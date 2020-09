Zastoji na cestah na Gorenjskem in na Obali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na nekaterih cestah po državi so dopoldne nastali zastoji. Najdaljši je na gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tudi pri Bledu in na Obali.