Mercedesov steber: s temi novostmi še naprej prepričuje voznike

Razred E velja za steber Mercedes-Benzove znamke in enega njihovih najstarejših modelov. Od leta 1946 so jih izdelali več kot 14 milijonov, to je bil tudi prvi Mercedes-Benzov povojni avtomobil. Prav tako je bil že pred drugo svetovno vojno to tudi prvi avtomobil z dizelskim motorjem (model 260 D, leta 1936) in vse od takrat - tudi z dodatkom karavanske izvedbe leta 1979 - je rastel, se izboljševal in ponujal premijsko izbiro tipičnim strankam Mercedes-Benzove znamke. Aktualno generacijo so predstavili leta 2016, zdaj sledi prenova z nekaterimi pomembnimi osvežitvami in poskusom kar najboljše uspešnosti na trenutno krhkem avtomobilskem trgu.

Nekoliko so spremenili žaromete in luči, pa odbijače in motorno masko. Foto: Mercedes-Benz

Bistvo prenove ni toliko vpeljava bistvenih tehničnih novosti, temveč predvsem modernizacija avtomobila na vseh področjih. To velja tako za udobje, vozniško izkušnjo, infozabavni vmesnik in zdaj še bolj učinkovite motorje.

Pri zunanjosti pričakovano bistvenih razlik ni. Nekoliko so spremenili žaromete in luči, pa odbijače in motorno masko. Novost pa je zdaj serijska Mercedes-Benzova zvezda na motorni maski.

Športno linijo AMG Line so navidezno zdaj še bolj približali pravim športnikom iz hiše AMG, enako bo razred E tudi v različici All-Terrain videti še bolj terensko.

Razred E še najprej v limuzinski in karavanski izvedbi, prav tako v ponudbi ostaja različica All-Terrain. Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Nič več analognih merilnikov, razred E je digitalen

V notranjosti boste zaman iskali analogne merilnike. Teh ni več in razred E je zdaj povsem digitalen. Na sredinski konzoli sta serijska dva 10,25-palčna zaslona, za doplačilo pa sta na voljo dva v velikosti 12,3-palca.

Razred E ima tudi novo zasnovo volanskega obroča, ki ga bodo uporabili tudi pri ostalih modelih. Novost so gumbi na dotik s kapacitivnim delovanjem, ki še olajšajo upravljanje digitalnih zaslonov ter infozabavnega vmesnika MBUX.

Volanski obroč s senzorji za kapacitivno zaznavanje voznikovih rok

Volanska obroča bosta dva (supersport in luxury) in se v premeru razlikujeta za en centimeter (37 oziroma 38 centimetrov).

Volanski obroč ima na sprednji in zadnji strani vgrajene senzorje, ki na primer zaznavata, ali ima voznik svoje roke na volanskem obroču. Za potrditev zbranosti - na primer pri koriščenju vozniške asistence polsamodejne vožnje - tako ne bo treba zatresti volana levo-desno, temveč ga samo držati.

Na sredinski konzoli sta serijska dva 10,25-palčna zaslona, za doplačilo pa sta na voljo dva v velikosti 12,3-palca. Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Razred E tudi z bencinskim šestvaljnikom

Motorji bodo vsi elektrificirani. Štirivaljna bencinski in dizelski motorji sta dobila drugo generacijo vgrajenega zaganjalnika, ki zagotavlja dodatnih 15 kilovatov moči in 150 njutometrov navora.

Prvič bo v razredu E na voljo tudi bencinski šestvaljnik, ki bo imel prav tako serijsko vgrajen omenjeni zaganjalnik in funkcijo “jadranja”. Ta motor sicer že poznamo iz modelov CLS, razred S in GLE.

Štirivaljni motorji imajo razpoložljive moči 145 in 190 kilovatov, šestvaljnik pa 270 kilovatov. Pri dizelskem štirivalnjiku znaša moč 110 ali 143 kilovatov, pri šestvaljniku pa 243 kilovatov.

Priključno hibridni pogon bo na voljo tako z bencinskim kot dizelskim štirivaljnikom. Obljubljeni doseg po WLTP bo znašal od 40 do 50 kilometrov.

Kaj pa cene?

V Sloveniji bo razred E na voljo od 55.400 evrov naprej, kar je cena za osnovni dizelski motor v modelu E 200 d. Močnejši dizelski štirivaljni motor bo tri tisočake dražji, štirikolesni pogon avtomobil podraži še za štiri tisočake.

Cene bencinsko gnanih razredov E se začnejo pri 57.400 evrov. Različica All-Terrain bo od zgolj štirikolesno gnanega modela dražja za dodatnih šest tisoč evrov, za priključnega hibrida pa bo treba odšteti vsaj slabih 70 tisočakov.

Za najbolj športno različico AMG (E 63 S), ki jo poganja štirilitrski šestvaljnik z močjo 450 kilovatov (612 “konjev”) se začetne cene že dvignejo do 178 tisočakov.

Po prenovi bo imel razred E še nekoliko večji nabor varnostno-asistenčnih sistemov, ki so jih modernizirali z aktualno ponudbo v ostalih novejših modelih. Zanimiv je paket samodejnega parkiranja, ki zna zdaj v kombinaciji s 360-stopinjsko kamero parkirati tudi v le s črtami označene parkirne bokse. Foto: Mercedes-Benz