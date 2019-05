Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V jutranjih urah je prišlo do prometne nesreče na cesti Velenje-Mislinja. Voznik tovornega vozila je v Paki pri Velenju zapeljal z vozišča in umrl na kraju nesreče, so sporočili iz policijske Uprave Celje.