V mesto? Z njim smo se raje zapeljali na hrib.

Res je, Toyotin aygo je mestni avto, ki se najbolje počuti v ozkih in polnih ulicah Barcelone. Navsezadnje je bil ustvarjen za takšna in drugačna mestna središča. A na ozkih in zavitih hribovitih cestah v okolici Montserrata se je dokazal kot odličen partner. Agilen in z arhitekturo, sposojeno od vozniško odličnega yarisa, je dobro kljuboval vsem preprekam. Da gre za priljubljeno točko ljubiteljev adrenalina in hitre vožnje, smo lahko videli iz prve roke. Srečali smo kar nekaj porschejevih športnikov, mimo nas je "priletel" celo ferrari.

Ob kombijih, motorjih, kamiončkih … še kdo potrebuje mestni avto?



Novi toyota aygo X je v marsičem poseben. Prodaja tega najmanjšega razreda avtomobilov že leta usiha. Pa ne zato, ker bi bili premajhni za uporabnike, problematična je postala cenovna razlika do razreda večjih bratov ali sester znotraj iste znamke. Pri Toyoti nad tem razredom še niso obupali. Aygu X so namenili še eno generacijo, pri pogonih pa niso zapletali stvari. Aygo X ostaja klasično bencinsko gnan, torej brez hibridnih ali celo električnih pogonov. Ta del je torej za današnje čase zelo preprost in tudi to bo marsikdo znal ceniti.

Cesta za sladokusce, a s številnimi pastmi

Težko je ostati hladen v pokrajini, polni kontrastov. Že samo mesto je mesto nasprotij, mesto barve in mesto športa. Na poti do Montserrata smo se peljali mimo številnih kultnih znamenitosti. Camp Nou, olimpijski štadion, pa vpliv Gaudija in seveda Picassa. Že samo pogled iz avta ponuja mnogo. Skoraj pol ure traja, da smo se prebili do avtoceste, od tam pa naprej proti zahodu. V dopoldanskih urah ni bilo pretirane gneče, še manj pa je bilo prometa pred vznožjem gore. Vzpon je hiter in že takoj pokaže svoje zobe. Opozorilne table si sledijo ena za drugo. Na prvi je narisana snežinka, že čez nekaj deset metrov še nekaj opozorilnih znakov o verjetno že največji nevarnosti – kolesarjih.

Veliko jih je. Vozijo sicer ob robu, a težava je pri spustih, kjer radi "sekajo" zavoje. Za volanom je zato potrebna disciplina. Držati se je treba svojega pasu in hitrost prilagoditi glede na mogočo nevarnost, ki čaka na koncu zavoja. Manj je bilo ustavljanja, saj je prvi del zaprt z gozdovi in cesta teče vpeta v manjšo dolino. Prava paša za oči so vasice. Preproste, z značilno arhitekturo in pisanimi ploščicami na fasadah ali na obrobah vrat.

Aygo je bistveno večji kot predhodnik in si z yarisom deli okoli 50 odstotkov sestavnih delov. Foto: Gašper Pirman Le nekaj deset kilometrov iz Barcelone se voznik lahko zapodi v serijo zavojev. Foto: Gašper Pirman

Pogled v dolino pomiri duha

Ob cesti je postajališč manj, še posebej ne takšnih z odprtim pogledom na morje. Ko smo se spuščali proti letoviškemu mestecu Gava, se je odprla priložnost za postanek. Prometa je bilo malo, pomirjajoče se je bilo zazreti v dolino. Kakšno nasprotje. Zgoraj, na okoli tisoč metrih nadmorske višine, se sliši le piš vetra. Spodaj v pristanišču osem ladij čaka na pristanek, na vsake pol minute z letališča odleti letalo in avtocesta je polna pločevine. Tam zgoraj je drugačen svet, ki le še potrjuje, da obisk Barcelone naj ne bo omejen le na mesto. Še posebej gre za dobrodošlo spremembo za vse ljubitelje vožnje. Cesta vas bo navdušila, prav tako razgledi, še posebej pa se prileže obisk Montserrata po nekajdnevnem vandranju po mestu.

Motor ostaja edini ostanek preteklega sodelovanja



Ker se je PSA umaknil iz skupnega projekta, je Toyota morala pobrskati po svoji modelni ponudbi in razvoj modela zaupati svojim inženirjem. Zaradi širokega spektra tehnologij in znanj je Toyota hitro našla rešitev in ni obupala nad najmanjšim avtomobilskim razredom. Znotraj hiše so našli vse, kar so potrebovali, na voljo so imeli tudi odličen hibridni pogonski sklop iz yarisa, a zaradi cenovne občutljivosti v tem specifičnem segmentu ta ni prišel v poštev. Najti so morali novo rešitev.



Litrski trivaljni atmosferski motor so si spet izposodili pri skupini PSA (zdaj Stellantis). Posodobili so ga in pripravili za prihodnja leta, ki jih bodo zaznamovale emisijske zahteve Evropske unije. Kot pravijo, gre za enega od varčnejših motorjev v razredu, po WLTP poraba znaša 4,7 litra. Z izpustom 107 gramov na prevoženi kilometer pa je motor v okviru potrebnih emisijskih zahtev.

Aygo izstopa: ima velika platišča in želi biti SUV

Aygo X je v primerjavi s predhodnikom zrasel za skoraj 24 centimetrov. Po drugi strani je prehod na novo arhitekturo TNGA, ki si jo deli z yarisom, prinesel še dodatnih devet centimetrov daljše medosje. Najmanjši Toyotin model tako meri 3,7 metra, kar je natanko 24 centimetrov manj, kot je dolg yaris. V oblikovnem studiu v Nici, kjer so razvili novega ayga X, so seveda želeli poudariti njegov igriv mestni značaj, zato so kolesa pomaknili povsem na skrajna konca karoserije. Zadnja so že serijsko 17-palčna, na seznamu opcijske opreme pa so celo 18-palčna platišča.

Imata veliko skupnega, a razlika je očitna

Aygo ima za Toyoto velik potencial. Morda še nekoliko večji v drugih državah, kjer so mesta res velikanska, a tudi v Sloveniji jih bodo letos prodali okoli 200. Prihodnje leto bi radi to številko dvignili na 240. Uspešnost modela bo dvignil tudi nov način financiranja, ki ga je pred časom začela uvajati Toyota Slovenija. Cene so precej podobne tistim neuradnim, ki smo jih zapisali pred meseci. Aygov svet se bo kupcem odprl pri 13.500 evrih, a bo največ povpraševanja za drugim paketom Xplay s ceno 15 tisoč evrov. Na voljo so še štirje bolje opremljeni paketi, najdražji pa je Xlimited za 20 tisoč evrov. Pri tem je treba upoštevati predvsem bogato serijsko varnostno opremo, ki na primer prinaša radarski tempomat, vzvratno kamero in prepoznavo prometnih znakov. Doplačljivi so le parkirni senzorji. Omeniti velja še možnost samodejnega menjalnika CVT, zanj se bo odločilo približno 20 odstotkov kupcev.

Aygo je bogato serijsko opremljen s številnimi varnostnimi pomagali. Njegov multimedijski sistem zna komunicirati tudi s sistemoma Apple Carplay in Android auto. Foto: Gašper Pirman

Poleg ročnega 5-stopenjskega menjalnika je na voljo tudi samodejni CVT menjalnik. Foto: Gašper Pirman