Najbolj simpatičen avto leta? Toda kam se z njim lahko peljemo?

Na slovenske ceste je pripeljala prva električna honda, zagotovo eden od najbolj simpatičnih in v marsičem naprednih avtomobilov leta. Komu je ta avtomobil, ki ima eno od najmanjših baterij in zato vsaj pozimi zmore doseg kvečjemu do 150 kilometrov, pravzaprav namenjen in kam se bo v Sloveniji lastnik z njim lahko peljal?

Kljuke na zadnjih vratih so skrili v stekla, sprednje pa se skrijejo v vrata. Foto: Gregor Pavšič Honda e je eden od tistih precej redkih avtomobilov, ki jih zagotovo ne moremo označiti za klasično avtomobilsko konfekcijo. Ne le zato, ker ima ta avtomobil le električni pogon, ampak ker je iz številnih vidikov tako poseben. Honda e prinaša samosvojo minimalistično zunanjost, ki bo z vidika všečnosti delila mnenja. Prav zagotovo pa mu ne moremo očitati drugačnosti, simpatičnosti in poguma, da so Hondini oblikovalci izdelali tak avtomobil.

Honda je med vsemi proizvajalci najbolje posnemala Teslino rešitev skritih kljuk v vratih, mnogo bolje kot premijski Audi so izdelali in postavili digitalna stranska ogledala, z vidika zaslonov v notranjosti pa med trenutnimi avtomobili na trgu (v prihodnje bo to kvečjemu kitajski byton) sploh nima tekmeca. Ta japonski malček je resnično zmes digitalnega pristopa, številnih priročnih tehničnih rešitev, a obenem tudi zelo dobrih materialov ter prečiščene notranjosti.

Honda e ima baterijo z neto (uporabno) zmogljivostjo le 28,5 kilovatne ure (kWh). Pri mazdi MX-30 znaša ta 30 kWh, pri električnem renaultu twingu 21,3 kWh, pri osnovnem nissanu leafu 36 kWh, pri osnovnem hyundaiju koni 39,2 kWh, ioniqu 38,3 kWh, pri MG ZS EV 42,5 kWh in renaultu zoeju 52 kWh.

Honda je je dolga 3.894 milimetrov, široka je 1.752 milimetrov in ima 2.538 milimetrov medosne razdalje. Foto: Gregor Pavšič

Pred voznikom je najprej 8,8-palčni (22,4 cm) zaslon, desno pa nato še dva (vsak po 31 cm) zaslona s prilagodljivo vsebino. Foto: Gašper Pirman

Zgledna rešitev skritih kljuk v vratih, ki izboljšajo aerodinamiko avtomobila. Foto: Gregor Pavšič

Toda simpatičnosti navkljub bo honda e vendarle nišni avtomobil na trgu, ki ga lahko zaradi majhne baterije postavljamo v tisto znano skupino vozil v vlogi drugega družinskega avtomobila. Tak električni malček, podobno kot smo nedavno ugotavljali za mazdo MX-30, lahko zelo dobro opravlja vlogo vsakodnevnega prevoznega sredstva od doma (kjer ponoči baterijo nemoteče in poceni napolnimo) do službe in nazaj domov.

Vožnje zunaj teh osnovnih relacij morajo biti redke oziroma ob spoštovanju takratnih kompromisov: iz Ljubljane do Kopra in nazaj bo treba tako hondo polniti trikrat. Dvakrat ob avtocesti za razmeroma kratek čas, na obali pa bo treba baterijo napolniti kar do konca.

Preizkus sredi zime v pogojih, ki so do električnega avtomobila najmanj prijazni

Prvi preizkus honde e smo opravili v zares slabih razmerah. Deževalo je, temperature pa so bile le malo nad lediščem. V večjem delu leta bodo zato dosegi in tudi moč polnjenja boljši kot tokrat.

Podpora s podatki o delovanju elektropogona je dokaj dobra. Voznik ima na voljo tudi podatek o odstotku napolnjenosti baterije, ne le ocene dosega, žal pa med polnjenjem ni na voljo podatek o moči polnjenja. Prav tako ne o napetosti in temperaturi baterije, kar je bil včeraj bržkone vzrok zelo šibkega polnjenja na "hitri" 50-kilovatni polnilnici DC. Moč je znašala le največ 35,8 kilovata.

Poraba med prvim preizkusom:

razdalja: izguba baterije: povp. poraba: ocena dosega: avtocesta 42 km - 38 % 22,3 kWh/100 km 110 km podeželje in mesto 139 km - 90 % 19,4 kWh/100 km 154 km

Razmere: dež, temperatura 2 stopinji Celzija

Dodatki iz lesa in prečiščena notranjost. Upravljanje menjalnika prek tipk, bolj bi si želeli vrtljivega gumba. Foto: Gašper Pirman

Po Audiju je v serijski avtomobil digitalna stranska ogledala vgradila še Honda. Foto: Gregor Pavšič

In rešitev je boljša kot v audiju e-tronu, saj je levi zaslon postavljen višje in v višino voznikovih oči. Foto: Gregor Pavšič

Spredaj pod pokrovom ni prostora za manjši prtljažnik. Foto: Gregor Pavšič

Med vožnjo po regionalnih cestah, ki simulirajo vsakodnevno vožnjo do službe in nazaj, smo v stotih kilometrih porabili 65 odstotkov baterije. Skupni doseg bi bil v tem primeru dobrih 150 kilometrov, pri 80-odstotni napolnjenosti pa okrog 116 kilometrov. Povprečna poraba je sicer znašala 19,4 kilovatne ure (kWh) na 100 prevoženih kilometrov.

Na avtocesti je bila povprečna poraba višja. V prometni konici in pri hitrostih do 120 kilometrov na uro je znašala 22,3 kWh na 100 kilometrov. Vsakega 1,1 kilometra je napolnjenost baterije upadla za en odstotek. Za sto kilometrov take avtocestne vožnje (brez pretiranih vmesnih klancev) bi potrebovali 90 odstotkov baterije.

Zadaj se sedi dokaj dobro, le pod sedeži je malo prostora za stopala potnikov. Foto: Gregor Pavšič

Honda e sicer ni tako zelo majhna. Avtomobil je dolg skoraj 3,9 metra, kar je 15 centimetrov manj kot renault clio. Čeprav je poudarek na potnikih spredaj, je tudi zadaj prostora presenetljivo veliko. Ne sicer za ravno dolge vožnje, temveč za bolj občasne prevoze odraslih oseb.

Na račun zadovoljivega prostora na zadnji klopi pa je prtljažnik resnično majhen. Žal pri Hondi spredaj niso zagotovili dodatnega majhnega prtljažnika za polnilne kable, zato so ti v že tako majhnem prtljažniku.

Prtljažnik je majhen in dokaj zasilen. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil je sicer na voljo z dvema različnima elektromotorjema z močjo 100 ali 113 kilovatov. Pri obeh znaša neto zmogljivost baterije 28,5 kWh. Med obema različicama je štiri tisoč evrov razlike, kar je razmeroma veliko.

To pa zato, ker je že serijska honda E izjemno bogato opremljena. Boljša različica advance poleg močnejšega motorja prinaša le še nekaj malega dodatne opreme (ogrevan volanski obroč, 360-stopinjski nadzor prek kamer, digitalno vzvratno ogledalo, sistem samodejnega parkiranja in 230-voltno vtičnico pod armaturno ploščo).

Cena avtomobila tako znaša 36 tisoč evrov (različica advance 40 tisočakov), z odbito subvencijo Eko sklada pa se cena zniža za šest tisoč evrov. Električna honda bo torej v praksi v Sloveniji stala okroglih 30 tisočakov.

Prek izmeničnega toka AC se lahko baterija polni z močjo dobrih sedem kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

S pritiskom na gumb se vsebini na obeh velikih zaslonih zamenjata. Foto: Gašper Pirman

Digitalna ogledala svojo funkcijo dobro opravljajo podnevi, slabša pa je vidljivost ponoči. Voznik potrebuje nekaj privajanja tudi ob vzvratni vožnji. Foto: Gregor Pavšič

Zanimiva razporeditev gumbov na vrhu sredinske konzole. Foto: Gašper Pirman

Za doplačilo je v avtomobilu na voljo tudi 230-voltna vtičnica z močjo 1.500 vatov. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman