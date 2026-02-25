Novi CX-5 je za Mazdo ključni SUV: več centimetrov in pikslov, motor je le eden

Po desetletju Mazda predstavlja povsem nov CX-5, svoj globalni prodajni steber. Tretja generacija prinaša občutno več prostora, izrazit digitalni preskok v notranjosti in večji, 2,5-litrski bencinski motor, ki pa je žal edini razpoložljiv motor. Novi CX-5 ostaja premišljeno uravnotežen SUV, ki bo z bogato opremo v Sloveniji stal okrog 40 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič Mazda CX-5 je v 14 letih postala eden osrednjih evropskih športnih terencev, ki je v dozdajšnjih dveh generacijah prepričal tudi že več tisoč Slovencev. Novi CX-5 je občutno daljši in zato opazno prostornejši, namesto dvolitrskega pa ga poganja 2,5-litrski bencinski motor – ta ostaja atmosferski, dizelskih motorjev v ponudbi ni. Največja razlika je v vozniškem prostoru, kjer se Mazda zdaj močno digitalizira – osrednje mesto je tudi v CX-5 dobil velik zaslon. Avtomobil ostaja še naprej odličen kompromis med premijsko izdelavo in ceno, zmotita pa le en motor v ponudbi in tudi dokaj visoka poraba goriva.

Palec gor: všečna oblika, materiali in kakovost notranjosti, veliko večja prostornost (zadnja klop, prtljažnik), udobna vožnja, dobro počutje za volanom

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Športni terenec CX-5 je za Mazdo globalno najpomembnejši model in evropski trg pri tem ni izjema. Od leta 2012 so jih po celem svetu prodali več kot pet milijonov – od tega v Evropi dobrih 850 tisoč, nekaj tisoč lastnikov zanj pa so našli tudi v Sloveniji.

Ker je druga generacija stara že deset let, je bil skrajni čas za novo. Ta prihaja sredi avtomobilsko zelo razburkanega obdobja. Na trgu se dogaja hitra rast prodaje polno električnih ali vsaj hibridnih avtomobilov, kjer je tudi Mazda s pomočjo kitajskega Changana (modela 6e in CX-6e) dočakala večjo rast prodaje na račun za to znamko novih kupcev. CX-5 za zdaj elektrifikaciji še ni namenjen, bo pa v prihodnje dobil pravi hibridni pogon – ta bo Mazdin lastni produkt.

Foto: Gregor Pavšič

Ker je bila zasnova CX-5 že prej zelo prepričljiva, je tudi tretja generacija delno le evolucija in ne prava revolucija. Sprednji del je zelo podoben prejšnjemu, zadaj so razlike večje – luči so oblikovane bolj dinamično in precej manj minimalistično kot prej.

Pri motorjih Mazda prav tako ne odstopa od ustaljenih smernic – namesto "downsizinga" so povečali prostornino motorja, saj to olajša nadzor nad izpusti in lov za zakonsko predpisanimi normami. Motor, ki poganja CX-5, bodo zato lahko nadgradili tudi za standard Euro 7.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Uporabniško pa je CX-5 dobil nekaj velikih sprememb. Avtomobil je 11,5 centimetra daljši kot prej, prav toliko je daljša tudi medosna razdalja. Dodatne centimetre bodo občutili predvsem potniki na zadnji klopi, kjer je prostora zdaj občutno več kot prej. Pohvalimo velik kot odpiranja zadnjih stranskih vrat (skoraj 90 stopinj), in tudi sicer je odpiranje teh vrat zdaj sedem centimetrov širše kot prej.

Ob podaljšanem vozilu je precej večji še prtljažnik – osnovno prostornino so povečali za 63 litrov na 583 litrov, s podiranjem zadnje klopi pa celotna prostornina preseže dva kubična metra (2.019 litrov) – to je skoraj 400 litrov (381 litrov) več kot prej. Zmožnost vleke tovora? Zgornja meja je postavljena pri dveh tonah.

Foto: Gregor Pavšič

Izbor materialov v notranjosti in kakovost izdelave sta skladno z Mazdino tradicijo zelo dobra in na ravni premijskih znamk. To je zaščitni znak avtomobilov japonske znamke, kjer CX-5 pusti zelo dober vtis. Z novo generacijo je tudi vozniški del avtomobila postal bistveno drugačen. Najprej je tu zelo zanimiv in kakovosten volanski obroč (s haptičnimi gumbi), največja razlika pa je odmik od digitalnega minimalizma v povsem digitalno usmerjen vozniški prostor.

Podobno kot v električni mazdi 6e je namreč tudi v CX-5 na sredini več kot 15-palčni zaslon (serijsko je velik slabih 13 palcev), ki sicer deluje hitro in dobro, prav tako je podprt z naprednim Googlovim vmesnikom. Ta sprememba bo največja razlika za obstoječe lastnike CX-5 – ta je imel prej na sredini še vrtljiv gumb za upravljanje, precej več fizičnih stikal in bistveno manjši zaslon.

Novi kupci limuzine 6e so tak zaslon dobro sprejeli, pri CX-5 pa bo ta poskus naletel na odziv tradicionalnih lastnikov Mazdinih vozil. Velik zaslon deluje dobro in omogoča veliko več kot prej (podpira tudi YouTube – seveda ne med vožnjo), a digitalizirali so tudi gumbe za klimatsko napravo.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Največjo omejitev po prvem vtisu predstavlja motor. V ponudbi je le eden, in sicer 2,5-litrski bencinski motor z močjo 104 kilovatov (141 "konjev"). Ta motor, ki smo ga že spoznali v mazdi 3 in CX-30, je zamenjal dvolitrskega. To je za zdaj edini motor v ponudbi. Dizelskega motorja ne bo, dodatna izbira bo še pravi hibridni pogon.

Pri Mazdi so torej še povečali delovno prostornino motorja, kar naj bi olajšalo nadzor nad izpusti in tudi bolje razporedilo navor za povprečnega voznika. Motor ostaja brez turbinskega polnilnika, kar prinaša svoje zakonitosti in posebnosti. Motor pričakovano vsaj z vidika dinamike ni med glavnimi aduti CX-5, kar je škoda – vozne lastnosti CX-5 so tako v smislu dinamike kot udobja vsestransko zelo dovršene in tudi na zaviti cesti je avtomobil zelo prepričljiv. Za vozno dinamiko ima še ustrezne dimenzije in prekaša večjega CX-60.

Foto: Gregor Pavšič

Omejitev motorjev je sicer razumljiva – Mazda mora znižati svoje povprečne izpuste CO2 v Evropi, CX-5 pa je njihov najbolje prodajani avtomobil. Dodatni grami CO2 bi bili zelo dragi, saj je prave elektrificirane ponudbe za zdaj še zelo malo.

V nekaj mesecih bo zanimivo videti, ali bo CX-5 dobil resnega tekmeca že v hišnem električnem športnem terencu CX-6e. Ta je sicer 16 centimetrov daljši, a že zaradi svojega pogona napoveduje več pogonske dinamike kot CX-5. Vsaj v Sloveniji pa so nekateri kupci zanj že podpisali prodajno pogodbo, čeprav ga še niso vozili. Ob upoštevanju subvencije bo tudi CX-6e stal okrog 40 tisoč evrov.

Dobro opremljen CX-5 v Sloveniji za okrog 40 tisoč evrov

Za CX-5 bo v Sloveniji treba sicer odšteti vsaj 35 tisoč evrov. To je sicer začetna oprema, ki je še dokaj skromna. Za bolje opremljen avtomobil bo treba poseči vsaj po drugem paketu opreme (19-palčna platišča, vmesnik CarPlay – ta namreč ni serijski, elektronsko dvižna zadnja vrata …), kjer pa cena presega 38 tisoč evrov. Spodobno opremljen CX-5 bo tako stal okrog 40 tisoč evrov, saj tudi z brezplačno belo barvo vsi ne bodo zadovoljni. Še to – izbira štirikolesnega pogona ceni doda dva tisoč evrov. Ob upoštevanju dodatne opreme je novi CX-5 celo okrog tri tisočake cenejši od predhodnika. Na slovenske ceste bo pripeljal prihodnji mesec.