Nov avtomobil za mesta v Sloveniji: njegova posebnost je pogon #foto

Yaris ni le najpomembnejši avto za Toyoto v Evropi, temveč tudi pri nas - kar tretjinski prodajni delež ima znotraj družine. Oblikovno je postal drzen, dimenzijsko krajši, nižji in širši. Na krilih nove arhitekture in s hibridnim pogonom četrte generacije si seveda želi večje pogače v segmentu B, od predhodnika pa je podedoval praktično le eno stvar - prostornost potniške kabine glede na svoje centimetre. Na slovenske ceste bo zapeljal oktobra z začetno ceno okoli 12 tisoč evrov, za hibridni pogon bo treba doplačati vsaj dva tisočaka.

Kako pomemben je za Toyoto v Evropi yaris, je bilo možno čutiti že lansko leto, ko so četrto generacijo predstavili še pred različico, namenjeno domačemu trgu. Kljub temu da takrat še ni bilo govora o terenskem modelu yaris cross, smo že zaradi dimenzijskih sprememb lahko slutili, kaj prihaja. Pri Toyoti so namreč precej visokega yarisa zdaj dimenzijsko zmanjšali in znižali, s tem pa naredili prostor večjemu crossu.

Kot da je zapeljal z reli etape

Yaris zdaj izhaja s platforme TNGA, pri Toyoti so jo prvič uporabili v kompaktnem razredu. Avtomobil je pol centimetra krajši od Avtomobil je pol centimetra krajši od ​​​​​​​predhodnika, ima pet centimetrov daljšo medosno razdaljo, šest centimetrov širša koloteka, celoten avtomobil pa je širši za pet centimetrov. Foto: Gašper Pirman predhodnika, ima pet centimetrov daljšo medosno razdaljo, šest centimetrov širša koloteka, celoten avtomobil pa je širši za pet centimetrov. Višina strehe je štiri centimetre nižja, vse to pa precej spreminja zasnovo Toyotinega mestnega avtomobila v zelo natrpanem razredu.

Vizualno vsekakor izstopa, na sočni dan se zaradi izrazitih kolotekov in linij odvija na površini prava igra senc. Kljub temu da bo na voljo le s petimi vrati, tri vrata so rezervirana za pobalinskega yarisa GR, mu dolgočasnosti vsekakor ne moremo očitati. Ravno zaradi izrazitih kolotekov deluje, kot da je na cesto ravnokar zapeljal z etape WRC, seveda mu pri tem pomagajo tudi opcijska 17-palčna platišča in vpadljiva rdeča barva.

Toyoti lahko le prikimamo in dvignemo palec, resnično jim je uspelo izdelati avto, ki ni dolgočasen in bo v natrpanem segmentu izstopal.

Galerija: vse podrobnosti novega yarisa

Edini polni hibrid v razredu

V zadnjem času praktično vsi proizvajalci hitijo z razvojem hibridnega pogona. Praktično vsi zaenkrat stavijo le na blagi hibrid z 48-voltno električno napeljavo, a pri Toyoti se s tem ne obremenjujejo. Kot pravijo, se njihov polni hibrid, ki so ga prvič serijsko vgradili v priusa že leta 1997, dokaže na cesti, in jim zato ni treba opozarjati kupcev na razlike med pogonoma.

Tako kot vedno je pri Toyoti v ospredju hibridni pogon, čeprav bo evropski yaris na voljo še z dvema bencinskima trivaljnima motorjema. Osnova je litrski motor s petstopenjskim ročnim menjalnikom, medtem ko je 1,5-litrski motor na voljo s šeststopenjskim ročnim ali samodejnim menjalnikom CVT. Okrog 80 odstotkov kupcev v Evropi se bo predvidoma odločilo za hibridni pogon, v Sloveniji jih bo polovica 1,5-litrskemu motorju dodala še elektromotor.

Prostorninsko manjši, a izpiljen do vsake malenkosti

Ta je bil razvit na podlagi večjih 2,0- in 2,5-litrskih pogonskih sklopov, ki poganjata modele corolla, C-HR, RAV4 in camry. Novi, 1,5-litrski tricilindrski bencinski motor Atkinsonovega cikla ima 116 "konjskih" moči in serijsko navor prenaša na sprednji kolesni par. Foto: Gašper Pirman ​​​​​​​Toyota je že leta 2012 pionirsko vgradila hibridni pogonski sklop v avtomobil segmenta B, novi yaris pa je opremljen s Toyotinim hibridnim sklopom četrte generacije. Ta je bil razvit na podlagi večjih 2,0- in 2,5-litrskih pogonskih sklopov, ki poganjata modele corolla, C-HR, RAV4 in camry. Novi, 1,5-litrski tricilindrski bencinski motor Atkinsonovega cikla ima 116 "konjskih" moči in serijsko navor prenaša na sprednji kolesni par.

Kljub enemu valju manj so pri Toyoti razvili nov sistem na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj. Bencinski motor so tako izpopolnili z uporabo daljših ojnic, namestili so večje bate in povečali toplotni izkoristek motorja. Na cesti je motor kljub menjalniku CVT med delovanjem prijetno tih in umirjen. Tudi tisti prepoznavni zvok zaganjanja ob močnejšem pritisku na stopalko za plin je praktično nezaznaven.

Izboljšana baterija je ključni del sistema

Na račun nove arhitekture, ki je za 20 kilogramov lažja kot prej in 37 odstotkov bolj toga, so imeli inženirji več svobode pri snovanju Položaj za volanom je dober, volanski obroč se pomika navzgor in v globino, sedenje je v primerjavi s predhodnikom 21 milimetrov nižje. Foto: Gašper Pirman hibridnega pogona. Tako so izboljšano baterijo s kapaciteto 800 vatnih ur vgradili pod zadnjo klop, celotni pogonski sklop pa "stlačili" v motorni prostor.

Naj se vrnemo k bateriji. Ta lahko sedaj rekuperira dvakrat več zavorne energije, hkrati pa ima petdeset odstotkov izboljšano zmogljivost, ki pomaga poganjati kolesa. Celotni hibridni sistem doda približno petdeset kilogramov, ker je baterija vgrajena pod zadnjo klop, ne odžira prtljažnega prostora (ta je 7,7 centimetra globlji kot prej in ima prostornino 286 litrov) in se zaradi tega ne segreva skupaj s potniško kabino – zato odpade potreba po dodatnem tekočinskem hlajenju baterije.

Kot pravijo pri Toyoti, njihov samopolnilni hibridni sistem v mestu deluje kar 80 odstotkov časa na električno energijo, elektrika pa lahko pomaga vzdrževati hitrost vse do 130 kilometrov na uro. Za povrh vsega je baterija od predhodne lažja za 27 odstotkov. V praksi to pomeni, da je pogon izredno varčen. Z njim smo prevozili 140 kilometrov.

Yaris je na 140-kilometrski razdalji porabil manj kot štiri litre goriva, če bi bili med počasnejšimi na cesti, pa bi se ta številka zlahka približala trem litrom. Na avtocesti se je poraba gibala okoli petih litrov in pol. Foto: Gašper Pirman ​​​​​​​

Tudi s tremi litri prepelje sto kilometrov

Na avtocesti z omejitvijo hitrosti 120 kilometrov na uro je yaris porabil 5,5 litra goriva. Poraba se je po nekaj kilometrih po središču Bruslja in podeželskih vaških cestah spustila do 3,8 litra. Nazaj smo se vračali po razmeroma umirjeni poti, kjer se je omejitev hitrosti gibala med 50 in 70 kilometri na uro, zadnjih deset kilometrov smo opravili po avtocesti. Preden smo zavili na avtocesto, je potovalni računalnik izpisal povprečno porabo 3,2 litra, ki se je po avtocestni vožnji dvignila na 3,6 litra.

Lahko si upamo trditi, da bodo tisti, najbolj umirjeni vozniki, ki večino časa vozijo v mestu ali podeželju, lahko vozili tudi z okoli tremi litri povprečne porabe, vsem preostalim pa se bo povprečna poraba gibala nekje med 4 in 4,5 litra.

V prvi vrsti udoben, agilen mestni avto

Yaris se je na cestah od Bruslja do Waterlooja izkazal predvsem kot udobnejši mestni avto, večje luknje niso preveč po godu njegovemu vzmetenju. Nekaj besed pri tem ima tudi krajše medosje, a v zavojih je presenetljivo agilen. Bočnega nagiba pravzaprav ni bilo veliko, zaradi baterije, vgrajene pod zadnjo klop, je tudi razmerje mase dobro uravnoteženo.

Položaj za volanom je dober, volanski obroč se pomika navzgor in v globino, sedenje je v primerjavi se predhodnikom 21 milimetrov nižje. S tem so poudarili njegov mestni značaj in zopet naredili prostor za yaris crossa. Zaradi dodatnih centimetrov v širino sva bila spredaj voznik in sovoznik dodatna dva centimetra bolj narazen.

Zadaj je bilo presenetljivo veliko prostora za kolena in glavo. Foto: Gašper Pirman ​​​​​​​

Zadaj udobno tudi za odraslega potnika

Zgornja fotografija je dovolj zgovoren prikaz, kako prostoren je yaris za svoje dimenzije. Ob optimalno nastavljenem voznikovem sedežu je ostalo pri mojih 183 centimetrih še okoli deset centimetrov prostora. Težav ni bilo niti z glavo, zato lahko vsaj po prvem vtisu povemo, da bosta tudi odrasla potnika lahko udobno preživela daljšo vožnjo.

Hvalimo tudi dva velika predala na sredinski konzoli, prav lahko tudi pride manjša odlagalna zareza pri sovozniku, a ker dno ni gumirano, bodo v prvem zavoju stvari letele po avtu. Merilniki so zelo preprosti, a izredno pregledni in uporabni.

Še največ "zamer leti" na infotainment. Žal ni niti na približnem standardu, ki ga ponuja konkurenca. Na naše tarnanje so imeli pri Toyoti pripravljen odgovor – že letos bodo imeli njihovi modeli vgrajeno novo, boljšo večopravilno enoto. Yaris jo bo dobil ob prvi večji osvežitvi.

Pričakovano je dražji kot prej

Največ "zamer leti" na večopravilno enoto, ki je v resnici še največje razočaranje pri celotnem paketu. Kot pravijo pri Toyoti, bodo že letos predstavili novi sistem, yaris pa ga bo dobil ob prvi večji prenovi. Foto: Gašper Pirman ​​​​​​​Kot že omenjeno v uvodu, bo yaris v prodajne salone zapeljal oktobra. Ker gre za najbolje prodajani avto znamke pri nas, leta 1999 je imel več kot polovičen tržni delež, imajo seveda z njim velike načrte.

V treh mesecih leta načrtujejo, da bo novi yaris našel sto novih kupcev, prihodnje leto pa se bo ta številka (skupaj z yaris crossom) dvignila že na okoli 650 avtov. Še zanimivost – na dan 28. 7. 2020 so v malenkost več kot dvajsetih letih pri nas prodali točno 14.999 yarisov. Do danes je ta številka že prešla magično mejo 15 tisoč avtov.

Kaj pa cene? Zaradi bolje založenosti serijske opreme (dnevne luči LED, varnostni paket TSS ...) je novi yaris v primerjavi s predhodnikom dražji med tisoč in tisoč petsto evri. Cene se bodo tako za litrski bencinski motor začele pri okoli 12 tisoč evrih. Največ povpraševanja bo po nekoliko bolje opremljenih različicah oziroma po hibridu, ki je od enako opremljenega bencinskega brata dražji za dva do tri tisoč evrov.