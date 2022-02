Zelo simpatičen in suveren v mestu, v Slovenijo že aprila

Barcelona. Pozno dopoldne pred hotelom na ulici Carrera de Llull, nekaj sto metrov stran od obale. Februarja ob ulicah še ni pravega turističnega vrveža, ceste pa vsakodnevno živijo v pravem duhu enega najgosteje poseljenih evropskih mest. Dostavni kombiji, avtomobili, kolesarji, pešci in rolkarji, po katerih tudi slovi katalonska prestolnica, se v tem mestu združijo v eno. Mednje zapeljem za volanom 3,7 metra dolgega avtomobila. S svojimi dimenzijami se odlično ujame z mestnim vrvežem.

Palec gor: simpatičnost, prostornost spredaj (pa tudi zadaj), serijska varnostna oprema

Palec dol: kot odpiranja zadnjih stranskih vrat, glasnost motorja

Poganja ga litrski trivaljni bencinski motor, ki zmore 53 kilovatov moči in 93 njutonmetrov navora. Masa praznega ayga X znaša 940 kilogramov. Foto: Toyota

Novi toyota aygo X je v marsičem poseben. Že leta prodaja tega najmanjšega razreda avtomobilov usiha. Nekateri proizvajalci (VW up, škoda citigo, seat mii …) so jih že ukinili, nekateri (citroën C1 …) jih še bodo. Pa ne zato, ker bi bili premajhni za uporabnike, problematična je postala cenovna razlika do razreda večjih bratov ali sester znotraj iste znamke.

Pri Toyoti nad tem razredom še niso obupali. Aygu X so namenili še eno generacijo, pri pogonih pa niso zapletali stvari. Aygo X ostaja klasično bencinsko gnan, torej brez hibridnih ali celo električnih pogonov. Ta del je torej za današnje čase zelo preprost in tudi to bo marsikdo znal ceniti.

Aygo X je postal tudi širši in višji, za dober centimeter so mu podaljšali tudi oddaljenost od tal. Vlečne kljuke zadaj ni. Foto: Toyota

Prepoznaven del ayga X so zelo kratki previsi tako spredaj kot zadaj. Foto: Gregor Pavšič

Njegove prednosti so drugje. Težko mu je oporekati simpatičnost in posebnost. Je bolj vpadljiv in bolj oseben od yarisa, ki bo zagotovo njegov glavni tekmec. S prehodom na Toyotino platformo TNGA pa je pridobil boljšo tehnološko zasnovo, nekaj ključnih dimenzijskih centimetrov in pohvalno bogato serijsko varnostno opremo. Zdi se odlično pripravljen za vsakodnevni "spopad" z vrvežem mestnih ulic.

Ti centimetrski dodatki so sicer na prvi pogled majhni, a združeni v celoto lahko v praksi pomenijo pomembno razliko. Zdaj je dolg 3,7 metra, kar je dobrih 23 centimetrov več kot do zdaj. Medosje so mu podaljšali za devet centimetrov, širši je za več kot 12 centimetrov in obenem je opaznih pet centimetrov višji.

Aygo X je serijsko opremljen s 17-palčnimi kolesi, za doplačilo so na voljo tudi 18-palčna. Foto: Gregor Pavšič

Izrazite so spremembe pri previsih. S strani jih je nemogoče spregledati. Kolesa so potisnjena v skrajne robove avtomobila. Sprednji previs je na primer več kot sedem centimetrov krajši kot pri yarisu. Sedi se dobrih pet centimetrov višje kot do zdaj in to je pri preglednosti v mestu zagotovo pomembno. Za dober centimeter je podvozje zdaj bolj oddaljeno od tal in to prinaša duh urbanega križanca.

Vsi ti dodatki pomenijo delček napredka in vsak zase ne bi naredili bistvene razlike, združeni v celoto pa v urbanem okolju zagotovo pomagajo.

Za voznika zelo prijetno, volan je navsezadnje iz yarisa

Počutje za volanom je zelo prijetno. Materiali so dobri in zdi se, kot da smo v yarisu. To ni naključje, saj je vsaj volan prav tisti iz yarisa. Zaslon na sredinski konzoli je brezžično povezan z vmesniki, kot je Car Play, kar omogoča preprosto uporabo in voznik lahko mobilni telefon pusti ves čas nekje na varnem. Na primer na odlagališču pod srednjo konzolo, kjer se lahko brezžično polni.

Počutje za volanom je zelo pozitivno. To je posledica kakovostnega volanskega obroča iz yarisa, priročnih gumbov in tudi dobre preglednosti na cesto. Foto: Gregor Pavšič

Kot odpiranja zadnjih stranskih vrat je precej majhen, kar je problematično bolj kot prostornost na zadnji klopi. Foto: Gregor Pavšič

Kaj pa zadnji sedeži? Tam je seveda jasno, da ne sedimo v yarisu. Prostora za noge je sicer dokaj veliko in tudi sam bi, če bi si pustil sprednji sedež nastavljen po lastni meri, zadaj dokaj udobno sedel. Povsem sprejemljivo smo se po Barceloni z aygom vozile štiri odrasle osebe.

Tam zadaj je še najbolj moteč majhen kot odpiranja stranskih vrat. To otežuje že izstop iz avtomobila, še bolj bi to ponagajalo staršem z malo masivnejšimi otroškimi sedeži. Tudi stransko zadnje okno je dokaj majhno.

Zadaj se sedi solidno, prostora je za krajše mestne poti dovolj tudi za odrasle osebe. Foto: Gregor Pavšič

O bolje preverjenih vtisih glede pogona bomo poročali bo naslednji priložnosti, saj po ulicah Barcelone vendarle še nisem prevozil veliko kilometrov. Osrednji del pogona so prenesli iz prejšnje generacije. To je torej litrski bencinski trivaljnik. Med pospeševanjem je kar opazno glasen, a zelo solidno poskočen. Za prenos moči bosta skrbela ali samodejni menjalnik CVT ali ročni menjalnik. Ta se zdi dovolj natančen in preprost za uporabo, a z le petimi prestavami bo predvsem na avtocestah vožnja zagotovo hrupna.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Tak je pogled skozi zadnje stransko okno, ki ga je mogoče le delno odpreti.Zakaj torej aygo ni (vsaj) hibrid?

To je eno najpogostejših vprašanj, ki jih na predstavitvah ayga dobijo Toyotini inženirji. Odgovori so dokaj jasni in preprosti. Če bi v ayga želeli vgraditi samopolnilni hibridni pogon, bi moral postati še večji avtomobil in bi bil dimenzijsko že preblizu yarisu. Hibridni pogon prinaša tudi težave pri posledično višji ceni, že z bencinskim pogonom pa ima aygo uradni izpust CO2 tik nad stotimi grami na kilometer. Električne različice, kakršno na primer za Renault izdelujejo v novomeškem Revozu, ni v načrtu.

Jo morda lahko v prihodnje pričakujemo z že razkrite namenske električne platforme, s katere smo kot prvega spoznali model bZ4x? Aygo je s strani že danes predvsem zaradi zelo kratkih previsov videti kot električni malček. Če bi mu dodali baterijo kapacitete od 20 do 30 kilovatnih ur in 22-kilovatni polnilnik AC, bi lahko postal zelo uporaben, mirnejši in tišji drugi domači avtomobil.

Po oceni Toyote bo sicer še leta 2025 v tem razredu dve tretjini avtomobilov poganjal motor z notranjim izgorevanjem.

Med prvimi kilometri v Barceloni je bil aygo X še nekoliko zamaskiran. Foto: Gregor Pavšič

Aygo ima za Toyoto velik potencial. V Sloveniji, kamor pripelje aprila, bi jih lahko letno prodali več kot dvesto. Cene uradno še niso znane, predvidoma pa se bodo gibale od 13 do 19 tisoč evrov.

Pri tem je treba upoštevati predvsem bogato serijsko varnostno opremo, ki na primer prinaša radarski tempomat, vzvratno kamero in prepoznavo prometnih znakov. Doplačljivi so le parkirni senzorji.

Bencinski aygo bo prav gotovo cenejši od hibridnega yarisa, serijsko dobro opremljen pa bo lahko cenovno blizu osnovnim različicam klasičnega, torej le bencinskega yarisa. Na sprednjih sedežih razlike med obema niti ne gre opaziti, zadaj in v prtljažniku ima yaris kajpak prednost. Aygo pa s svežo zunanjostjo in uspešnim pridihom urbanega križanca kar dobro trka na tista iracionalna čustva kupca, ki v praksi zagotovo veliko pomenijo. Morda se bo lažje poistovetiti in vsak dan z veseljem voziti bolje opremljenega malčka kot 24 centimetrov daljšega, a zato slabše opremljenega brata.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Toyota

Foto: Gregor Pavšič