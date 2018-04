Kaj avtomobili, tako pametni so tudi kombiji

Prva vožnja: mercedes-benz sprinter

Svet dostavnikov se spreminja z neverjetno hitrim tempom. Kot dvoživke morajo upravičiti poslanstvo delovnega konja in hkrati biti na več področjih podobni osebnim vozilom. Mercedes-Benz se je odzval na vse večje zahteve in novo generacijo sprinterja prilagodil širokemu krogu profesionalcev. Med najpomembnejše novosti spadajo sistem nadzora Mercedes Pro, različica s pogonom na sprednji kolesni par z nekoliko večjo nosilnostjo ter več kot 1.700 različnih kombinacij pogonov, karoserij, nosilnosti in paketov opreme.

Njegov prednik z imenom T1 je na ceste zapeljal leta 1977, šele leta 1995 se je rodil sprinter. Foto: Gašper Pirman

Da je sprinter za znamko Mercedes-Benz izredno pomemben model, nam je postalo jasno na mednarodni premieri, kjer ga je pred našimi očmi razkril sam Dieter Zetsche. Vodja Mercedesa je o novem dostavniku govoril z izbranimi besedami, dva meseca kasneje pa smo se na nizozemskih cestah v okolici Amsterdama in Rotterdama lahko sami prepričali o tem, ali njegove besede držijo.

Vozili smo tri različice - tovorno s kesonom, tovorno z zaprto kabino in potniško z devetimi sedeži. Med nekaj sto kilometri za volanom smo se pogovarjali s "Špelco", ki se oglasi na ime Mercedes in z umetno inteligenco odgovarja na naša vprašanja. Lahko so še tako zapletena, vedno najde odgovor. Mercedesova platforma MBUX namreč ne zahteva glasovnih ukazov prek vnaprej natančno določenih fraz, temveč začenja razumeti pogovorni jezik, prepoznava narečja, zna sklepati in se obenem od "svojega" voznika tudi učiti. Voznik lahko torej avtomobilu izreče zgolj posredne ukaze in ta ga razume.

A praktični preizkus ni minil brez težav. Navigacija je novinarska kolega poslala na vožnjo s trajektom, spet druge je kar nekajkrat povsem brez potrebe želela poslati z avtoceste, po nekaj desetih metrih pa si je premislila. Inženirje smo seznanili s tegobami, ki so nas pestile, in obljubili so, da bo do junija, ko bo sprinter zapeljal v prodajne salone, sistem brez hroščev in povsem zanesljiv. Še druga opazka, ki sicer ne igra ključne vloge, je pa vsaj v naših očeh zanimiva. Navigacija ima prek vgrajene kartice SIM dostop do omrežja 4G, zato voznika v živo opozarja na zastoje in druge nevarnosti, na zemljevidu pa se ob bencinskih črpalkah prikaže tudi cena goriva. Odlično, saj je cena do centa natančna. A težava je, ker so vsi sprinterji dizelski, na navigaciji pa se prikazuje cena za bencin. Torej za praktično vsakega voznika popolnoma nepomemben podatek, ki mu tisti trenutek ne pomeni nič.

Električni sprinter z enako baterijo kot prihajajoča serija EQ

Veliko pozornosti je na predstavitvi požela tudi električna različica sprinterja. Čeprav smo si ga lahko ogledali le prek fotografij, smo "potipali" baterijski sklop in elektromotor. Podjetja in voznike, ki svoje storitve opravljajo v mestih, bo razveselil podatek o dveh različicah. Šibkejša ima pod podobo tovornega prostora nameščene tri baterije, ki so si jih sposodili pri prihajajoči električni družini osebnih avtomobilov EQ in imajo skupaj 41 kWh. Tovorni prostor ostaja dimenzijsko nespremenjen, zeleni dostavnik pa ima 110 kilometrov dosega in nosilnost 1.040 kilogramov.

Močnejši baterijski paket sestavljajo štiri baterije s skupno močjo 55 kWh, kar je dovolj za 150 kilometrov dosega po najnovejšem merilnem ciklu WLTP in nosilnost 900 kilogramov. Obe različici poganja elektromotor z močjo 84 kilovatov in 300 njutonmetrov navora. Kot so poudarili pri Mercedesu, bo strošek na kilometer, če v enačbi upoštevamo še nakupno ceno kombija ter stroške zavarovanja, servisov in drugih elementov, enak kot pri dizelskem agregatu, a bo zaradi vse bolj zaostrenih pogojev pri vstopanju dizelskih agregatov v mestna središča esprinter s skoraj enakovredno nosilnostjo predstavljal korak naprej za flotne kupce.

Preberite še:

Polnjenje prek polnilnice z močjo do 21 kilovatov bo trajalo od šest do osem ur, prek hitre polnilnice z močjo do 40 kilovatov pa le nekaj ur. Baterije se do 80 odstotkov kapacitete napolnijo v 45 minutah. Dodatno prilagodljivost predstavlja še omejevanje najvišje hitrosti. Ker je visoka hitrost eden glavnih dejavnikov pri hitrejšem praznjenju baterije, je ta omejena na 120 kilometrov na uro, vendar lahko kupec ali lastnik dostavnika to prek programske opreme omeji do najnižje hitrosti 80 kilometrov na uro in s tem podaljša doseg električnega dostavnika, ki bo na ceste zapeljal v začetku prihodnjega leta.

Velika novost je električna različica, ki ima dve izvedenki z dosegom 110 in 150 kilometrov ter nosilnostjo 900 ali 1.040 kilogramov. Foto: Gašper Pirman

Vozili smo dizelski motor s 105 kilovati, ki je imel zadaj še 600 kilogramov obtežitve. Udobje je bilo kljub dodatnim kilogramom na vrhunski ravni, vožnja presenetljivo lahkotna in dizelski motor še vedno povsem poskočen ter igriv. Foto: Gašper Pirman

Tako vsa vozila prek sistema Mercedes Pro vidi nadzornik flote. Poleg lokacije ima vpogled v praktično vse vitalne funkcije avtomobila. Foto: Gašper Pirman

Razlika ni le v videzu, saj smo bili prav šokirani, kako neprimerljivo udobnejši je novodobni sedež. Foto: Gašper Pirman

Prvič pogon spredaj, zato so apetiti večji



Mercedesov dostavnik je bil od zdaj na voljo le s pogonom na zadnji kolesni par in štirikolesnim pogonom. Ker ima vsak svoje pomanjkljivosti, je šel Mercedes-Benz v korak s potrebami kupcev in razvil še izvedenko s pogonom na sprednji kolesni par. Novinec se bo v trenutku zavihtel na vrh prodajne palete, saj poleg izboljšane uporabnosti v zimskih mesecih ponuja še 50 kilogramov večjo nosilnost in 80 milimetrov nižji nakladalni rob.



Lastnosti zdaj že legendarnega dostavnika cest po svetu so fleksibilnost, robustnost in ekonomičnost. Istočasno novi sprinter na trg vnaša modernizem, ki ga skozi različne načine povezljivosti ter variabilnosti naredi še bolj uporabnega. Ker je različnih opcij resnično veliko in so prirejene vsaki različici posebej, bomo omenili le poglavitne prednost sprinterja. Na voljo je kot klasičen dostavni furgon, kot šasija za nadgradnjo, kot kabina za posadko z različnimi nadgradnjami, kot vozilo za prevoz potnikov … Štiri dolžine, tri višine ter tri medosne razdalje, trije motorji, trije menjalniki, trije pogoni, skupna masa od tri do 5,5 tone, vse skupaj 1.700 različnih izvedenk. Za primer navedimo le izvedenko furgon, ki ima lahko tovorni prostor velik od 7,8 do 17 kubičnih metrov s površino poda od 3,98 do 7,6 kvadratnega metra. Notranja višina lahko znaša od 1,72 do 2,24 metra. Zadnja vrata se lahko odpirajo do 270 stopinj, pod streho so lahko nameščeni nosilci za prevoz daljših predmetov, obložene so stene in koši blatnikov, na tleh je nedrseči pod in notranjost je osvetljena z LED-lučmi.

"Tukaj bosta čez deset minut"

Da se počasi pomikamo v svet avtonomne vožnje, potrjujejo tudi svetovne premiere, kjer so v ospredju počutje v potniški kabini, povezljivost, umetna inteligenca in elektronika. Tudi v svetu dostavnikov ni nič drugače. Odličen primer je ravno sprinter, kjer je bilo največ govora ravno o njegovi tehnološki naprednosti.

Med napredne sisteme lahka zlahka uvrstimo pametni sistem Mercedes Pro, ki s pomočjo MBUX ponuja popolno osnovo za praktično vse logistične potrebe. Vse skupaj se začne s kompleksnim nadzornim sistemom velikih flot avtomobilov in konča z majhnim številom avtomobilov. Sistem poveže nadzornika celotne flote z vsemi vozili in vozniki v voznem parku. Celoten proces tako poteka oddaljeno, prek spleta in odgovorni osebi zagotavlja praktično vse pomembne podatke – o lokaciji vozila, količini goriva, servisnih intervalih, lahko pa pogleda tudi način vožnje voznika, nesreče, ki so na njegovi poti, in celo obremenitev. Zaradi natančne navigacijske naprave, podatkov, ki se na ekranu voznika in nadzornika vpisujejo sproti, ter nenehne povezave z voznikom je dostava različnih stvari neodvisno od izvedenke modela preprosta in seveda učinkovita.

Kako zelo učinkovit je sistem, smo spoznali kar iz prve roke, ko sta se dva slovenska kolega izgubila nekje na poti. Med našim povpraševanjem sta sporočila, da prideta do zbirne točke čez deset minut. Njuno trditev je v stotinki demantiral vodja predstavitve, nam pokazal tablico, kjer je s preprostim pritiskom na izbran kombi pokazal lokacijo naših dveh kolegov. S pogledom na zemljevid smo videli praktično vse, kar smo morali videti. Le nekaj sekund kasneje so jima prek oddaljenega dostopa poslali lokacijo zbirne točke, ki sta jo le potrdila, in kmalu sta bila pri nas.

V različici za prevoz potnikov ima vsaka vrsta nameščen priključek USB in držalo za mobilne telefone. Odlično! Foto: Gašper Pirman

Na vrhu armaturne plošče so štiri držala za pijačo, zaprt predal in še nekaj drugih odlagalnih površin. Tudi pri vozniku in sovozniku je odlagalnih površin ogromno. Še posebej pride prav predalček za telefon, ki je nameščen ob volanu. Foto: Gašper Pirman

Navigacijska naprave podatke črpa prek vgrajene kartice SIM. Povsem točni podatki se nanašajo na ceno bencina, tukaj bi si želeli ceno za dizelsko gorivo, saj se bodo pri nas prodajali le dizelsko gnani avtomobili. Foto: Gašper Pirman