiji se je okrog njega ustavil svet. Turisti so ga fotografirali, kolesarji so se ustavljali, drugi vozniki so nas pozdravljali z "blendanjem". Priznamo, nad odzivom okolice smo bili šokirani. Ali bo podobno pri nas, pa bo treba počakati do začetka prihodnjega leta, ko bodo prvi ID. buzzi zapeljali tudi na naše ceste po vstopni ceni 61 tisoč evrov.

Ko te obkoli gruča radovednih domačinov

Odziv Dancev je bil resnično neverjeten. V pisanem Köbenhavnu, kjer imajo več koles kot avtomobilov, smo prejeli palec gor tudi od voznika lamborghinija. Nič drugačen ni bil odziv mimoidočih, ko smo pripeljali v predmestje glavnega mesta in obiskali tamkajšnjo plažo. Na to so nas opozorili že pri Volkswagnu in nam odsvetovali obisk kipca slavne morske deklice, ene najbolj turistično zasedenih točk v mestu. Posvarili so nas, da nas bodo obkolile trume turistov in izgubili bomo vsaj pol ure, da odgovorimo na vsa vprašanja in si bodo vsi ogledali njegovo notranjost. Tudi na lokalni plaži, kjer so bili praktično samo domačini, ni bilo bistveno drugače. Za nekaj trenutkov smo se počutili kot rock zvezdniki, okoli nas pa je bila vse večja množica. Po nekaj minutah smo imeli v ID. buzzu polne štiri sedeže, starejši par pa si je ogledoval tudi prtljažnik. Noro.

Če vam na fotografijah ni všeč, vam v živo zagotovo bo

Moramo priznati, da nas glede na uradne fotografije ID. buzz vizualno ni prepričal. Z res kratkimi previsi (takšne, kot sta imela prva in druga generacija) je vsekakor poseben, a ko smo ga uzrli prvič, nam je bil bistveno bolj všeč. Verjetno tudi zato, ker je bistveno večji, kot to prikazujejo fotografije. V dolžino meri 4,7 metra in ima skoraj trimetrsko medosje (natančneje 2.988 milimetrov). Ker smo bili presenečeni nad dimenzijami zunanjosti, smo se še pred uradno predstavitvijo zapodili proti razstavnemu avtu.

Najprej smo odprli prtljažnik. Vrata se odpirajo elektronsko, k sreči, ker so res gromozanska. Pogled v prtljažnik nas je presenetil, saj gre za pravi družinski kombi. Ima 1.121 litrov prostornine oziroma 2.123 litrov, če se podre zadnja klop. Kot so potrdili pri Volkswagnu, bo kasneje na ceste zapeljala še podaljšana različica s sedmimi sedeži. Na naša vprašanja, kdaj, v kakšni dimenziji in kakšne bodo druge možnosti, niso želeli odgovoriti. Potrdili so le, da bo na voljo tudi z baterijo z večjo zmogljivostjo. Pričakovano, tudi tukaj nismo dobili odgovora na naša vprašanja, o kakšni zmogljivosti govorimo.

Velika platišča, ekstremno kratki previsi in dvobarvna zunanjost ga naredijo zelo atraktivnega in drugačnega. Foto: Gašper Pirman

Skoraj trimetrsko medosje in kockasta zunanja oblika prinašata obilico prostora v potniški kabini. Ker so baterije nameščene v dnu in je ID. buzz narejen na namenski električni arhitekturi kompromisov pri prostornosti zaradi samega pogona ni, še več, zaradi tega je še bolj prostoren, kot bi bil enak model z motorjem na notranje zgorevanje. Foto: Gašper Pirman

Brez težav: 210 centimetrov na zadnji klopi

Po pregledu prtljažnika je sledil pomik naprej. Z nami je "raziskoval" novinarski kolega z Dela. Aljaž je visok 210 centimetrov in ko je sedel na zadnji sedež, ni imel težav s prostorom ne pri kolenih ne pri glavi. Zadnja klop se sicer pomika naprej in nazaj, škoda le, da zadaj niso na voljo trije individualni sedeži, ampak je klop deljiva v razmerju 2 : 3. Elektronsko odpirajoča se stranska vrata res izboljšajo uporabnost, a so žal na seznamu doplačilne opreme. Zanje bo treba doplačati dva tisočaka, prav tako bo treba plačati za dvižno ploščo v prtljažniku (700 evrov). Seznam doplačilnih možnosti je sicer dolg, a izstopajo 1.900 evrov doplačila za dvobarvno karoserijo, vsaj 1.400 evrov za boljši multimedijski zaslon in od 1.500 do 2.000 evrov za paket asistenc.

Še največje razočaranje spredaj

Z dvobarvno popestreno potniško kabino ID. buzz odstopa od svojih ID-bratov. A to je tudi vse. Še vedno smo tarnali nad nekaterimi Škoda, da zadaj nima možnosti treh individualnih sedežev. Prostora za noge in glavo je res veliko. Foto: Gašper Pirman materiali vprašljive kakovosti, še posebej nad imitacijo lesa na armaturni plošči, ki res slabo imitira les. Merilniki so enaki kot pri drugih članih družine, prav tako sprednji zaslon. Še vedno pogrešamo osvetljene tipke za glasnost in spremembo temperature klimatske naprave. Tapkanje po zaslonu je lahko zamudno in kot dokazano tudi nevarno. Na prestavno ročico ob volanskem obroču smo se že navadili.

Drugačna zgodba je pri vožnji. ID. buzz je med vožnjo tako prijeten in tih, da smo se šalili, da bi z njim lahko šli tudi do Slovenije. Ker je elektromotor nameščen zadaj, je ostalo spredaj dovolj prostora za velikanske koloteke. Pod sprednjim pokrovom seveda ni dovolj prostora za dodaten prtljažnik, so pa lahko poskrbeli, da se sprednji kolesi lahko obrača do ekstremnih kotov. Tako ima ID. buzz le 11-metrski obračalni krog, vožnja pa je tudi v ostrih zavojih res preprosta. Progresiven volanski obroč poskrbi za preprosto uporabo, hvalimo tudi preglednost v vse smeri. Na testnem kombiju so bila nameščena doplačilna 20-palčna kolesa. Na zadnjih platiščih so nataknjene posebne Continentalove pnevmatike v dimenziji 265/45. Precej redka dimenzija pnevmatik, zato bo tudi njihova nakupna cena višja.

ID. buzz je dolg 4,71 metra, širok je 1,98 metra in visok 1,93 metra. V primerjavi z multivanom je krajši za 19 centimetrov, a je od njega dobrih sedem centimetrov širši in malenkost nižji. Vozilo sloni na namenski električni platformi MEB. Medosna razdalja znaša 2,98 metra, kar je največ med vsemi avtomobili družine ID. To je torej le dober centimeter manj kot pri multivanu (ali električnem hyundaiu ioniq 5), a na primer skoraj 22 centimetrov več kot pri ID.4.

Prtljažnik je prostorsko velik, doplačilna dodatna polica dvigne dno in omogoči namestitev tudi jogija ali napihljive blazine. Foto: Gašper Pirman

Večopravilna enota je vzeta iz drugih modelov ID. Še vedno zmoti, da spodnja na dotik občutljiva stikala niso osvetljena in je upravljanje praktično vseh funkcij prek zaslona na dotik. Foto: Gašper Pirman

Še noben Volkswagen se ne polni tako hitro

Kot že omenjeno, je trenutno na voljo z baterijo z zmogljivostjo 77 kilovatnih ur. Enako kot pri ID.3, ID.4 in ID.5. Spredaj vgrajeni elektromotor poganja zadnji kolesi, ima 154 kilovatov in 310 njutonmetrov navora. V primerjavi z njegovimi brati je njegova edina prednost hitrost polnjenja. Pri ID.3 je omejena na 125 kilovatov, pri ID.5 na 135 kilovatov, pri ID. buzz pa bo najvišja hitrost polnjenja omejena na 170 kilovatov. To v praksi pomeni tudi hitrejše polnjenje, ko se baterija napolni do 80 odstotkov. Pri Volkswagnu sicer obljubljajo, da se bo baterija od 0 do 80 odstotkov pri priklopu na ultrahitro polnilnico napolnila v pol ure.

Poraba za 10-15 odstotkov višja kot pri ID.4

Prestavna ročica je ob volanskem obroču, na njen položaj se je treba navaditi. "Merilniki" so pregledni in na njih so vse potrebne informacije, ki jih voznik potrebuje. Še najbolj zmotijo na dotik občutljiva stikala na prečkah volanskega obroča. Foto: Gašper Pirman Ko smo sedli v polno napolnjeni ID. buzz, nas je na zaslonu pozdravil napis – doseg 496 kilometrov. Podatku smo se seveda zasmejali, saj vemo, da je doseg po podatkih WLTP deklariran na 423 kilometrov. Ponastavili smo merilnike in se začeli peljati. Odpeljali smo se iz Köbenhavna, čez most Øresund do švedskega letovišča Skanör. Čez 12-kilometrski most je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, toliko smo tudi vozili. Po nekaj fotografijah in ustavljanjih smo se odpravili nazaj v mesto. Pot smo končali točno po stotih kilometrih. Poraba je bila v umirjenem voznem ciklu malenkost nad 19 kilovatnimi urami. Doseg se je spustil na 400 kilometrov. Če bi nadaljevali vožnjo ob takšnih hitrostih, bi z ID. buzz na koncu prevozili obljubljenih 400 kilometrov. V mestu se je poraba gibala okoli 21 kilovatnih ur, na avtocesti pri hitrosti 130 kilometrov na uro pa je bila poraba okoli 24 kilovatnih ur. To pomeni, da bi v mešanem ciklu, ko bi na avtocesti vozili s 130 kilometri na uro, prevozili vsaj 350 kilometrov. Ker je zraven nas sedel Matej iz Volana, ki si lasti ID.4, smo lahko primerjali porabi ID. buzz in ID.4 – kombi v povprečju porabi od deset do 15 odstotkov več kot njegov manjši brat, predvsem na račun mase (ID. buzz tehta 2,5 tone).

V Skandinaviji uspešnica, kaj pa v Sloveniji?

Volkswagen namerava letos izdelati okoli 15 tisoč novodobnih bullijev, ki pa so jih že razprodali. Pokupili so jih predvsem Skandinavci, Nemci in Nizozemci. V Sloveniji prednaročila že zbirajo, z vstopno ceno od 61 tisoč evrov. V primerjavi s priključno-hibridnim multivanom je dražji za deset tisoč evrov, kupec pa bo lahko zaprosil za 4.500 evrov državne subvencije le, če bo svojega ID. buzz opremil z manj dodatne opreme in ne bo presegel meje 65 tisoč evrov. Obstaja tudi možnost odvajanja DDV za pravne kupce, v tem primeru pa se cenovna primerja z multivanom bistveno zmanjša.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman Foto: Gašper Pirman