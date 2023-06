Kitajski kombi, neznano ime in potep po Sloveniji #foto

Da so jih v Avstriji, ki spada med najnaprednejše evropske države na področju elektromobilnosti, za svojo pošto naročili več kot 700, ni moglo biti naključje. Kitajski tovorni kombi maxus edelivery9 smo prvič preizkusili tudi v Sloveniji. Skoraj šest metrov dolgo vozilo, ki ima 11 kubikov prostora in 820 kilogramov nosilnosti, ima doseg med 250 in 280 kilometri.

Foto: Gregor Pavšič Trg električnih lahkih gospodarskih vozil je v Sloveniji še v povojih. Do konca maja so jih registrirali 38, nobeno med njimi pa letos še ni dočakalo več kot deset posamičnih registracij. Iz prve roke smo imeli priložnost spoznati eno izmed novih vozil, ki prihaja iz Kitajske in je nedavno odmevalo predvsem zaradi velikega naročila avstrijske pošte. To so dostavniki znamke Maxus (manjši eDeliver 3 in večji eDeliver9), ki je stara 12 let in del skupine SAIC Group.

5,9-metrski eDeliver9 je za zdaj bolj kot za zasebne podjetnike ali obrtnike zanimiv za velika podjetja, ki delno elektrificirajo svojo floto. V različici z največjo baterijo ima kitajski kombi okrog 280 kilometrov dosega, stane pa 92 tisoč evrov. Z odbitnim DDV, kar je trenutno za podjetja prednost nakupa električnih vozil, se cena zniža na 75 tisočakov. Zaradi razmeroma visoke porabe, če jo seveda primerjamo z električnimi avtomobili, bo nujno polnjenje doma oziroma v podjetju s kar najcenejšo elektriko. Vsakršno zavijanje na javne polnilnice ubija ekonomiko takih vozil.

Palec gor: doseg, stabilna poraba, serijska oprema

Palec dol: infotelematska podpora, drago polnjenje na javnih polnilnicah

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Skoraj šestmetrski kombi se (pri)pelje neslišno

Mimoidoči so spet, podobno kot med testom Aiwaysovega avtomobila, začudeno pogledovali proti velikemu kombiju v mojih rokah. Najprej zaradi spet povsem neznanega logotipa na nosu vozila, pa tudi zaradi neslišnega premikanja. Če so električni avtomobili že postali del našega vsakdana, ki zato nikogar več ne presenečajo, so električni dostavniki še veliko večja redkost.

Kombi eDeliver9 je sicer največji v Maxusovi ponudbi, saj Kitajci proizvajajo tudi manjše dostavnike. Temu primerne so nato tudi manjše baterije, pri teh pa zmogljivost znaša od 50 do 88 kilovatnih ur (kWh). Namenjeni so predvsem logistiki po večjih mestih, kombiji z večjim dosegom pa naj bi svoje naloge vendarle opravljali na večjem območju. Z izjemo nekoliko višjega dna v tovornem prostoru - kljub temu ima tak kombi 11 kubikov prostornine - se električni kombi od klasičnega dizelskega po uporabniški izkušnji ne razlikuje mnogo. Največja razlika je kajpak pri pogonu, kjer pa je zaradi elektromotorja vožnja predvsem pri nižjih hitrostih lahko bolj tekoča.

Foto: Gregor Pavšič

Pri taki vrsti kombija je najpomembnejše vprašanje porabe in dosega. Po prevoženih 500 kilometrov se je poraba ustavila pri 31 kilovatnih urah (kWh) na sto prevoženih kilometrov. Ta podatek velja za večinoma prazen tovorni del kombija. Poraba je bila na avtocesti in podeželju skoraj enaka, saj je hitrost kombija omejena na 100 kilometrov na uro. Pri tej hitrosti, ko vozilo le vzdržuje hitrost, je poraba manjša kot na razgibani cesti s pospeševanji.

Z ročico menjalnika je mogoče izbrati tudi različne stopnje regeneracije baterije in kombi po cesti navzdol omogoča tudi način vožnje z eno pedalko, ko torej zaviranje v celoti opravlja le še motor.

Pri taki porabi je končni doseg znašal okrog 280 kilometrov. Težko bo preseči "tristotico", pozimi ali pa s polno naloženim tovornim delom se bo poraba primerno povišala.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Edino smiselno polnjenje bo ponoči v podjetju

Poraba je razumljivo večja kot pri avtomobilih, strošek na kilometer pa zavoljo poslovanja še toliko pomembnejši. Vsak bodoči lastnik si ga bo izračunal in pri gospodarskih vozilih so ti izračuni pogosto neizprosni. Večji gospodarski kupci bodo za tovrstne kombije potrebovali stenske polnilnice s trofaznim tokom, kjer bo mogoče baterijo prek noči napolniti z nižjo električno tarifo. Moč polnjenje blizu 11 kilovatom je nujna, da je baterija naslednji delovni dan zanesljivo polna. Nekateri tekmeci napovedujejo tudi 20-kilovatne polnilce, kar je dobro ob nekoliko daljšem "potepanju" po podeželju.

Ker je polnjenje v lastnem podjetju, morda še s podporo sončne elektrarne ali celo hranilnika, ekonomsko za gospodarska vozila daleč najbolj smiselno, je vprašanje dosega še toliko pomembnejše. Maxus je tu z dovolj veliko baterijo nemudoma izbral pravo pot.

Foto: Gregor Pavšič

Resnici na ljubo se je javnim polnilnicam najbolje izogibati. Za sto kilometrov dosega na hitri 50-kilovatni polnilnici DC bi plačali 14 evrov, tudi na klasični polnilnici mreže Gremo na elektriko pa je bil strošek stotih kilometrov povsem enak. Ker je polnjenje v lastnem podjetju, morda še s podporo sončne elektrarne ali celo hranilnika, ekonomsko za gospodarska vozila daleč najbolj smiselno, je vprašanje dosega še toliko pomembnejše. Maxus je tu z dovolj veliko baterijo nemudoma izbral pravo pot.

Maxusov kombi na polnilnicah AC ni blestel. Na Petrolovi polnilnici je moč polnjenja sicer presegla 10 kilovatov, na polnilnicah Gremo na elektriko pa je bila povprečna moč polnjenja le 6,4 kilovata. To pomeni, da je bilo treba kombi za 100 kilometrov dosega tam polniti več kot štiri ure. Ker to prinese penale dolgotrajne zasedenosti polnilnice, je končni strošek v resnici enak kot na Petrolovi polnilnici DC. Na tej se je kombi polnil osemkrat močneje. Polnilnicam Gremo na elektriko se morajo zato tovrstni kombiji kar najbolj izogibati.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pri polnjenju je treba opozoriti na dobro postavljeno vtičnico na nosu vozila, zato je dostop do polnilnic s tako velikim kombijem precej lažji kot sicer. Bočno parkiranje v bokse ob polnilnicah, ki so narisani po merah avtomobilov, je skoraj nemogoče. Na drugi strani bi voznik potreboval več povratnih informacij o moči polnjenja. Prikazovalnik pred voznikom prav tako nima podatka o napolnjenosti baterije v odstotkih, temveč je na voljo le okvirni izračun dosega.

Skoraj šest metrov dolg kombi poganja elektromotor z močjo 160 kilovatov in 310 njutonmetri navora. Moč se prenaša na zadnji kolesi. Masa praznega vozila znaša 2,64 tone, nosilnost pa do 860 kilogramov. Tovorni prostor je dolg 3,41 metra, širina pa znaša od 1,36 do 1,80 metra. Višina tovornega prostora je 1,79 metra.

Foto: Gregor Pavšič

Cenovna politika družbe Maxus Motors je pri gospodarskih vozilih zanimiva, saj je vsa oprema v kombije vključena že serijsko. Kupec izbira le eno izmed treh razpoložljivih barv (bela, črna, srebrno siva). Serijsko so vključeni tempomat, sistem pri nenamerni menjavi prometnega pasu, vzvratna kamera, klimatska naprava (ročna, ne samodejna), parkirni senzorji spredaj in zadaj, osvetlitev tovornega prostora, pomoč za mrtvi kot, štirje zvočniki, 10-palčni zaslon na dotik (tudi Car Play ali Android Auto), ogrevanje sedežev in podobno.

Tekmeci? Med najbolj znane spada Fordov e-transit, za katerega so zdaj napovedali tudi večjo baterijo in močnejše polnjenje AC.

Kombiji, kot je maxus eDelivery9, so prav zagotovo šele začetek, v prihodnje pa bodo ob pričakovanih zaostrenih pogojih za vožnjo gospodarskih vozil v mestih dobili še dodaten tehnološki razvojni pospešek.