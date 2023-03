Nova generacija športnega terenca RX pri Lexusu ostaja pojem premijskega športnega terenca. RX stavi na samopolnilne hibride, prvič pa ima tudi hibrid s turbomotorjem in tudi priključno hibridnim pogonom. Do zdaj jih letno v Sloveniji še nikoli niso prodali več kot 20, kar pa se bo letos lahko spremenilo – zanj bo treba (brez dodatkov) odšteti med 82 in 106 tisoč evri.

Magična črna barva, postavnost na cesti in zelo drzne oblikovalske linije, kombinirane z jasno japonsko filozofijo oblikovanja in avtomobilskega dojemanja, so bili najopaznejši aduti ob srečanju z novo generacijo Lexusovega modela RX. Ta skupaj z že uveljavljenim manjšim športnim terencem NX in električnim RZ, ki je tehnološko podoben toyoti bZ4X, napoveduje novo modelno generacijo japonske premijske znamke.

RX je prvi avtomobil znamke Lexus, ki ponuja način Trail, ta pa združuje nadzor nad sistemom štirikolesnega pogona, zavorno in pogonsko silo za preprečevanje zdrsa koles pri vožnji po spolzkih ali neravnih cestah. Foto: Gregor Pavšič

Pogon v različici 500h sloni na 2,4-litrskem turbobencinskem motorju z močjo 273 kilovatov oziroma 371 "konjev" in 550 njutonmetri navora. To je prvi Lexusov hibrid s turbinskim polnilnikom, ki ponuja tudi štirikolesno krmiljenje in pravi štirikolesni pogon. Avtomobil z maso 2,1 tone do sto kilometrov na uro pospeši v dobrih šestih sekundah. Tak RX bo, skupaj s še nekaj tisočakov cenejšim priključnim hibridom, vrh ponudbe. V Sloveniji bosta oba stala od 106 tisoč evrov, glede na enako ceno bo imel priključni hibrid večji prodajni potencial. Navsezadnje ima celo večjo sistemsko moč pogona. Priključni hibrid bo stal od 95 tisoč evrov, kar je devet tisočakov več od primerljive samopolnilne hibridne različice.

Video - sprehod okrog avtomobila

Foto: Gregor Pavšič

Notranjost v znamenju kakovostnih materialov in prešerno odmerjenega prostora

Lexusovi športni terenci so si v marsičem podobni, le da so nekaj centimetrov večji oziroma manjši. Položaj za volanom je zato pri RX podoben kot pri modelu NX in celo električnem RZ, vsaj dokler ta ne dobi novega "odrezanega" volana brez fizične povezave s kolesi. Prostornost na zadnjih sedežih je odlična, enako tudi položaj sedenja. Kakovost izdelave in izbrani materiali so prav tako odlični, kar pa poznamo že iz modela NX.

Letos naj bi v Sloveniji padel njegov prodajni rekord

Lexus RX je eden najbolj nišnih športnih terencev na slovenskih cestah, kar mu daje tudi več ekskluzivnosti oziroma tistega, kar vozniku ta japonski premijski SUV ponuja. Danes je najbolj izrazito poosebljenje Lexusove znamke, ki jo kot luksuzni športni terenec predstavlja od prve generacije leta 1999. V tem času se je izrazito spremenil in oblikovno tudi v novi generaciji izžareva izjemno dinamične linije – RX sicer ni brezkompromisni športni SUV.

V Sloveniji jih na letni ravni niso nikoli prodali več kot 20, za letos so prodajni načrti višji – na slovenske ceste naj bi pripeljalo 23 hibridnih in še 14 priključno hibridnih vozil RX. Globalno so prodajni rezultati mnogo višji kot v Evropi, saj so jih prodali že več kot 3,5 milijona, od tega 300 tisoč v Evropi. Danes RX skupaj z modeloma NX in električnim RZ napoveduje novejšo generacijo Lexusovih avtomobilov.

Notranjost je podobna tisti iz modela NX. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

RX bo še naprej na voljo kot klasični samopolnilni in priključni hibrid. Pri samopolnilni različici ga ponujajo z dvema sistemskima močema, in sicer 184 oziroma že omenjenih 273 kilovatov. Pri priključnem hibridu sistemska moč znaša 227 kilovatov (309 "konjev"), baterija pa ima kapaciteto 18,1 kilovatne ure. To je tudi prvič, da Lexus sploh ponuja možnost priključnega hibrida. Omeniti velja 6,6-kilovatni polnilec, kar pospeši polnjenje baterije, ki se napolni v približno dveh urah in pol. Uradni električni doseg znaša do 65 kilometrov.

Osnovni RX se bo v Sloveniji začel pri ceni 82 tisoč evrov, za najzmogljivejši samopolnilni in priključni hibrid pa se bodo cene že gibale okrog (najbrž prek) sto tisočakov.

Zadnja klop ponuja obilo prostora potnikom. Foto: Gregor Pavšič

RX je z novo generacijo ostal enako dolg, medosno razdaljo pa so povečali za šest centimetrov. Širša sta tudi oba koloteka, sprednji za 1,5 in zadnji za 4,5 centimetra. Za centimeter in pol jim je uspelo znižati točko težišča, za 2,5 centimetra pa je zdaj širši. Čeprav je videti izjemno dinamično, je na cesti to vendarle najprej uživaško potovalni avtomobil.

Pri določeni hitrosti, ko pospeševanja niso več potrebna, tudi menjalnik CVT ni posebej moteč. Vendarle pa RX ostaja športni terenec predvsem za voznike, ki cenijo kakovost izdelave, premijsko notranjost, veliko pozornosti, posvečene podrobnostim, in nedvomno tudi učinkovitim pogonom. Bliskoviti pospeški in samozavestno zarezani ovinki bodo kljub 371 "konjem" v drugem planu, kar pa je navsezadnje za tako velik in težek športni terenec tudi pričakovano.

Prostornina prtljažnega prostora z zadnjimi sedeži v pokončnem položaju znaša 612 litrov. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič