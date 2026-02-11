Že letos za dva tisoč Slovencev? To so vtisi renault clia - le redki ga bodo spregledali.

Renault Clio v novi generaciji vstopa na slovenske ceste z jasno ambicijo: ostati eden ključnih avtomobilov domačega trga tudi v času, ko se segment manjših avtomobilov hitro spreminja. Oblikovno je drznejši kot kadarkoli prej, nekoliko večji in dražji, a še vedno stavi predvsem na klasične bencinske motorje. Renault z njim letos računa na okoli dva tisoč kupcev, vprašanje pa je, kako dolgo bo takšna formula še delovala ob vse večjem pritisku električnih alternativ.

Foto: Gregor Pavšič V Slovenijo je zdaj tudi uradno pripeljala nova generacija clia, ki od leta 1993 velja za enega najbolje prodajanih avtomobilov v Evropi in tudi v Sloveniji. Prejšnjo generacijo so še izdelovali v novomeškem Revozu, z novim pa se proizvodnja seli v Turčijo. Vsak novi clio je, kot tradicionalno eden prodajno najuspešnejših avtomobilov, pomemben dogodek za celoten trg, kjer naj bi - take so želje trgovcev - na letni ravni prepričal okrog dva tisoč Slovenk in Slovencev.

Palec gor: izstopajoča oblika, drznost, cena za najbolj priljubljen model, Googlov vmesnik, prtljažnik

izstopajoča oblika, drznost, cena za najbolj priljubljen model, Googlov vmesnik, prtljažnik Palec dol: drzna oblika morda ni všeč vsem, prostor na zadnji klopi, cenovna dostopnost hibrida

Nekaj več smo o cliu pred dnevi napisali že ob analizi njegovih cen, zato le ponovimo. Clio prihaja oblikovno zelo drzen in drugačen od ostalih večjih Renaultovih modelov. Če je zaščitni znak modelov, kot so captur, symbioz in austral zunanji minimalizem, je clio veliko bolj izrazit - tako od spredaj, s strani in tudi zadaj.

Spredaj izstopajo dinamično oblikovani žarometi, zelo izrazita maska motorja - ta posredno sporoča, da ima clio še naprej izključno klasične motorje z notranjim zgorevanjem - zadaj pa izstopa povsem nova in samosvoja oblika luči. Če kaj, potem clio na cesti ne bo dolgočasen in zelo težko ga bo spregledati.

Na cesti je videti bolje kot v razstavnem studiu ali salonu. Pod naravno svetlobo do izraza pridejo tudi njegove barve. Tudi zanimiva zelena, ki bo brezplačna (barva je praktično enaka kot pri twingu) kot seveda tudi modra in rdeča - te barve stanejo po tisočaka.

V primerjavi s predhodnikom je clio zdaj skoraj sedem centimetrov daljši. S tem se je pomaknil proti zgornjemu robu svojega segmenta in bo sodil v presek manjših vozil iz segmenta višje. Od twinga je daljši za 20 centimetrov, še vedno pa ostaja vidno krajši od capturja.

Morda lahko delno nadomesti tudi nekdanjega megana, toda clio vendarle ostaja avtomobil predvsem prej za dve kot za štiri osebe.

Na zadnji klopi je prostora za povprečno visoke odrasle potnike precej malo, do česar je morda prišlo tudi na račun zelo spodobno velikega prtljažnika. Ta ima osnovno prostornino 391 litrov, kar je več, kot jo ima razred večji volkswagen golf, prostornino pa je mogoče s podiranjem naslonjal sedežev povečati do 1.176 litrov.

Trenutno sta pri motorjih izbiri dve. Najprej je to klasični bencinski motor TCe z močjo 84 kilovatov (114 “konjev”), ki bo na voljo tako z ročnim kot samodejnim menjalnikom. Ta motor bo predstavljal večino prodaje clia, trgovci pa pričakujejo porast povpraševanja po samodejnem menjalniku.

Osnovna oprema bo ciljana predvsem na pravne kupce, za fizične stranke pa bo najzanimivejši srednji paket opreme. Pri tem tudi nudijo tisoč evrov več popusta kot pri osnovnem, tako da je razlika med njima dejansko le 500 evrov. Ta oprema prinaša skoraj vse najnujnejše, ob omenjenem popustu pa bo z bencinskim motorjem in samodejnim menjalnikom stal nekaj čez 20 tisočakov. Različica z ročnim menjalnikom je 1.600 evrov cenejša.

Dodatni motor bo naknadno še tovarniška vgradnja s pogonom na avtoplin. Pri Renaultu izpostavljajo tudi povsem hibridno različico, zdaj na osnovi 1,8-litrskega bencinskega atmosferskega štirivaljnika. Sodeč po podatkih WLTP bo poraba goriva kak liter nižja kot z bencinskim motorjem.

Da bi tak clio dosegel višje prodajne številke, bo ovira predvsem cena - od enako opremljenega clia z neelektrificiranim bencinskim motorjem je dražji za 3.600 evrov, to pa ceno že potisne kar občutno prek 26 tisočakov. V prejšnji generaciji je samopolnilni hibridni pogon prepričal približno desetino kupcev.

Razpet med twingom in capturjem, kaj čaka twinga?

Renault letos čaka “ljudskega” električnega twinga, ki bo pred odbitkom subvencije stal približno toliko kot clio s popustom. Clio sicer stavi na preizkušene avtomobilske recepte in razen dodatno razvitega hibridnega motorja ne prinaša tehnično veliko novega. Še vedno je zanesljiv in vsakodnevno uporaben avtomobil svojega segmenta, ki pa bo doživel pritisk novih električnih tekmecev tako iz nižjih kot tudi višjih cenovnih segmentov. Vsaj ob trenutni zakonodaji in projekciji zmanjševanja izpustov CO2 so neelektrificiranim bencinskim motorjem šteta leta, brez teh pa bodo majhni avtomobili v prihodnje pred velikim izzivom zagotavljanja konkurenčnih cen.

