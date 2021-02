Registrska tablica skrije njegovo največjo kontroverznost #foto

Novi BMW serije 4 so namensko oblikovali tako, da deli mnenja in to velja predvsem za sprednji del z velikimi "ledvičkami". Tako pristop k oblikovanju, ki bo torej delil mnenja, bodo obdržali tudi v prihodnje.

Novi BMW serije 4 so namensko oblikovali tako, da deli mnenja in to velja predvsem za sprednji del z velikimi "ledvičkami". Tako pristop k oblikovanju, ki bo torej delil mnenja, bodo obdržali tudi v prihodnje. Foto: Gregor Pavšič

BMW je pod taktirko oblikovalca hrvaških korenin izbral novo serijo štiri in ji namenil velike "ledvičke". Te so povzročile pravi razkol mnenj, z dodano registrsko tablico pa se je ta še poglobil. Sicer pa je postala "štirica" pravi uživaški cestni avtomobil z nekoliko bolj poudarjeno, a ne zares ostro športno noto. V različici M440i in štirikolesnim pogonom lahko cene narastejo proti 90 tisočakom.

Sprednji del avtomobila, ki deli mnenja. Pri BMW-ju so zaradi tega celo odkrito zadovoljni. Foto: Gregor Pavšič Še preden sem se usedel v ta novi BMW-jev avtomobil, je bilo nekaj jasno: Nemcem je uspelo narediti svojo najpomembnejšo nalogo, in ta je ločiti novo serijo 4 od serije 3. Če sta bili do zdaj obe na prvi pogled zelo podobni, ima zdaj "štirica" spredaj svoje kontroverzno velike "ledvičke" – drugače oblikovano in bistveno večjo motorno masko, ki je pri ljubiteljih te bavarske avtomobilske znamke povzročila pravi razkol.

Težko je objektivno soditi o zunanjem videzu tega avtomobila, toda dodana registrska tablica spredaj – drugačne kot na primer na promocijskih fotografijah ali v ZDA, kjer ta tablica spredaj ni obvezna – videz velike maske močno preseka. Brez tablice je maska res velika, po namestitvi tablic pa sploh ni več tako zelo opazna. Še vedno pa je dovolj izrazita, da ima "štirica" zdaj na cesti svojo lastno identiteto. Toda kljub temu se zdi, da z registrsko tablico presekana maska, ki naj bi bila za oblikovalca Domagoja Dukeca eden od glavnih oblikovalskih elementov vozila – kot celota kvari ves oblikovalski jezik. Smo preveč pikolovski?

V primerjavi s serijo 3 je nižji in enako velja tudi za težišče. To izboljšuje vozne lastnosti. Foto: Gregor Pavšič

Mehansko je avtomobil zelo podoben novi seriji 3, v primerjavi s predhodnikom pa je skoraj 13 centimetrov daljši in slabe tri centimetre širši. Za štiri centimetre so podaljšali tudi medosno razdaljo in vse to, ob že jasno izraženi drznosti pri oblikovanju sprednjega dela avtomobila, zagotavlja na cesti toliko večjo pojavnost.

Prvi preizkusni model serije 4 je poganjal trilitrski šestvaljnik z močjo 275 kilovatov (374 "konjev"), ki skupaj s štirikolesnim pogonom pomeni vrh (z izjemo M4) ponudbe tega avtomobila. Zmogljivosti avtomobila so s tem motorjem lahko odlične. Pospešek do 100 kilometrov na uro znaša le 4,5 sekunde, kar je na primer le okrog pol sekunde slabše kot prejšnji BMW M4.

V prvi vrsti je ta avtomobil namenjen cestnim užitkom. Kjerkoli in kadarkoli. Foto: Gregor Pavšič

Na cesti deluje tudi kot pomanjšani BMW serije 8. Foto: Gregor Pavšič

Prej klasični avtomobil GT kot športni kupe?

Podvozje tega kupeja je nastavljeno nekoliko mehkeje, in predvsem je lahko to zelo udoben ter hiter potovalni avtomobil. Je morda podvozje celo nekoliko premehko, da bi bil to pravi športni dvovratni kupe, in je to bolj klasični avtomobil GT? Morda. Z vklopom programa sport sicer postane ostrejši, a morda ne dovolj za tiste najbolj zahtevne voznike. Predvsem za tiste, ki želijo neposredne povezave voznika z avtomobilom. Tale je na cesti zelo zanesljiv, hiter med ovinki, a za določen krog voznikov morda celo preveč ukročen. Vsekakor pa je zelo vsestranski avtomobil, ki je predvsem v primerjavi s predhodnikom dobil bolj izrazito dinamično noto. Tako zaradi prepoznavne zunanjosti kot tudi zmogljivosti na cesti.

Vsestranski cestni uživač za vse cestne pogoje

Pod črto je ta BMW zato vseeno pravi cestni uživač, ki vozniku ponuja vse najboljše, od zelo poskočnega šestvaljnika do zvoka iz izpušnih cevi, vendar le ob športnih programih vožnje, in dodaja prijetno kuliso. Tudi štirikolesni pogon opravi svoje delo in ne jemlje preveč eksplozivnosti pogonu. Večji del moči se praviloma prenaša na zadnji par koles in voznik nikoli zares ne izgubi občutka, da ima avtomobil več moči na zadnjih kolesih. Štirikolesni pogon ponuja veliko oprijema in tudi skozi ovinke deluje zelo prepričljivo.

Prijeten zvok, ročno pretikanje prestave nižje pred ovinkom, da se ustrezno dvignejo vrtljaji motorja, ponuja pravi dinamični balzam, ob vklopu programa comfort pa je "štirica" spet predvsem miren potovalen avtomobil. Tak, za sproščeno vožnjo po mestu, nemoteče premagovanje daljših razdalj ter tu in tam nekaj dinamično odpeljanih ovinkov.

Foto: Gregor Pavšič

Prepoznavna notranjost. Prostor je usmerjen in prilagojen vozniku. Sedeži so kajpak elektronsko nastavljivi, hvalimo odlično delovanje samodejnega menjalnika. Foto: Gregor Pavšič

Bistvo tega avtomobila je uživanje obeh potnikov na sprednjih sedežih, na obeh zadnjih se bodo potniki vozili le izjemoma. Foto: Gregor Pavšič

190 centimetrov visoki potniki nikar na zadnje sedeže

V notranjosti sta si oba avtomobila zelo podobna, tako da bistvenih razlik spredaj ni. Drugače je seveda zadaj. Na zadnjih sedežih ni prav veliko prostora in še posebej problematičen je lahko prostor za glavo. Potniki, visoki okrog 190 centimetrov, bodo imeli lahko zadaj kar resne težave.

Pa tudi dostop do zadnje vrste je nekoliko zapleten, saj mora potnik počakati na elektronsko pomične sprednje sedeže, da se umaknejo dovolj naprej in mu omogočijo vstop v avtomobil. Toda navsezadnje se bodo potniki na zadnjih sedežih takega avtomobila vozili bolj izjemoma.

Testni avtomobil za skoraj 90 tisočakov

Izhodiščna cena BMW M440i v različici xDrive je v Sloveniji dobrih 71 tisoč evrov, z 18 tisočaki dodatne opreme pa je cena testnega vozila naposled narasla na skoraj 90 tisoč evrov.

Prav gotovo bo različica M440i pisana na kožo tistim, ki si želijo dovolj športnih užitkov in zmogljivosti pogona. Vse to pa ima tudi svojo ceno. Različica 430i s 190-kilovatnim štirivaljnim bencinskim motorjem pa je okrog 15 tisoč evrov cenejša.

Zadaj prostora za noge sploh ni malo, več težav pa je s prostorom nad glavo. Foto: Gregor Pavšič

Nepogrešljivi obvolanski ročici, s katerimi lahko ročno "pomagamo" hitrejšemu delovanju samodejnega menjalnika. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič