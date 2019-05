Daljše zaprtje gorenjske avtoceste zaradi razsutega peska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gorenjska avtocesta med priključkoma Kranj - vzhod in Kranj - zahod je zaradi prometne nesreče zaprta v obe smeri. Nastal je zastoj, ki je trenutno dolg več kot kilometer in pol. Obvoz za vozila do 7,5 tone brez prikolic je možen po regionalni cesti skozi Kranj.