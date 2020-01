Toyota se požvižga na pravila: to je njihov novi avto #foto

Yaris s svojim hibridnim pogonom vsekakor ni najbolj vznemirljiv avtomobil v segmentu, toda Toyota se je odločila, da bodo to leta 2017 spremenili z novim yarisom GRMN. Eden boljših športnih malčkov je hitro našel številne simpatije, zato so morali Japonci pohiteti in le nekaj mesecev po razkritju nove generacije so že predstavili športni yaris GR. V rokavu ima kar nekaj asov – štirikolesni pogon, ročni menjalnik in najmočnejši trivaljni 1,6-litrski prisilno polnjeni motor na svetu z 192 kilovati.

Na račun uspehov v svetovnem reli prvenstvu WRC, kjer so bili predlani svetovni prvaki med ekipami in lani osvojili še naslov svetovnega prvaka med vozniki, so se pri Toyoti odločili za razvoj novega športnega avtomobila. Razvili so ga pri posebnem športnem oddelku Gazoo Racing kot homologacijsko specialko, ki bo pomagala pri razvoju reli dirkalnika za prihodnjo sezono. Velik vpliv je imel tudi nekdanji večkratni svetovni prvak in vodja Toyotinega reli programa, Tommi Mäkinen.

Mala raketa za velikanske užitke

Yaris GR vsaj po napisanem prinaša vse, kar se pričakuje od športnega avtomobila – veliko moči, ročni menjalnik in štirikolesni Foto: Toyota pogon. Če v enačbo dodamo še 192-kilovatni prisilno polnjeni motor z 360 njutonmetri navora, ki je hkrati še najmočnejši trivaljnik na svetu, lahko Toyoti le prikimamo in dvignemo palec.

Kljub štirikolesnemu pogonu in dvema diferencialoma Torsen z omejenim zdrsom se kazalec na tehtnici ustavi na vsega 1.280 kilogramih. Kot pravijo Japonci, se do stotice izstreli v manj kot petih sekundah in pol ter doseže elektronsko omejeno najvišjo hitrost 230 kilometrov na uro.

Mešanica različnih arhitektur

GR sloni na posebni štirikolesni arhitekturi TNGA. Sprednji del sloni na arhitekturi GA-B, namenjeni manjšim avtomobilom, je tudi osnova nove generacije yarisa ter zadnji del na osnovi GA- Foto: Toyota C, ki jo pri Toyoti uporabljajo pri corolli. V primerjavi s serijskim modelom in GR povsem novo razvito karoserijo, z nižjo streho, izboljšano aerodinamiko in je na voljo le kot trivratna različica.

V dolžino meri 3.995 milimetrov, širok je 1.805 milimetrov in ima 2.558 milimetrov dolgo medosje. Sprednji del je širok 1.530 milimetrov in zadnji 1.560 milimetrov. Pri izdelavi karoserije so uporabili tudi ogljikova polimerna vlakna in aluminij. Za boljše vozne lastnosti so namestili kar 18-palčna aluminijasta platišča.

Proizvajali ga bodo na posebni liniji

Voznik bo imel kar precej nadzora nad štirikolesnim pogonom. Vozni profili normal, sport in track bodo prilagajali delovanje pogona. V načinu normal se bo navor v 60 odstotkih prenašal na sprednji kolesni par, premik v sport bo premaknil razmerje 30:70 v korist zadnjega kolesnega para. Tekmovalni način track pa bo to razmerje poravnal na 50:50. Štirikolesni pogon se bo nenehno prilagajal razmeram na cesti in vozniku ter bo samodejno razporejal navor med osema.

Yarisa GR bodo izdelovali na posebni liniji v Toyotini novi tovarni Matomachi.

Foto: Toyota

Foto: Toyota