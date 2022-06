To je velika novost za avto, ki je postavil temelje razreda #video

Juke se bo zapisal v zgodovino avtomobilizma z zlatimi črkami, saj je ravno ta model kot prvi napisal uvod v uspešno zgodbo. Govorimo seveda o razredu crossovorjev, danes največjem avtomobilskem segmentu v Evropi. Po krajšem zatišju so pri Nissanu pripravili zanj pomembno novost, juke oktobra namreč dobiva hibridni motor, ki prinaša več moči, manjšo porabo in prvo stopnico v svet elektromobilnosti. Žal vam o cenah še ne moremo povedati česa konkretnega, smo pa z njim prevozili skoraj 200 kilometrov in prvi vtis je zelo pozitiven.

Nissan se je že dodobra uveljavil v svetu električnih vozil s svojim leafom, s prihajajočo ariyo močno dvignil pričakovanja in zdaj nadaljuje v svoji smeri. Njihov e-force pogon, ki bo na voljo v qashqaiju in bodočem x-trailu, bo ponujal vmesno stopničko do prehoda k polno električnemu avtomobilu. Juke je po drugi strani kot edini model dobil samopolnilni hibridni pogon, torej še tretjo elektrificirano opcijo znotraj same znamke. Obenem gre za pomemben korak, saj juke ostaja eden izmed prodajnih adutov, ki bo nosil pomembno vlogo pri Nissanovem načrtu: do leta 2026 bo 75 odstotkov vseh prodanih nissanov imelo elektrificiran pogon.

Začel je trend, danes ima več kot 20 tekmecev

Juke želi kot pionir razreda crossoverjev spet pisati pravila, tokrat s svojim pogonom. Poleg Nissana so v svojega manjšega mestnega križanca polni hibridni pogon vgradili še pri toyoti, renaultu (s katerim si deli ta hibridni pogon) in hyundaiju. A tako kot v preteklosti so se pri Nissanu tudi tokrat stvari lotili po svoje in drugače.

Tako kot pri tekmecih hibridni pogon sestavljajo manjša litij-ionska baterija, elektromotor, integrirani električni zaganjač s funkcijo generatorja in bencinski motor. Pri juku torej govorimo o kombinaciji 1,6-litrskega osemventilskega bencinarja z dvema elektromotorjema. Večji primarni je nameščen v vrsti z osjo menjalnika in glavne gredi motorja. Manjši služi v eno smer kot zaganjač (brez običajne povezave z jermenom), v drugo pa kot generator, ki z rekuperacijo polni 230-voltno baterijo. Sistemska moč se ustavi pri 103 kilovatih, v primerjavi z litrskim bencinskim motorjem, ki je še v ponudbi, pa obljubljajo, da bo hibridni pogon porabil 20 odstotkov manj goriva kljub 25 odstotkom višji skupni moči.

Juke s hibridnim pogonom dobiva tudi novo modro barvo, aktivna zakrilca v maski hladilnika, drugačna platišča in oznake hybrid. Foto: Gašper Pirman

Glavna novost, samopolnilni hibridni pogon, prinaša več moči in nižjo povprečno porabo goriva v primerjavi z običajnim bencinskim motorjem. Foto: Gašper Pirman

Brez sklopke, a z dvema menjalnikoma

Do tukaj še nič nenavadnega. Nissan je skupaj z Renaultom zasnoval edinstveno rešitev glede menjalnika in usklajevanja motornih vrtljajev z vrtljaji elektromotorja. Ker je elektromotor nameščen v menjalnik, zato tam ni potrebe po sklopki. Dva menjalnika sta vsak na svoji osi. Tisti, ki skrbi za elektromotor, ima dve prestavi, in tisti, ki skrbi za bencinski motor, ima štiri prestave. Oba sta med seboj neodvisna in usklajujeta prestavi glede na vozne zahteve. Kar 15 mogočih kombinacij je, kako med seboj delujeta menjalnika, in kot zanimivost: avto nima vzvratne prestave, za pomikanje nazaj vedno skrbi elektromotor. Gre za skupen razvoj pogonskega sklopa v Aliansi, vendar so motor in elektromotor razvili pri Nissanu, visokonapetostni zaganjač in generator obenem pa so izdelali pri Renaultu.

Kaj pravi cesta?

V Sloveniji smo že vozili clia s takšno hibridno kombinacijo in test končali s povprečno porabo 6,1 litra na 100 prevoženih kilometrov. V eno smer smo porabili 5,0 litra, v drugo 5,4 litra goriva. Foto: Gašper Pirman Pri juku obljubljajo povprečno porabo med 5,0 in 5,2 litra. Ko smo se odpravili iz mestnega središča Milana proti jezeru Como, smo skoraj 80-kilometrsko pot končali s povprečno porabo 5,0 litra. V mestu je na potovalnem računalniku pisalo 6,5 litra porabe, a se je potem ob precej umirjeni in monotoni vožnji znižala do omenjene številke. V obratno smer smo nekaj več kilometrov prevozili po avtocesti in manj po regionalnih cestah. Za konec smo se vrnili na izhodiščno točko v središču Milana. Tokrat se je na potovalnem računalniku izpisala številka 5,4 litra, kar je tudi nekoliko bolj primerljiva in realna številka, ki jo bo dosegla večina voznikov.

Na elektriko do 45 kilometrov na uro

Ves sistem je nastavljen k čim boljši učinkovitosti. Avto mora torej čim več kilometrov prevoziti v električnem načinu, zato se vedno zažene na elektriko. Če je dovolj energije v bateriji z zmogljivostjo 1,2 kilovatne ure, bo vožnja še naprej potekala na elektriko. Najvišja hitrost v električnem načinu je 45 kilometrov na uro. Potem se bo prižgal bencinski motor in poganjal kolesa ali pa polnil baterijo. Takrat bo elektromotor poganjal sprednji kolesni par, s tem pa se, kot pravijo pri Nissanu, uspešno znižuje povprečna poraba.

Pri cliu smo opazili glasnejše delovanje motorja, ki ni bilo usklajeno s hitrostjo vožnje ali načinom vožnje, takrat je namreč motor polnil baterijo. Podobno smo zasledili pri juku, a je ta hrup bistveno tišji in manj moteč (tudi pri vožnji po avtocesti). Kot so nam povedali pri Nissanu, so v primerjavi z Renaultom še malenkost prilagodili pogon in ga programsko posodobili. Hvalimo tudi možnost vožnje v načinu e-pedal, ki prinaša možnost vožnje le z enim pedalom. Podobno kot pri električnih vozilih, le da je pri tem moč regeneracije omejena na 35 kilovatov oziroma približno s 15–20 odstotki moči v primerjavi z enakim načinom vožnje pri električnem avtomobilu.

Baterija skrita na dnu prtljažnika

Prtljažnik je na prvi pogled enak kot v običajnem juku, a podroben pogled razkrije, da ni več prostora za rezervno pnevmatiko. Tja so namreč skrili baterijo, kupci pa v hibridnem juku ne bodo imeli možnosti naročiti dodatno rezervno pnevmatiko. Na voljo bo le pena za zakrpanje pnevmatike. Je pa hibridni juke malce drugačen od bencinskega modela, ki bo še naprej na voljo za naročilo. Najbolj očitna novost so seveda vpadljiva modra barva in velika 19-palčna platišča. Precej hitro je mogoče opaziti tudi oznake hybrid zadaj in ob strani ter novi logotip Nissana.

Zunaj je drugačna tudi maska hladilnika s prepoznavno črno linijo na vrhu, ki bo skupni imenovalec vseh hibridnih nissanov. V maski hladilnika so aktivne lopute, ki se odpirajo in zapirajo ter tako pomagajo k večji aerodinamični učinkovitosti avtomobila. V notranjosti so seveda drugačni merilniki, ambientalna osvetlitev je bela, ne oranžna, materiali so izboljšani. Zaradi baterije je prtljažnik manjši in ima zdaj 354 litrov (pri bencinskem ima 422 litrov).

Prtljažni prostor je manjši, a je izgubil litre le pri rezervni pnevmatiki. V njen prostor so pomaknili baterijo. Foto: Gašper Pirman

Aktivna zakrila se odprejo, ko je potrebno ohladiti bencinski motor. Večino časa pa so zaprte in s tem izboljšajo aerodinamično učinkovitost avtomobila. Foto: Gašper Pirman